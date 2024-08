Kvůli epidemii opičích neštovic se Afrika ocitla na pokraji oficiálního stavu ohrožení veřejného zdraví

9. 8. 2024

čas čtení 3 minuty



Africké centrum pro kontrolu nemocí vyzývá ke "kolektivnímu přístupu a spolupráci" poté, co počet případů za rok vzrostl o 160 %



Vedoucí afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedl, že agentura pravděpodobně vyhlásí kontinentální stav ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s rostoucí epidemií opičích neštovic.



Generální ředitel afrického centra CDC Dr. Jean Kaseya ve čtvrtek uvedl, že vzhledem k nárůstu případů opičích neštovic a jejímu pokračujícímu šíření přes hranice se rozhodl zahájit "aktivní spolupráci" s členskými státy Africké unie, aby zabránil tomu, že se z epidemie stane "další pandemie".



"Jsme odhodláni mobilizovat zdroje a poskytnout technickou pomoc postiženým zemím s cílem zvládnout epidemii," řekl Kaseya. Vedoucí afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedl, že agentura pravděpodobně vyhlásí kontinentální stav ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s rostoucí epidemií opičích neštovic.Generální ředitel afrického centra CDC Dr. Jean Kaseya ve čtvrtek uvedl, že vzhledem k nárůstu případů opičích neštovic a jejímu pokračujícímu šíření přes hranice se rozhodl zahájit "aktivní spolupráci" s členskými státy Africké unie, aby zabránil tomu, že se z epidemie stane "další pandemie"."Jsme odhodláni mobilizovat zdroje a poskytnout technickou pomoc postiženým zemím s cílem zvládnout epidemii," řekl Kaseya.





Podle údajů prezentovaných na brífinku bylo v uplynulém týdnu na kontinentu hlášeno celkem 887 nových potvrzených a podezřelých případů opičích neštovic, čímž se celkový počet případů za celý rok zvýšil na 15 132. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet případů zvýšil o 160 %.



Případy onemocnění dosud nahlásilo šestnáct zemí včetně Demokratické republiky Kongo, kde je jich více než 90 %, a letos na ně zemřelo 461 lidí.



Některé země - Burundi, Keňa, Rwanda a Uganda - ji zaznamenaly vůbec poprvé, uvedla Kaseya. "Tento nový případ ukazuje na potřebu společného a kooperativního přístupu při omezování šíření této nemoci," dodal.



Kaseyovo oznámení přišlo den poté, co generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svolá mimořádný výbor, aby rozhodl, zda by šíření opičích neštovic na kontinentu mělo být vyhlášeno za celosvětový stav nouze.



Proces vyhlášení kontinentálního stavu nouze v oblasti veřejného zdraví zahrnuje technické a strategické konzultace mezi africkou CDC, která je agenturou 55členné Africké unie, a postiženými členskými státy. Poté následuje mimořádný summit hlav států, na kterém se projednává reakce.



Opičí neštovice jsou virové onemocnění, které způsobuje bolestivé vyrážky a příznaky podobné chřipce, jako je horečka, bolesti hlavy a těla. Virus, který ji způsobuje, pochází ze stejné rodiny jako virus neštovic. Šíří se z člověka na člověka a ze zvířat na lidi přímým kontaktem.



V květnu vědci zaznamenali v Demokratické republice Kongo nový kmen viru, který je podle nich virulentnější a může se snadněji šířit. Poprvé byly tyto neštovice zaznamenány u člověka v roce 1970 na území dnešní Konžské demokratické republiky a v roce 2022, kdy se rozšířily do více než 70 zemí, byly vyhlášeny za celosvětově ohrožující.



Zatímco země na západě kontrolovaly šíření této nemoci pomocí vakcín, společnost Kaseya uvedla jejich nedostatek v Africe jako hlavní problém při kontrole jejího šíření na kontinentu s tím, že je k dispozici pouze 200 000 dávek oproti poptávce po nejméně 10 milionech. Uvedl, že africká CDC spolupracuje s mezinárodními partnery na zajištění dalších vakcín.





Minulý týden schválila Africká unie pro africké centrum CDC mimořádnou částku 10,4 milionu dolarů (8,2 milionu Kč) na podporu úsilí v boji proti epidemii opičích neštovic.







Zdroj v angličtině ZDE

0