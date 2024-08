Channel 4 News: Masakr ve škole v Gaze

10. 8. 2024

čas čtení 10 minut

Tohle je to zpravodajství, za které dostávají Channel 4 News mezinárodní ceny. Proč to není v České televizi?





Moderátor, Channel 4 News, sobota 10. srpna 2024:



Izrael zaútočil na školu, která byla útočištěm pro uprchlíky, a v Gaze zahynuly desítky lidí. Evropská unie to označuje za masakr, Spojené království za děs. Izraelci tvrdí, že šli po velitelském stanovišti Hamásu.



Dobrý večer. Byl to možná jeden z nejsmrtonosnějších izraelských útoků od začátku války v Gaze loni v říjnu, Školní hala byla plná věřících na ranní modlitby, když dopadly rakety, které podle některých zpráv zabily až 100 lidí a desítky dalších včetně dětí zmrzačily. Jako už tolikrát předtím Izraelci tvrdí, že se na školu zaměřili, protože v ní sídlí kontrolní stanoviště Hamásu, ale jsou nějaké šance na brzké příměří pro dohodu s rukojmími nyní také pohřbeny v troskách?

Záchranné týmy ve městě Gaza tvrdí, že při izraelském náletu na budovu školy v Gaze, kde se ukrývaly tisíce lidí, zahynulo až 100 lidí. Vedoucí představitelé EU to označili za nepřijatelný počet obětí. Tento měsíc došlo k sérii úderů na školní budovy sloužící jako úkryty. Prvního srpna bylo v Šúdžii zabito 15 lidí. O dva dny později zahynulo 17 osob ve dvou školních budovách v Šejch Radwánu. Následující den bylo při dalších dvou úderech zabito dalších 30 osob. V Tuffě zemřelo 8. srpna 17 lidí a dnes pak podle organizace Save the Children došlo k nejhoršímu útoku na školu od začátku války.

Izrael uvedl, že se zaměřil na bojovníky Hamásu a Islámského džihádu, kteří budovu využívali k plánování útoků, a měli bychom vás upozornit, že v této reportáži našeho zahraničního zpravodaje Sekundera Kermaniho, která obsahuje záběry natočené pro nás palestinskými kameramany v Gaze, jsou od samého počátku velmi znepokojivé scény.



Reportér: Nemůžeme vám ukázat celou hrůzu této scény. Podlahy pokryté těly, krví a končetinami. Ale pro tyto palestinské rodiny není možné uniknout krveprolití. Zatímco se jedna žena modlí k Bohu, mladá dívka omdlévá. Vedle nich sedí na židli němý starší muž pokrytý prachem.



"Bombardovali je, když se modlili. Bombardovali je náhle, bez jakéhokoli varování. Zlomili mi srdce. Zlomili mi srdce." "Bombardovali je, když se modlili. Bombardovali je náhle, bez jakéhokoli varování. Zlomili mi srdce. Zlomili mi srdce."







Odnášejí mrtvé a holýma rukama se škrábou v troskách, hledají někoho, kdo tam ještě uvízl. Izraelské síly trvají na tom, že používají přesnou munici, jíž prý za úsvitu zasáhly shromáždění bojovníků Hamásu, kteří se podle nich skrývali v modlitebně této školy. Zde se však ukrývaly tisíce vysídlených Palestinců. Záchranáři tvrdí, že našli asi 100 těl.





"Prosila jsem Boha, aby jim zlomil srdce tak, jako oni zlomili naše," křičela tato žena.













Izrael za poslední měsíc provedl hodně přes tucet podobných úderů na školy. Je to taktika, která se stupňuje a kterou odsoudila i OSN. Tento poslední útok je zatím nejsmrtelnější.















Scéna v nemocnici al Ahli vypadá jako z hororu.









"Prováděli jsme ranní modlitbu, když dopadly rakety, řekla tato žena. Můj vnuk byl zabit. Stejně tak můj manžel a můj syn. Kéž Bůh prokleje arabské národy za to, že nás opustily, ještě dříve, než prokleje židy."





Dokonce i když truchlí, nad nimi se ozývá zvuk izraelského dronu. Stálá přítomnost, připomínka neustálé hrozby přehlušující slova matky, která se naposledy loučí se svým milovaným synem.









Moderátor: A Secunder se k nám nyní připojuje živě z Tel Avivu, Secundere.





Reportér: Matte, na tento izraelský úder přišly silné mezinárodní reakce. Šéf zahraniční politiky EU prohlásil, že pro něj nebylo žádné ospravedlnění. David Lammy, britský ministr zahraničí, řekl, že je zděšen ztrátami na životech. Zdá se však, že mezi kritickým vyjadřováním a politikou je často určitý rozpor. A samozřejmě, v každém případě je nejpevnějším, nejsilnějším a nejdůležitějším spojencem Izraele Amerika. USA právě nedávno oznámily, že uvolní dlouhodobé vojenské financování Izraele v hodnotě 3,5 miliardy dolarů, které bylo schváleno Kongresem na začátku tohoto roku. Izrael ze své strany obviňuje, jak říkáte, Hamás, že se schovává za civilní obyvatelstvo. Hamás to popírá, ale i kdybychom předpokládali, že v některých případech je to pravda, tak si člověk říká, kam se ti obyčejní lidé v Gaze mají skrývat, ty obyčejné rodiny, které tam zůstaly, když už prakticky všichni obyvatelé byli nuceni opustit své domovy a poslední věc, myslím si, že dnešní krveprolití ještě více ztíží snahy o obnovení jednání o příměří v Gaze, které by snad mohlo začít znovu příští týden.

Moderátor: Secundere v Tel Avivu, děkuji mnohokrát. No, před chvílí jsem mluvil s izraelským spisovatelem a aktivistou Gersonem Baskinem, který v minulosti vyjednával o rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, a začal jsem tím, že jsem se ho zeptal, zda Benjaminu Netanjahuovi vadí izolace Izraele od jeho spojenců.









Gerson Baskin: Nezdá se, že by mu na tom záleželo. Izrael si prostě dál dělá, co chce, a je v podstatě beztrestný. Jsme ve světě stále více izolováni, a zatímco čekáme na útok z Libanonu a z Íránu, vzdušný prostor Izraele je odříznut od světa, protože vidíme, že stále více mezinárodních leteckých společností přestává létat do Izraele. Ale to je hlavně kvůli hrozícímu útoku. Uvidíme, zda to bude mít nějaký trvalý politický dopad.









Moderátor: Pojďme nejprve k tomu, víte, děsivému nočnímu útoku na školu ve městě Gaza. Zdá se mi, že pokaždé, když se blížíme k nějaké dohodě, příměří pro rukojmí, stane se něco strašného.





Gerson Baskin: Problém s touto otázkou je, že nevidím, že by se Izrael stále více přibližoval k dohodě. Dohoda je na stole už delší dobu. Dohody mohlo být dosaženo téměř od začátku války, ale Netanjahu odmítl dohodu přijmout. Odmítá přijmout požadavky Hamásu, což by se dalo pochopit tak, že se Izrael nechce vzdát po strašlivých zvěrstvech, kterých se Hamás dopustil 7. října. A to by snad bylo v pořádku, kdyby v Gaze stále nebylo 115 izraelských rukojmích, mezi nimiž jsou mladé ženy, děti, staří lidé, nemocní a zranění. Z mého pohledu neexistuje žádná omluva pro to, že premiér neuzavřel s Hamásem dohodu a nepřivedl je domů. No, Netanjahu neustále klade další podmínky a červené linie a masakr, který jsme viděli v Gaze přes noc, je jen dalším příkladem pokračování ve válce, aniž by přemýšlel o dlouhodobějších důsledcích pro Izrael, a rozhodně mu je úplně jedno, co se děje Palestincům.





Moderátor: Myslíte si, že chce pokračovat ve válce, jak ho obviňuje mnoho lidí? Protože kdyby válka skončila, musel by od moci?





Gerson Baskin: Pokud válka skončí, Netanjahu skončí. V této zemi sílí volání po nových volbách. Veřejnost požaduje vyšetřování, které by vedl soudce Nejvyššího soudu v Izraeli a které by určilo odpovědnost Netanjahua, armády a zpravodajských služeb za selhání 7. října a za to, co k 7. říjnu vedlo, a my už 10 měsíců zažíváme nedostatek vládnutí ze strany Netanjahuovy vlády. Jednoduše nedělá svou práci.





Moderátor: To obvinění, vznesené proti jednomu člověku, že se ve vlastním zájmu snaží prodloužit to strašné utrpení, to je sakra obvinění, že?





Gerson Baskin: Ano, to je. Ale nejsem v tom osamělý vlk. Říká to hlavní proud izraelské společnosti, lidé na našich hlavních zpravodajských stanicích denně vznášejí toto obvinění proti Netanjahuovi. Členové jeho vlastní vlády v demisi, Benny Gantz, předseda největší opoziční strany, který dnes řekl, že upřednostňuje své osobní politické zájmy před zájmy země, to je v demokratické společnosti neslýchané.





Moderátor: Politický vůdce Hamásu byl zavražděn, předpokládáme, že Izraelci, i když se k tomu nepřiznali. V čele organizace nyní stojí zastánce tvrdé linie Jahjá Sinwar, vojenský vůdce Hamásu v Gaze. Ten chce zřejmě ve válce pokračovat co nejvíce. Netanjahu zřejmě chce. Takže. Je to jakýsi zrcadlový obraz?





Gerson Baskin: Existuje zrcadlový obraz a někteří zde hovoří o siamských dvojčatech, pokud jde o jejich zájem pokračovat ve válce. Ale abychom byli upřímní a spravedliví, opravdu nevíme, co chce Jahjá Sinwar. Zdá se, že všichni mluví jeho jménem a myslí si, že vědí, co chce, ale ve skutečnosti jsme od něj nic neslyšeli.













Gerson Baskin: Musím vás vyvézt z toho, že by někdo chtěl širší válku. Žádní vítězové neexistují. Jsou jen poražení. Všichni prohrávají, ekonomika prohrává, lidé přicházejí o životy a majetek. Podívejte se na strašlivé škody v pásmu Gazy. Po 7. říjnu je Gaza zničená, 2 miliony lidí bez domova. Takové války si nemůžeme dovolit. A nemůžeme je morálně akceptovat. Překročili jsme zde příliš mnoho morálních hranic a je třeba se stáhnout zpět.

Pacienti leží na podlaze. Nikde není dost lůžek. Venku na nádvoří jsou řady těl, Palestinci to popisují jako masakr. Izraelská armáda počet mrtvých zpochybňuje a tvrdí, že terčem útoku bylo 20 bojovníků Hamásu, což tato skupina popírá. Mezi přeživšími se hněv šíří na všechny strany.Vy stejně jako všichni ostatní v zemi očekáváte nějakou odvetu ze strany Teheránu a možná i Hizballáhu v jižním Libanonu. Zatím se tak nestalo. Kdo v regionu si vlastně přeje širší válku?