Většina Američanů je proti nasazení amerických vojáků na obranu Izraele

8. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Bidenova vláda se zavázala bránit Izrael před očekávaným íránským útokem. Většina Američanů je proti tomu, aby byly americké jednotky nasazeny při obraně Izraele, pokud by na něj zaútočil Írán, vyplývá z průzkumu provedeného Chicagskou radou pro globální záležitosti, který byl zveřejněn v úterý. Průzkum, který probíhal od 21. června do 1. července 2024, ukázal, že 56% Američanů je proti tomu, aby američtí vojáci bránili Izrael, zatímco 42% tuto myšlenku podporuje. Podpora obrany Izraele je silnější mezi republikány, kde je pro 53%. Mezi demokraty činí pouze 32%, píše Dave DeCamp.

Průzkum také zjistil, že 55% Američanů je proti tomu, aby američtí vojáci bránili Izrael, pokud by na něj zaútočila sousední země.

Výsledky přicházejí v době, kdy Bidenova vláda slibuje, že bude bránit Izrael před očekávaným íránským odvetným útokem za zabití politického šéfa Hamásu Ismaíla Haníji v Teheránu. Velký koordinovaný útok, který by zahájil Írán a jeho spojenci, by mohl mít za následek americké oběti a podpora Izraele ze strany USA by mohla vést k velké regionální válce.

USA bránily Izrael před íránským útokem v dubnu, který přišel v reakci na izraelské bombardování íránského konzulátu v syrském Damašku. Bidenova administrativa na ochranu Izraele přímo zasáhla. Zavazuje se, že tak učiní znovu, aniž by k tomu měla oprávnění Kongresu nebo aniž by se o tom vedla jakákoli debata.

Průzkum Chicagské rady ukázal nejnižší míru podpory obrany Izraele mezi Američany od roku 2010, kdy Chicagská rada začala tuto otázku pokládat. V letech 2015, 2018 a 2021 tuto myšlenku podporovala většina Američanů (53%).

Chicagská rada přičítá nižší míru americké podpory obrany Izraele izraelskému útoku v Gaze. "Neutuchající izraelské útoky proti Gaze pravděpodobně utlumily americkou ochotu bránit Izrael, zejména mezi demokraty," uvádí se v článku zveřejněném na internetových stránkách Chicagské rady.

Celý článek v angličtině ZDE

