Britská policie získává z Tik Toku důkazy o trestné činnosti při krajně pravicových nepokojích

7. 8. 2024

Záběry z nepokojů se mohou dostat ke statisícům diváků a často ukazují tváře pachatelů trestných činů



Policisté sledují službu TikTok ve snaze zachytit krajně pravicové demonstranty, kteří živě vysílají sebeobviňující záběry svého nezákonného chování



Funkce TikTok Live se stala jedním z určujících kanálů pro zpravodajství o letošních letních nepokojích v Británii, kdy statisíce diváků sledovaly živé přenosy z nepokojů během minulého týdne v anglických městech, jako jsou Stoke, Leeds, Hull a Nottingham.



Přenosy, které mohou trvat i několik hodin, někdy vysílají lidé zapojení do nepokojů. Mnohé z těchto streamů na TikToku ukazují tváře lidí, kteří se zjevně dopouštějí nezákonných činů, jako je rabování obchodů nebo zapalování majetku. Často je vytvářejí lidé, jejichž uživatelská jména lze snadno spojit s jejich identitou v reálném světě.



Policisté zadrželi několik krajně pravicových demonstrantů poté, co se v Plymouthu pokusili přejít na stranu protistrany.



Policejní zdroj uvedl: "Každý policejní sbor bude mít analytiky, kteří budou monitorovat sociální média, TikTok, za účelem shromažďování důkazů. Dělají to i regionální jednotky pro boj s organizovaným zločinem, které se zaměřují na horní hranici trestné činnosti, na ty, kteří podněcují, a na vedoucí organizátory."



Mnoho videí bylo natočeno a odvysíláno příslušníky veřejnosti, kteří se účastní výtržností nebo stojí v davu lidí, kteří se bouří. Jednu nedělní výtržnost v Middlesbrough současně živě přenášelo nejméně šest různých účtů na TikToku. Na záběrech bylo vidět zapalování aut, házení cihel do oken domů a rabování obchodů.



Jeden ze streamů sledovalo 14 000 lidí, když ukazoval, jak lidé rabují supermarket Iceland. Jiný stream z Middlesbrough sledovalo 4 000 lidí, kteří se dívali na záběry, na nichž se jednotlivci ptali řidičů aut, zda jsou bílí, než jim dovolili projet ulicí - zatímco hlas mimo kameru křičel "nezvládnete ani hovno, nezvládnete tu nic" na řadu těžkooděnců stojících opodál.



Během předchozích nepokojů - například během nepokojů, které se v roce 2011 rozšířily po celé Anglii - bylo vlastnictví chytrých telefonů stále relativně nízké a mobilní technologie neumožňovaly snadné živé vysílání. Výsledkem bylo, že mnoho určujících videí z té doby byly poměrně krátké klipy nahrané nebo získané profesionálními zpravodajskými službami nebo policií.



Tentokrát policie těží z rostoucí tendence veřejnosti živě přenášet cokoli, co si zaslouží pozornost, k čemuž přispěla lepší technologie a kapacita mobilních sítí umožňující lidem vysílat jejich potenciálně trestnou činnost.



Funkce živého vysílání TikTok je pro toto zpravodajství přirozeným domovem díky snadnému použití a popularitě aplikace. Živé přenosy výtržností mohou získat stovky diváků za minutu, protože algoritmus aplikace rychle podporuje přenosy přitahující pozornost. To umožňuje členům veřejnosti rychle vybudovat živé vysílání srovnatelné s televizními zpravodajskými kanály, a to i v případě, že uživatel, který natáčí, nemá na platformě žádné sledující.



Jednou z komplikací pro policii při shromažďování důkazů je, že streamy TikTok zmizí z veřejného dohledu, jakmile uživatel stream ukončí. Kopie však zůstává přístupná původnímu streamerovi až 90 dní, což znamená, že jsou dostupné na serverech TikToku.





Policejní zdroj uvedl, že mezi další materiály, které byly použity jako důkazní materiál, patří kamerové záznamy, záznamy z tělesných kamer policistů, záběry z dronů a videa zveřejněná na jiných online platformách podporovateli násilí a odpůrci fašismu. Uvedli, že se rovněž používá zpětné rozpoznávání obličejů.







