Na britských jaderných ponorkách nalezen software vyvinutý v Bělorusku a Rusku

7. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Britské ministerstvo obrany vyšetřuje "vážnou hrozbu" pro národní bezpečnost. Před čtyřmi lety byl vývoj softwaru pro systém, který používají inženýři pracující s britskými jadernými ponorkami, včetně těch, které nesou jaderné rakety, outsourcován do Minsku. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje "vážnou hrozbu" pro národní bezpečnost. Před čtyřmi lety byl vývoj softwaru pro systém, který používají inženýři pracující s britskými jadernými ponorkami, včetně těch, které nesou jaderné rakety, outsourcován do Minsku.

Společnost Rolls-Royce Submarines, která jménem ministerstva obrany spravuje flotilu jaderných ponorek, se v roce 2020 rozhodla modernizovat svou interní komunikační síť a najala si jako dodavatele společnost WM Reply. Tuto práci museli provádět pouze programátoři nacházející se ve Velké Británii, kteří měli přístup k utajovaným informacím. WM Reply však předala část úkolu vývoje kódu programátorům z Běloruska. Jeden z nich, podle dokumentů, které nyní studuje ministerstvo obrany, ve skutečnosti pracoval z Ruska - z Tomsku.

Interní síť Rolls-Royce Submarines obsahuje osobní údaje všech zaměstnanců společnosti a také informace o organizačních strukturách pracujících s jadernými ponorkami. Zapojení běloruských a ruských vývojářů do takových projektů je jasným rizikem pro národní bezpečnost, říká Marion Messmer z think-tanku Chatham House. Podle ní pokud útočníci získají přístup k osobním údajům těch, kteří pracují v britské ponorkové flotile, mohli by se tito stát obětí "vydírání nebo cíleného útoku":

"Ze strategického hlediska jsou ponorky dobré, protože je velmi obtížné je odhalit a jsou velmi mobilní. Pokud by měl někdo přístup ke sledovacímu systému, který by ukazoval, kde jsou ponorky vždy umístěny, poskytlo by mu to obrovskou strategickou výhodu: Při plánování útoku na Velkou Británii by mohl nejprve zaměřit jaderné ponorky a vyřadit Trident."

Všechny ponorky britského námořnictva mají jaderné reaktory. Čtyři z nich nesou rakety Trident s jadernými hlavicemi. Jedna ze čtyř takových ponorek je vždy v bojové službě.

Aby vedení WM Reply nepřišlo o zakázku, snažilo se zapojení zahraničních programátorů před Rolls-Royce utajit. Někteří zaměstnanci vyjádřili znepokojení nad touto skutečností. Vedení společnosti se však rozhodlo, že to Rolls-Royce neřekne a běloruská jména skryje a nahradí je jmény zesnulých Britů.

WM Reply chtěla využít zahraniční vývojáře, aby snížila náklady. Běloruští programátoři byli "výrazně levnější" než britští programátoři, takže jejich zapojení do projektu v hodnotě kolem 500 000 liber "zvýšilo míru návratnosti", uvádí se v dokumentech, které získalo ministerstvo obrany.

To může být zcela neškodné, ale ne v případě práce v oblasti kritické infrastruktury, protože v tomto případě se z toho stává "obrovský bezpečnostní problém", říká Messmer.

Zdroj v angličtině: ZDE

