Gaza: Izrael vydal další příkaz k masivní evakuaci v Chán Júnisu

11. 8. 2024

Tisíce palestinských obyvatel a vysídlených rodin opouštějí v důsledku izraelské ofenzivy jižní pásmo Gazy



Izrael vydal příkaz k masivní evakuaci Chán Júnisu



Izrael v noci rozšířil příkaz k evakuaci v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy a donutil desítky tisíc palestinských obyvatel a vysídlených rodin opustit město za tmy, zatímco se kolem nich ozývaly výbuchy ostřelování z tanků.



Izraelská armáda uvedla, že útočí na bojovníky ze skupiny Hamás, která Gazu spravovala před válkou, a kteří tyto oblasti využívají k útokům a odpalování raket. V sobotu izraelský letecký útok na školu, kde se ve městě Gaza ukrývali vysídlení Palestinci, zabil podle civilní obrany nejméně 90 lidí, což vyvolalo mezinárodní pobouření.

V Chán Júnisu na jihu pásma Gazy se pokyn k evakuaci týkal čtvrtí v centru, na východě a na západě, což z něj činí jeden z největších podobných rozkazů v 10 měsíců trvajícím konfliktu, dva dny poté, co se na východ města vrátily tanky.



Oznámení bylo zveřejněno na webu X a v textových a zvukových zprávách na telefonech obyvatel: "V zájmu vlastní bezpečnosti se musíte okamžitě evakuovat do nově vytvořené humanitární zóny. Oblast, ve které se nacházíte, je považována za nebezpečnou bojovou zónu."



- Viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová prohlásila, že po včerejším izraelském útoku na školu v Gaze bylo zabito "příliš mnoho civilistů".



Řekla: "Opět bylo zabito příliš mnoho civilistů. Myslím, že Izrael má právo jít po teroristech, kterými je Hamás. Ale jak jsem již mnohokrát řekla, má také, domnívám se, důležitou odpovědnost za to, aby se vyhnul civilním obětem.



Dodala: "Podívejte se, především na tom s panem prezidentem pracujeme nepřetržitě. Musíme dostat rukojmí ven. Potřebujeme dohodu o rukojmích a potřebujeme příměří. A nemohu to dostatečně zdůraznit, je třeba to udělat. Dohoda musí být uzavřena. Musí být uzavřena hned."



Palestinská samospráva se sídlem na Západním břehu vydala mimořádné prohlášení poté, co při izraelských raketových útocích na školní areál ve městě Gaza zahynulo nejméně 80 lidí.

Izrael v noci rozšířil příkaz k evakuaci v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy a donutil desítky tisíc palestinských obyvatel a vysídlených rodin opustit město za tmy, zatímco se kolem nich ozývaly výbuchy ostřelování z tanků.





Mluvčí prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse vyzval USA - nejdůležitějšího diplomatického spojence Izraele a dodavatele zbraní - aby "ukončily slepou podporu, která vede k zabíjení tisíců nevinných civilistů, včetně dětí, žen a starců".



Hamas to odsoudil jako "nebezpečnou eskalaci", zatímco libanonský spojenec palestinské skupiny Hizballáh to označil za "strašlivý masakr". Egypt, Katar a Saúdská Arábie úder, který přišel v době, kdy zprostředkovatelé usilovali o obnovení rozhovorů o příměří, rovněž odsoudily. Vysoký představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí podle agentury Reuters uvedl, že úder by měl sloužit jako bod obratu v jejich úsilí.



Při samostatném úderu v sobotu zahynuli tři Palestinci v Al-Nusajrát v centrální části Gazy a při dalším úderu zahynul jeden člověk v nedalekém Deir al-Balah, uvedli zdravotníci.



Později během dne izraelský úder zabil tři Palestince v Rafáhu u hranic s Egyptem, uvedli zdravotníci.



Izraelská armáda uvedla, že na jihu Gazy byl zabit šéf všeobecného bezpečnostního oddělení vojenského křídla Hamásu Walid Alsuzí. Hamás se k tomu bezprostředně nevyjádřil.



- Počet obětí izraelského leteckého útoku na školu ve městě Gaza vzrostl na 80, uvedly palestinské zdravotnické úřady. Izraelská armáda přiznala úder na školu Tabeen v sobotu ráno a uvedla, že zasáhla velitelské středisko Hamásu v budově školy. Hamás popřel, že by měl ve škole základnu. Fadel Naeem, ředitel nemocnice al-Ahli ve městě Gaza, uvedl, že zařízení přijalo těla 80 lidí zabitých při úderu. Bylo dokázáno, že Izrael lže a lidé, jímž označení jako Hamás, s touto organizací neměli vůbec nic společného



- Předpokládaná demokratická kandidátka do amerických prezidentských voleb promluvila k protestujícím v Gaze poté, co přerušili její předvolební projev v Glendale v Arizoně. Harrisová přerušila svůj projev pohledem do prostoru v publiku, odkud protestující skandovali, a řekla jim, že "respektuje" jejich hlasy. "Dovolte mi, abych k tomu na chvíli promluvila, a pak se vrátím k věci," řekla a dodala, že podle jejího názoru je "nyní čas" dohodnout se na příměří a zajistit propuštění rukojmích držených v Gaze.



- Šéf diplomacie EU Josep Borrell uvedl, že pro útok na školu v Gaze "neexistuje žádné ospravedlnění". Na X napsal: "Zděšen záběry z úkrytu školy v Gaze zasažené izraelským úderem, w/ údajně desítky palestinských obětí. V posledních týdnech bylo terčem útoku nejméně 10 škol. Pro tyto masakry neexistuje žádné ospravedlnění Jsme zděšeni strašlivým celkovým počtem obětí." Bílý dům uvedl, že je "hluboce znepokojen" úderem na školní komplex v Gaze, a požádal izraelské představitele o další podrobnosti.



- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito nejméně 39 790 Palestinců a 91 702 jich bylo zraněno, uvedlo v prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



- Podle OSN bylo k 6. červenci ve válce přímo zasaženo nebo poškozeno 477 z 564 škol v Gaze. V červnu izraelský úder na školu ukrývající vysídlené Palestince v centrální části Gazy zabil podle místních zdravotníků nejméně 33 lidí, z toho 12 žen a dětí. Izrael obviňuje z úmrtí civilistů v Gaze Hamás a tvrdí, že tato skupina ohrožuje nebojující osoby tím, že využívá školy a obytné čtvrti jako základny pro operace a útoky.





- Írán se chystá splnit příkaz nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího "tvrdě potrestat" Izrael za vraždu vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu, citovaly v pátek místní tiskové agentury zástupce velitele Revolučních gard. Alí Fadáví řekl, že Chameneího rozkazy jsou "jasné a jednoznačné" a "budou provedeny tím nejlepším možným způsobem". Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby na dotaz ohledně Fadávího výroků uvedl, že USA jsou připraveny bránit Izrael a mají v regionu dostatek zdrojů, a dodal: "Když slyšíme takovou rétoriku, musíme ji brát vážně, a to také děláme." Když se reportér v sobotu zeptal amerického prezidenta Joea Bidena na jeho vzkaz Íránu, Biden vyřkl slovo "ne".





