Represe a odpor v Rusku

7. 8. 2024

7. 8. 2024





Represe v Rusku za vlády Vladimira Putina... Kde vůbec začít?



Jedno je jisté, nezačalo to ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, která je plná zvěrstev. Respekt k základním svobodám se v Rusku zhoršoval už nejméně deset let předtím. Válka to však jistě urychlila, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.



Nová, 205stránková zpráva podrobně popisuje vlnu za vlnou represivních právních předpisů a politik, které vláda pod Putinovým vedením přijala od roku 2020. Seznam opatření je dlouhý a mnohotvárný, ale všechna mají v podstatě stejný účel: umožnit Kremlu potlačit vnitřní disent a pokusit se znehybnit a zlikvidovat aktivistické skupiny.





Vyberte si základní svobodu a můžete se vsadit, že ji úřady napadnou, omezí nebo úplně vymažou: svoboda projevu, svoboda sdružování, právo na pokojné shromažďování a tak dále a tak dále.



Kreml také vnucuje veřejnosti úzký soubor sociálních, historických a politických představ. Žádné veřejné variace, žádné povolené otázky. Existuje například jediný přijatelný způsob, jak myslet a mluvit o LGBT lidech: nenávistný způsob Kremlu.



Existuje jeden přijatelný způsob, jak mluvit o druhé světové válce: kremelský způsob, pohled, který vylučuje kritiku chování sovětské Rudé armády, mimo jiné v jejím boji proti nacistickému Německu.



A existuje jediný způsob, jak diskutovat o invazi na Ukrajinu: kremelský způsob. Nenazývejte to válkou ani invazí. Nenazývejte okupovaná území okupovanými. A samozřejmě nezmiňujte zvěrstva ruských sil na Ukrajině.



Nezávisle smýšlející diskuse o široké škále otázek prostě nemůže probíhat otevřeně. Máte svobodu opakovat propagandu a poslouchat úřady - což ovšem není žádná svoboda.



Nemluvíme zde o nějaké "politické korektnosti", kdy by člověk mohl být společensky marginalizován nebo "zrušen", pokud řekne něco špatného. Trestní a správní postihy jsou stále přísnější a v Rusku byly na základě těchto zákonů uvězněny stovky lidí. Mnoho disidentů, novinářů a aktivistů odešlo do exilu.





Pokud v tomto temném příběhu existuje paprsek světla, pak pochází od obránců lidských práv, aktivistů, právníků, nezávislých skupin a médií, kteří vytrvali, i když v exilu. Jak říká moje kolegyně a odbornice Rachel Denberová: "Poskytují naději na případnou proměnu Ruska v zemi, která se zavázala chránit základní práva."







Zdroj v angličtině ZDE

