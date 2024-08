Krize na Blízkém východě: USA varují Izrael a Írán, že konflikt nesmí eskalovat

7. 8. 2024

čas čtení 7 minut





Antony Blinken říká, že USA se "intenzivně věnují diplomacii", zatímco se region připravuje na útoky ze strany Íránu a jeho spojenců





USA varují Izrael a Írán před eskalací konfliktu





Spojené státy sdělily Íránu a Izraeli, že konflikt na Blízkém východě nesmí eskalovat, uvedl ministr zahraničí Antony Blinken. Blízký východ se připravuje na možnou novou vlnu útoků ze strany Íránu a jeho spojenců poté, co byli minulý týden zabiti vysoce postavení členové militantních skupin Hamás a Hizballáh.



Spojené státy budou i nadále bránit Izrael před útoky, dodal Blinken, ale poznamenal, že všichni v regionu by si měli uvědomit rizika eskalace a chybné kalkulace.



Další útoky pouze zvyšují riziko nebezpečných následků, které nikdo nemůže předvídat a nikdo je nemůže plně kontrolovat.



Hamás jmenoval Jahjá Sinvara novým šéfem svého politického byra, čímž tento tvrdý bojovník povýšil na nejvyšší post skupiny poté, co byl v Teheránu zavražděn její předchozí politický vůdce Ismail Haníja. Sinvarovo jmenování bylo oznámeno v úterý v krátkém prohlášení Hamásu, které odvysílaly íránské státní mediální kanály.

Spojené státy budou i nadále bránit Izrael před útoky, dodal Blinken, ale poznamenal, že všichni v regionu by si měli uvědomit rizika eskalace a chybné kalkulace.Další útoky pouze zvyšují riziko nebezpečných následků, které nikdo nemůže předvídat a nikdo je nemůže plně kontrolovat.Sinvarovo jmenování bylo oznámeno v úterý v krátkém prohlášení Hamásu, které odvysílaly íránské státní mediální kanály.

Izraelská armáda ve středu vydala nové příkazy k evakuaci oblasti na severu Gazy, která byla na začátku války před deseti měsíci silně bombardována.



Armáda uvedla, že bude reagovat na raketový útok Hamásu z oblasti Bejt Hanún z předchozího dne, a vyzvala obyvatele, aby se přestěhovali do města Gazy, jehož rozsáhlé oblasti byly zničeny.



Bejt Hanún, který se nachází v blízkosti hranic, byl jedním z prvních cílů masivního bombardování a pozemní invaze zahájené po útoku Hamásu 7. října, který válku vyvolal.



Izraelské síly se opakovaně vrátily do oblastí, kde minulé letecké a pozemní operace způsobily rozsáhlou destrukci, protože militanti se přeskupili. Převážná většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy byla od začátku války v úzkém pobřežním pásmu vysídlena - často několikrát. Statisíce lidí se ukrývají v přeplněných stanových táborech.



Velvyslanci západních zemí včetně Spojených států vynechají slavnostní ceremoniál u příležitosti 79. výročí bombardování Nagasaki poté, co byl Izrael odmítnut, uvedli ve středu oficiální představitelé.



Starosta Nagasaki minulý týden uvedl, že izraelský velvyslanec Gilad Cohen nebyl na páteční akci v tomto jihojaponském městě pozván kvůli riziku možných protestů kvůli konfliktu v Gaze.



Velvyslanectví USA a Velké Británie v úterý uvedla, že jejich velvyslanci se v důsledku toho akce nezúčastní a že jejich země budou zastupovat níže postavení diplomaté.



Média uvedla, že Austrálie, Itálie, Kanada a Evropská unie, které spolu s USA, Británií a Německem minulý měsíc podepsaly důrazný společný dopis starostovi Nagasaki, budou následovat jejich příkladu.



Americký velvyslanec Rahm Emanuel se akce nezúčastní "poté, co starosta Nagasaki akci zpolitizoval tím, že nepozval izraelského velvyslance", řekl agentuře AFP mluvčí velvyslanectví.



Turecko ve středu předloží u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu prohlášení o intervenci v případu genocidy Jihoafrické republiky proti Izraeli, sdělil agentuře Reuters diplomatický zdroj.



Zdroj dodal, že k prohlášení dojde ve 14.30 hodin poté, co ministr zahraničí Hakan Fidan tento týden uvedl, že Turecko prohlášení učiní ve středu.



"Zásah Turecka tlačí mezinárodní společenství k uznání a řešení humanitární krize v Gaze," uvedl zdroj.



V květnu Turecko uvedlo, že se rozhodlo připojit k případu, který zahájila Jihoafrická republika, když zintenzivnila opatření proti Izraeli kvůli útoku na Gazu, a dodalo, že jeho nabídka bude následovat po nezbytných právních přípravách.



Spojené státy vyslaly do regionu na podporu Izraele další válečné lodě a stíhačky a prezident Joe Biden telefonoval jordánskému králi Abdalláhovi II, jehož země v dubnu pomohla sestřelit íránské bezpilotní letouny a rakety při útoku na Izrael.



Následoval telefonát s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Al Tháním a další s egyptským prezidentem Abdelem Fattáhem El-Sísím, jejichž země byly hlavními zprostředkovateli usilujícími o příměří v desetiměsíční válce v Gaze.



Blinken rovněž telefonoval nejvyšším představitelům Kataru a Egypta.



"Jsme zapojeni do intenzivní diplomacie, v podstatě nepřetržitě, s velmi jednoduchým poselstvím - všechny strany se musí zdržet eskalace," řekl Blinken poté, co se připojil k dalším vrcholným představitelům na schůzce v Bílém domě.



Vladimir Putin údajně Íránu řekl, aby se při jakémkoli odvetném útoku na Izrael vyhnul civilním obětem, čímž zdůraznil omezení, kterým Írán čelí při přípravě své reakce. Je to výzva ke zdrženlivosti, kterou pravděpodobně podpoří mnoho ministrů zahraničních věcí z 57 zemí Organizace islámské spolupráce (OIC) na středečním zasedání v Džiddě, kde napětí na Blízkém východě roste.



Šéf mírových sil OSN na izraelsko-libanonské hranici Jean-Pierre Lacroix v úterý prohlásil, že v době, kdy na Blízkém východě vzrostly obavy z eskalace napětí, nebyly mírové síly OSN na izraelsko-libanonské hranici nikdy tak důležité. Od 7. října, kdy palestinská militantní skupina Hamas zaútočila na Izrael a vyvolala válku v pásmu Gazy, si Izrael a libanonské hnutí Hizballáh, spojenec Hamasu, téměř denně vyměňují přeshraniční palbu.



Izraelské síly podporované údery bezpilotních letounů zabily na okupovaném Západním břehu Jordánu nejméně 12 lidí, uvedli v úterý zdravotníci poté, co nálety v okolí dvou ohniskových měst na severu země vedly k přestřelkám s palestinskými ozbrojenci. Izraelská armáda uvedla, že provedla dva oddělené nálety v nestabilním městě Jenin a zasáhla ozbrojené buňky militantů, ale neposkytla žádné podrobnosti.







Izraelské síly zabily v uplynulém dni v Gaze 45 palestinských bojovníků, uvedla armáda v úterý po těžkých bojích, při nichž militantní skupina Hamás uvedla, že zničila dva obrněné transportéry při přepadení poblíž města Rafáh. Izraelská armáda uvedla, že mezi zabitými byl i představitel Hamásu, který měl na starosti pašerácké operace, a že jeho smrt významně zasáhla jejich schopnost dopravovat do obléhané enklávy zbraně a vojenské vybavení.

Libanon se snaží zajistit, aby jakákoli reakce na izraelské zabití vrchního velitele Hizballáhu v Bejrútu nevyvolala totální válku na Blízkém východě, uvedl v úterý jeho ministr zahraničí Abdalláh Bou Habíb. Napětí v regionu se v posledním týdnu prudce zvýšilo poté, co byl v Teheránu zabit vůdce palestinské militantní skupiny Hamás a izraelský úder na předměstí Bejrútu, při němž zahynul vysoký velitel Fuad Šukr.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

477

Obnovení letů do libanonského hlavního města, které byly zastaveny od 29. července, "bude záviset na novém posouzení místní situace", uvedla letecká společnost pro agenturu AFP.