9. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

Toto malé palestinské dítě kamsi jde, ale nemá kam jít. Nese plenky svého bratra a matčin šátek. "Bombardovali náš dům." Palestinské děti si zaslouží dětství bez izraelského teroru.

This small Palestinian child is walking, but she has no place to go.



She's carrying her brother’s diapers and her mother’s scarf.



“They bombed our house.”



Palestinian children deserve a childhood without Israeli Terror pic.twitter.com/9mbgiowUmQ