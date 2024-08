Haaretz: Editoři anglické verze Wikipedie dospěli k závěru, že Izrael páchá genocidu

9. 8. 2024

čas čtení 50 minut

Redaktoři anglicky psané Wikipedie dospěli k závěru: Izrael páchá v Gaze genocidu



Od té doby, co redaktoři nejpopulárnější internetové stránky na světě minulý měsíc odhlasovali přejmenování hesla na Wikipedii na "Genocida v Gaze" a odstranili z něj předchozí slovo "údajná", získává toto heslo denně desítky tisíc zobrazení.

English-language Wikipedia editors concluded: Israel committing genocide in Gaza / @rafa_refaella https://t.co/5BH2cHfZzM — Haaretz.com (@haaretzcom) August 9, 2024 These innocent and beautiful souls were the target of yesterday’s massacre pic.twitter.com/k1WfF8EsQj — Khalissee (@Kahlissee) August 9, 2024





Anglická Wikipedie: Genocida v Gaze





Viz také: "V roce 2013 se v rámci projektu "Záchrana a rozvoj" uskutečnilo několik akcí v rámci tzv: Obvinění Palestinců z genocidy, Jihoafrická žaloba na Izrael z důvodu genocidy, Izrael a apartheid a Blokáda pásma Gazy.





Genocida § Mezinárodní právo





Další definice genocidy





Přímé oběti





Minimální počet obětí nutný pro konstatování genocidy





Genocidní úmysl





Ministr financí Bezalel Smotrich 29. dubna 2024 prohlásil: "Neexistují žádné polovičaté práce.... Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat - totální zničení. 'Vymažeš vzpomínku na Amáleka zpod nebe'. Není pro ně místo pod nebem". Izraelské noviny Haaretz označily jeho výroky za výzvu ke genocidě. 122] V srpnu Smotrich řekl, že "by mohlo být ospravedlnitelné a morální" "vyhladovět 2 miliony lidí", a zalitoval, že svět to nedovolí. 123]





Izraelský prezident a členové izraelského parlamentu





"Davidster" (Davidova hvězda) od Dicka Stinse, známý také jako "památník Amáleka", je památník holocaustu v Haagu. Text na boku (v holandštině a hebrejštině) je z 5. Mojžíšovy 25,17.19 - "Pamatuj, co ti Amálek učinil ... nezapomínej"[117][126].





Další izraelští představitelé





Obvinění z genocidy Palestinců § Akademický diskurz a § Právní diskurz





Historik Yoav Di-Capua mapuje historii rostoucí genocidní ideologie mezi Hardalem a označuje Smotricha a Ben-Gvira za politiky, kteří usilují o přijetí této ideologie jako národní politiky a kteří využívají izraelsko-hamasovskou válku k realizaci svého plánu[254].



Zdroj v angličtině (tam jsou také všechny odkazy): ZDE

0

195

Izrael byl obviněn odborníky, vládami, agenturami OSN a nevládními organizacemi z provádění genocidy palestinského lidu během invaze a bombardování pásma Gazy během probíhající války mezi Izraelem a Hamásem[24][25][26] Do března 2024, po pěti měsících útoků, měly izraelské vojenské akce za následek smrt více než 31 500 Palestinců - 1 z každých 75 obyvatel Gazy - v průměru 195 zabití denně[27] a téměř 40 000 potvrzených úmrtí do července. Většinu obětí tvoří civilisté,[28][29] včetně více než 25 000 žen a dětí[30][31] a 103 novinářů[32].Další tisíce mrtvých těl leží pod troskami zničených budov[33][34][35] Do června 2024 bylo v Gaze zabito více než 500 zdravotnických pracovníků[36], od května 2024 je funkčních pouze dvanáct z 36 nemocnic v Gaze; 84 % zdravotnických středisek v regionu bylo zničeno nebo poškozeno. [37] Vynucená izraelská blokáda značně přispěla k hladomoru a hrozbě hladomoru v pásmu Gazy, zatímco izraelské síly bránily přísunu humanitárních dodávek k palestinskému obyvatelstvu a blokovaly nebo napadaly humanitární konvoje. Na počátku konfliktu Izrael také přerušil dodávky vody a elektřiny z pásma Gazy. Izrael také zničil řadu kulturně významných budov, včetně třinácti knihoven s tisíci knihami,[38][39] všech dvanácti univerzit v Gaze a 80 % škol,[40][41] desítek mešit, tří kostelů a dvou muzeí[42][43][44].Různí pozorovatelé, včetně zvláštní zpravodajky OSN Francesky Albanese,[45] uvádějí výroky vysokých izraelských představitelů, které mohou naznačovat "záměr zničit" (zcela nebo zčásti) obyvatelstvo Gazy, což je nezbytná podmínka pro naplnění právního prahu genocidy. [24][46][47] Většina převážně amerických odborníků na Blízký východ se domnívá, že cílem izraelských akcí v Gaze je učinit ji pro Palestince neobyvatelnou, a 75 % z nich tvrdí, že izraelské akce v Gaze představují buď "závažné válečné zločiny podobné genocidě", nebo "genocidu"[48].Vláda Jihoafrické republiky zahájila u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) řízení "Jihoafrická republika proti Izraeli", v němž tvrdí, že došlo k porušení Úmluvy o genocidě[49]. v původním rozhodnutí ICJ rozhodl, že Jihoafrická republika je oprávněna podat žalobu proti Izraeli, zatímco Palestincům bylo přiznáno "věrohodné právo na ochranu před genocidou"[50], které čelí reálnému riziku nenapravitelné škody. Soud nařídil Izraeli, aby dodržoval své závazky vyplývající z Úmluvy o genocidě tím, že přijme veškerá opatření, která jsou v jeho pravomoci, aby zabránil páchání genocidních činů, zabránil podněcování ke genocidě a potrestal je a umožnil vstup základních humanitárních služeb do Gazy[51][52][53]. Izraelská vláda obvinění odmítla[53] a obvinila soud z antisemitismu[54][55].Dne 7. října 2023 vedl Hamás z Gazy útok na Izrael,[56][57][58] který si vyžádal nejméně 1 139[59][60][d] mrtvých, z nichž většinu tvořili civilisté[61].[62] Reakce Izraele, včetně invaze do pásma Gazy z 29. října 2023,[63] vedla k obavám, že útok využívá k ospravedlnění genocidy Palestinců[64].Úmluva o genocidě z roku 1948 definuje genocidu jako kterýkoli z pěti "činů spáchaných s úmyslem zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu."[67][68] Mezi tyto činy patří zabití příslušníků skupiny, způsobení jim vážné tělesné nebo duševní újmy, nastolení životních podmínek, jejichž cílem je skupinu zničit, zabránění porodům a násilný přesun dětí mimo skupinu. 67] Genocida je trestným činem se zvláštním úmyslem (dolus specialis); je prováděna úmyslně, přičemž oběti jsou cílem na základě skutečné nebo domnělé příslušnosti k chráněné skupině[68].[69] V historii byly podle právní definice z roku 1948 uznány tři genocidy: genocida v Kambodži, genocida ve Rwandě a masakr ve Srebrenici[70].Podle Ernesta Verdeja, docenta politologie a mírových studií na University of Notre Dame, existují tři způsoby pojetí genocidy jiné než právní definice: v akademických společenských vědách, v mezinárodní politice a politice a v hovorovém veřejném použití. Akademický společenskovědní přístup nevyžaduje prokázání úmyslu[69] a společenskovědní pracovníci často definují genocidu šířeji.[70] Definice v mezinárodní politice a politice se soustřeďuje na politiku prevence a intervence a může ve skutečnosti znamenat "rozsáhlé násilí proti civilistům", pokud ji používají vlády a mezinárodní organizace. A konečně, Verdeja říká, že způsob, jakým široká veřejnost hovorově používá "genocidu", je obvykle "jako zástupný termín pro největší zlo"[69]. Alexander Hinton, vedoucí katedry UNESCO pro prevenci genocidy na Rutgers University, říká, že hovorová definice se soustředí na "rozsáhlé ničení a činy páchané na obyvatelstvu" a poukazuje na holocaust a guatemalskou genocidu jako na příklady, které spadají pod tuto definici[70].Zpráva Euro-Mediterranean Human Rights Monitor vydaná 18. listopadu 2023, která označuje izraelské akce v Gaze za genocidu, uvádí, že v Gaze bylo zabito 15 271 Palestinců, 32 310 jich bylo zraněno a odhadem 41 500 jich bylo nezvěstných[71], přičemž řada zpravodajských a akademických médií uvedla aktualizované údaje, podle nichž bylo do prosince 2023 v Gaze zabito nejméně 20 000 Palestinců, z nichž odhadem 70 % tvořily ženy a děti. [72][73][74] Do 14. ledna 2024, tedy 100 dní od začátku izraelského útoku na Gazu, bylo potvrzeno přes 23 900 mrtvých[75], do 10. května počet mrtvých přesáhl 35 000, z toho třetinu tvořila neidentifikovaná těla a dalších více než 10 000 těl bylo podle odhadů pohřbeno pod sutinami. [76] Během prvních tří týdnů izraelského útoku zahynulo v Gaze více dětí, než kolik jich bylo zabito na celém světě ve všech konfliktních zónách v jakémkoli roce od roku 2019. 77][78] Do prosince 2023 bylo zraněno více než 52 000 lidí[79][80] a do května 2024 se tento počet zvýšil na více než 77 700 osob[5][81].Podíl žen a dětí mezi mrtvými je kontroverzní[82][83], ke květnu 2024 bylo celkem 34 735 mrtvých, z toho 24 686 plně identifikovaných. Mezi plně identifikovanými bylo 52 % žen a dětí, 8 % "starších" osob neurčeného pohlaví a 40 % mužů[82][83].S pokračujícím konfliktem se pro Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Gazy stal sběr dat kvůli zničení infrastruktury stále obtížnějším[76] a ministerstvo muselo své obvyklé hlášení založené na údajích o zemřelých v nemocnicích doplnit o další zdroje informací,[77] včetně zpráv médií a prvních respondentů, jakož i pozůstalých rodin a vdov, které musí formálně registrovat úmrtí svých manželů, aby měly nárok na státní pomoc. [84] Profesor ekonomie Michael Spagat analyzoval zprávy ministerstva a shledal naléhavou potřebu transparentní metodiky, aby bylo možné sladit jeho nejvyšší počet mrtvých - 34 535 k 30. dubnu - s jeho podrobným rozpisem, který ke stejnému datu činil 24 653.[85] Údaje ministerstva o celkovém počtu mrtvých byly rovněž zpochybněny izraelskými úřady, ale byly uznány jako přesné izraelskými zpravodajskými službami, OSN a WHO[76].Rasha Khatib, Martin McKee a Salim Yusuf zveřejnili v korespondenční části časopisu The Lancet odhad počtu obětí, které mohou být v následujících měsících a letech nepřímo způsobeny konfliktem. Očekává se, že počet nepřímých úmrtí Palestinců na nemoci bude mnohem vyšší v důsledku intenzity konfliktu, zničení zdravotnické infrastruktury, nedostatku potravin, vody, přístřeší a bezpečných míst pro útěk civilistů a snížení financování UNRWA. Napsali: [76]V nedávných konfliktech se počet těchto nepřímých úmrtí pohybuje od trojnásobku do patnáctinásobku počtu přímých úmrtí. Při použití konzervativního odhadu čtyř nepřímých úmrtí na jedno přímé úmrtí na 37 396 nahlášených úmrtí není nepravděpodobné odhadnout, že za současný konflikt v Gaze může být zodpovědných až 186 000 nebo dokonce více úmrtí.Spagat kritizoval jejich metodiku a napsal: [86][87].Odhad celkového počtu 186 000 úmrtí, který vychází z vynásobení přímých (násilných) úmrtí hlášených Ministerstvem zdravotnictví (MZ) Gazy pěti, postrádá pevný základ a je nevěrohodný.I tak Spagat připustil, že je "spravedlivé upozornit na skutečnost, že ne všechna úmrtí budou přímá násilná", a označil počet mrtvých v Gaze za "ohromně vysoký"[82][87].Od začátku izraelsko-hamaské války byly v pásmu Gazy vysídleny téměř dva miliony lidí[11][88][89].Max Boot napsal, že Izrael se nedopustil genocidy, protože (k lednu) bylo zabito pouze 1 % obyvatel Gazy, a pokud by Izrael chtěl spáchat genocidu, mohl by zabít mnohem více[90]. Ve zprávě UNHR se uvádí, že ani Úmluva o genocidě, ani judikatura Mezinárodního soudního dvora nevyžadují minimální počet obětí pro konstatování genocidy, ale že genocida je konstatována, pokud jsou kvalifikované činy spáchány buď na "přiměřeně významném počtu", nebo na "významné části skupiny, například na jejím vedení". [91] Ve věci Gambie proti Myanmaru Rohingyové ve věci genocidy Francie a Spojené království (mimo jiné) potvrdily, že "počet usmrcených obětí" není "těžištěm" posouzení, vzhledem k tomu, že "okolnosti mohou být takové, že pachatel nemůže využít nejrychlejší nebo nejpřímější prostředky" zničení nebo se rozhodne je nevyužít[91].Podle zprávy Univerzitní sítě pro lidská práva z května 2024 "kroky izraelské vlády a armády v Gaze a v souvislosti s ní po útocích Hamásu ze 7. října 2023 představují porušení zákazů mezinárodního práva týkajících se páchání genocidy. "[92] Právnička zabývající se lidskými právy Susan Akramová ke zprávě a k odporu proti označování izraelských akcí za genocidu uvedla: "Odpor je politický, protože mezi mezinárodní právnickou komunitou zabývající se lidskými právy, mnoha dalšími právními a politickými odborníky, včetně mnoha vědců zabývajících se holocaustem, panuje shoda, že Izrael v Gaze páchá genocidu"[93].V rámci případu Defense for Children International-Palestine et al. v. Biden et al. vypověděl historik holocaustu Barry Trachtenberg, že mezi historiky zabývajícími se genocidou panuje shoda, že situace v Gaze je genocidou, a to především proto, že z prohlášení izraelských představitelů to jasně vyplývá. Trachtenberg prohlásil: "Sledujeme, jak se genocida odehrává, zatímco spolu mluvíme. Jsme v neuvěřitelně jedinečné pozici, kdy můžeme zasáhnout, abychom ji zastavili, a to s využitím mechanismů mezinárodního práva, které máme k dispozici."[94]V otevřeném dopise zveřejněném 15. října na stránkách Opinio Juris a na stránkách Third World Approaches to International Law Review vědci napsali, že prohlášení izraelských představitelů od 7. října naznačují úmysl spáchat genocidu[95]. Nevládní organizace Law for Palestine sestavila více než 500 prohlášení izraelských politických a vojenských představitelů, která údajně vyzývají ke genocidě. [f][96] Dne 11. června 2024 napsal oficiální izraelský účet X, že "Gazanští civilisté se podíleli na strašlivých událostech ze 7. října", a později citoval prohlášení v klipu, že "tam nejsou žádní nevinní civilisté"[97].Netanjahu 7. října prohlásil, že obyvatelé Gazy zaplatí "obrovskou cenu" a Izrael promění části Gazy "v trosky"[98]. při diskusi o genocidních akcích a záměrech od 7. října si odborník na genocidu Mark Levene povšiml rostoucí rétoriky genocidy a etnických čistek za předchozích Netanjahuových vlád. [17] To podpořila i Tia Goldenbergová v AP News, která vyzdvihla výroky ministra financí Bezalela Smotricha jako stále více genocidní rétoriku za Netanjahuovy vlády. [99] Na rostoucí genocidní rétoriku před říjnem 2023 poukázali také izraelský historik Raz Segal a právní vědec Luigi Daniele,[100] kteří vyzdvihli článek v Times of Israel z května 2023, v němž se uvádí, že jediným způsobem, jak dosáhnout míru, je "vyhlazení" Palestiny a že existence Palestiny je "urážkou společnosti, morálky a lidskosti"[101]. Článek dále vyzývá k převýchově Palestinců a prohlašuje, že mohou požívat práv, pouze pokud již nebudou existovat jako národ. Segal a Daniele uvádějí paralely mezi rétorikou tohoto článku a vědeckými poznatky, které poukazují na obdobnou rétoriku ruských médií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu jako genocidní[101]. Segal a Daniele také poukazují na předchozí výroky ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, bývalé poslankyně Knesetu Ayelet Šakedové a Smotriche, který v únoru 2023 vyzval ke zničení palestinských vesnic na Západním břehu Jordánu. [102] Odborník na genocidu Šmuel Lederman podrobně popsal, jak tyto Smotrichovy komentáře spolu s dalšími, které popíraly palestinskou státnost a vyzývaly k jejich zničení nebo odsunu z území nárokovaného Izraelem, stály v popředí politických diskusí vedení Hamásu v Gaze před událostmi z října 2023[103]. Zpravodajství v době Smotrichových komentářů rovněž upozorňovalo na jejich genocidní povahu[104][105].Zpráva Anatomie genocidy[45], kterou 26. března 2024 předložila Radě OSN pro lidská práva Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích okupovaných od roku 1967, dospěla k závěru, že Izrael páchá genocidu. Izrael zprávu odmítl[106][107][108].Podle vědců Marka Leveneho a Abdelwahaba El-Affendiho se od 7. října 2023 řada oficiálních a polooficiálních zdrojů a médií zabývala rétorikou naznačující genocidní záměry. [89][109] Izraelský právník zabývající se lidskými právy Michael Sfard řekl listu The New Arab, že útoky ze 7. října, izraelsko-hamasácká válečná krize s rukojmími a válečné zločiny Hamásu "vyvolaly hněv, který proměnil to, co bylo rétorikou marginalizovaných skupin, v záplavu výroků, které nyní pronášejí politici, novináři a celebrity, ... a poskytl tak vítr do plachet" ostatním, kteří takové projevy považují za přijatelné. Dodal: "Zvykli jsme si na genocidní rétoriku, která pochází od Hamásu. Smlouva Hamásu obsahuje zjevně tvrdé antisemitské články a také některé, které by se daly vykládat jako vyjádření touhy zlikvidovat židy v Izraeli. ... V minulosti bylo uvnitř Izraele vnímáno jako něco, co je za hranicí legitimity, mluvit takto o Palestincích. ... Ale 7. říjen tuto červenou linii prolomil."[110].Dne 9. října 2023 izraelský ministr obrany Yoav Gallant řekl:[111][110].Tento výrok byl charakterizován jako příklad dehumanizace.[98][112] Podle Kennetha Rotha sice někteří omlouvají tuto poznámku tím, že se týká pouze Hamásu, ale z kontextu je zřejmé, že "lidská zvířata" se vztahují na všechny obyvatele Gazy.[113] Výroky byly také spojovány s hladomorem v Gaze.[114] 10. října Gallant prohlásil: "Gaza se nevrátí do stavu, v jakém byla předtím. Nebude tam žádný Hamás. Všechno zlikvidujeme."[115][116][117].Izraelský ministr zemědělství Avi Dichter v pořadu na kanálu 12 vyzval k tomu, aby se válka stala "Nakbou Gazy."[118] Ariel Kallner, další poslanec Knesetu ze strany Likud, napsal na sociálních sítích, že existuje "jediný cíl: Nakba! Nakba, která zastíní Nakbu z [roku 1948]. Nakba v Gaze a Nakba každému, kdo se odváží připojit."[119] Izraelský ministr pro kulturní dědictví Amihai Eliyahu vyzval ke svržení atomové bomby na Gazu. 118][120] Dov Waxman, ředitel Centra izraelských studií Y&S Nazarian na Kalifornské univerzitě, uvedl, že některá rétorika pravicových ministrů může být vnímána jako "potenciálně genocidní" ve své dehumanizaci palestinských civilistů. Dodal, že tyto výroky mohou mít na izraelskou politiku pouze omezený dopad, protože byly proneseny ministry, kteří "nejsou ve válečném kabinetu", ale přesto jsou tyto návrhy znepokojivé[118].Izraelský ministr pro energetiku Israel Katz řekl: "Veškeré civilní obyvatelstvo v Gaze má okamžitě odejít. Zvítězíme. Nedostanou ani kapku vody nebo jedinou baterii, dokud neodejdou ze světa."[121] [95].V červnu 2024 byl policií vyšetřující stížnost odložen případ rabína z Jaffy, který podněcoval studenty svého hesderu k zabíjení všech obyvatel Gazy, včetně dětí a matek, které je vychovávají[124].Prezident Izraele Isaac Herzog obvinil z útoku ze 7. října "celý palestinský národ"[70] a dodal: "Není to pravda, ta rétorika o tom, že civilisté o ničem nevědí, že se jich to netýká. To absolutně není pravda."[95].Jicchak Kroizer, který v Knesetu zastupuje krajně pravicovou stranu Otzma Jehudit, v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že "Pásmo Gazy by mělo být srovnáno se zemí a pro všechny existuje jen jeden rozsudek, a to smrt."[125] Tally Gotliv ze strany Likud vyzval k použití jaderných zbraní proti Gaze[126].Opakované vzývání Amáleka izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem během války považují mnozí kritici,[127][128] včetně Jihoafrické republiky, za důkaz genocidního záměru. 28. října 2023 Netanjahu ve svém projevu řekl (hebrejsky): "Musíte pamatovat na to, co vám Amálek udělal, říká naše svatá Bible." Citoval přitom z 5. Mojžíšovy 25:17 v hebrejské Bibli. [129][130][g] Věta "Pamatujte, co vám udělal Amálek"[h] je použita na památnících holocaustu, včetně Jad Vašem a židovského památníku v Haagu. 117] Další narážku na tento verš učinil Netanjahu v dopise vojákům a důstojníkům IDF[121].Kritici spojují Netanjahuovu narážku na Amáleka s 1. Samuelovou 15,3: "Nyní jdi a udeř na Amáleka a úplně znič vše, co mají, a nešetři je, ale pobij muže i ženu, nemluvně i kojence, vola i ovci, velblouda i osla. "[i] Noah Lanard z Mother Jones označil verše pojednávající o Amálekovi za jedny z nejnásilnějších v Bibli a napsal, že je již dlouhou dobu používají židé z krajní pravice, jako například Baruch Goldstein, k ospravedlnění zabíjení Palestinců. 131] Amálek byl "nepřítelem, kterého Bůh nařídil starověkým Izraelitům genocidovat"[132], a vědci tento verš označili za příklad "Bohem nařízené genocidy"[133][127][98].Generálmajor Ghassan Alian, koordinátor vládních aktivit na územích, uvedl: "V Gaze nebude elektřina ani voda, bude tam jen zkáza. Chtěli jste peklo, dostanete peklo"[110].Generálmajor IDF Giora Eiland napsal: "Gaza se stane místem, kde nebude moci existovat žádná lidská bytost" a "Vytvoření vážné humanitární krize v Gaze je nezbytným prostředkem k dosažení cíle."[98] Izraelský historik a odborník na holocaust Omer Bartov poznamenal, že žádný izraelský politik ani nikdo z IDF toto prohlášení neodsoudil[98].O izraelském bombardování Gazy mluvčí izraelské armády prohlásil: "Při vyvažování přesnosti s rozsahem škod se právě teď soustředíme na to, co způsobí maximální škody."[134] Právníci to interpretovali jako záměr zničit Gazu[95].Krajně pravicový politik a bývalý poslanec Knesetu Moše Feiglin prohlásil: "Existuje jediné řešení, a to zcela zničit Gazu před invazí do ní. Mám na mysli zničení, jaké se stalo v Drážďanech a Hirošimě, bez jaderných zbraní."[110][135][136] Ministr hospodářství Nir Barkat později řekl: "Nepamatuji si, že by Británie nebo Spojené státy na sklonku druhé světové války při bombardování Drážďan myslely na jejich obyvatele."[137][138] Na bombardování Drážďan se při ospravedlňování izraelského bombardování Gazy odvolávali i akademici, neizraelští politici a zpravodajské organizace.Právní vědec Nimer Sultany upozorňuje na výroky různých velitelů izraelské armády, kteří vedou pozemní operace v severní Gaze a vyzývají k vylidňování a přístupu "spálené země"[139]. vojáci se k těmto názorům hlásí na sociálních sítích[140]. historik Yoav Di-Capua také poukazuje na rostoucí počet důstojníků a vojáků, kteří jsou součástí skupiny Hardal,[141] kterou Di-Capua označuje za stoupence genocidní ideologie.Válečné zločiny ve válce mezi Izraelem a Hamásem § Ze strany Izraele, humanitární krize v Gaze (2023-současnost) a hladomor v pásmu GazyOd 7. října 2023 jsou IDF obviňovány z nerozlišujícího hromadného zatýkání a zadržování;[142][143] mimosoudního zabíjení neozbrojených palestinských zadržených,[144][145] lékařů[146] a dělníků; vyhrožování zmrzačením,[147] smrtí, žhářstvím a znásilněním;[148] a mučení Palestinců zadržovaných bez právního obvinění. [149] Obviněna byla také z použití nepřiměřené síly proti desítkám škol[150] a nemocnic;[151] krádeží;[152] krutého a zbytečného znesvěcování a mrzačení zesnulých Palestinců;[146] a nerozlišování nebo nedostatečného rozlišování mezi silami Hamásu a civilisty. [153] Za genocidní činy bylo označeno i cílení na nejrůznější kulturní a vzdělávací památky a jejich ničení,[154] za genocidní čin bylo označeno i použití nekonvenčních zbraní, jako je bílý fosfor[155]. 14. kanál během bojů počítal každého zabitého Palestince a všechny palestinské oběti označil za teroristy,[156] zatímco Šimon Riklin[157], novinář a moderátor 14. kanálu, se veřejně vyslovil pro to, aby se Izrael dopouštěl dalších válečných zločinů[156].V listopadu 2023 Raz Segal podrobně popsal tři akce, kterých se IDF dopouštěly a které měly genocidní povahu: zabíjení, způsobování těžkých tělesných zranění a provádění opatření strategicky zaměřených na zničení palestinské existence. Jako důkaz obviňuje IDF z vedení totální války tím, že ničí masivní území Gazy a zavádí přísnou blokádu základního zboží[70].Dne 26. února 2024 vydaly organizace Human Rights Watch a Amnesty International prohlášení, v němž prohlásily, že Izrael nedodržel rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora z 26. ledna o zabránění genocidě tím, že zablokoval vstup pomoci do Gazy.[158][159][160] Obě prohlášení odkazují na 16 let trvající blokádu Gazy,[158][159] která se od 9. října zintenzivnila. [161] Zpráva organizace Refugees International konstatovala, že Izrael "soustavně a bezdůvodně bránil humanitárním operacím v Gaze."[162] Historička Melanie Tanielianová tvrdí, že hlad, hladomor a blokáda by měly být vedle masového bombardování postaveny do popředí jako metody genocidy. Odvolává se na výzvu A. Dirka Mosese, aby se při ničení obyvatelstva nepřehlížely méně okázalé formy násilí,[163] a upozorňuje na řadu dalších genocid, při nichž byly jako metody ničení použity hladomor a vyhladovění.[164] V dubnové zprávě organizace B'Tselem označila probíhající hladomor za "produkt záměrné a vědomé izraelské politiky"[165][166].V říjnu 2023 Světový potravinový program varoval před tenčícími se zásobami potravin v Gaze[168] a v prosinci spolu s OSN oznámil, že více než polovina obyvatel Gazy "hladoví", více než devět z deseti lidí nejí každý den a 48 % trpí "extrémním hladem". [169][170][171] Palestinský ministr zahraničí Rijád al-Málikí, který je součástí Palestinské samosprávy, prohlásil, že Izrael používá hladomor jako zbraň: "hladoví kvůli tomu, že Izrael záměrně používá hladomor jako válečnou zbraň proti lidem, které okupoval". Jeden izraelský představitel označil toto obvinění za "krvavé" a "bludné". 172] V prosinci 2023 organizace Human Rights Watch podobně konstatovala, že Izrael používá hladomor jako válečnou zbraň, protože záměrně odpírá přístup k potravinám a vodě. 173] 16. ledna 2024 experti OSN obvinili Izrael, že "ničí potravinový systém Gazy a používá potraviny jako zbraň proti palestinskému lidu". 174] V roce 2024 se Izrael pokusil o obvinění z "ničení potravinového systému".Profesor práva a zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny Michael Fakhri uvedl, že Izrael je "vinný" z genocidy, protože "Izrael oznámil svůj záměr zničit palestinský lid, celý nebo zčásti, jen proto, že je Palestinec", a protože Izrael Palestincům odpírá potraviny tím, že zastavuje humanitární pomoc a "záměrně" ničí "malá rybářská plavidla, skleníky a sady v Gaze [...]". 18] Ještě nikdy jsme neviděli, aby civilní obyvatelstvo tak rychle a tak úplně vyhladovělo, na tom se shodují odborníci na hladomor. Izrael se nezaměřuje pouze na civilisty, ale snaží se zatratit budoucnost palestinského lidu tím, že poškozuje jeho děti."[175] Od rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora klesl počet nákladních aut s humanitární pomocí, které Izrael vpouští do Gazy, o 40 %. [176] V březnovém potvrzení předběžných opatření ze strany MTS soud zdůraznil "bezprecedentní úroveň nedostatku potravin, kterou Palestinci v pásmu Gazy v posledních týdnech zažívají, jakož i rostoucí riziko epidemií"[177] a uznal, že od lednového nařízení soudu došlo k "nedostatečnému dodržování izraelských předpisů", což vedlo k dalšímu zhoršení "katastrofálních životních podmínek"[178].Průzkum provedený ve druhém lednovém týdnu výzkumníky z Tel Avivské univerzity ukázal, že 51 % z 502 respondentů z řad židovských Izraelců se domnívá, že IDF používají v Gaze přiměřené množství síly, a 43 % se domnívá, že ji nepoužívají dostatečně[179][180]. 68 % respondentů se v průzkumu Izraelského demokratického institutu, kterého se začátkem února zúčastnilo 510 izraelských občanů, vyslovilo pro to, aby se zabránilo vstupu veškeré mezinárodní pomoci do Gazy[181].V rozhovoru pro Sveriges Television izraelský novinář a spisovatel Gideon Levy, který 35 let informoval o izraelské politice osídlování pro deník Haaretz, řekl o své práci zpravodaje v Palestině: "V Izraeli si pískám na píšťalku. Nikdo mě nechce poslouchat ani číst. Ale já to nemohu změnit. Na rozdíl od ostatních Izraelců vidím na vlastní oči, co děláme, protože o okupaci informuji už téměř 35 let." A dále: "Všichni švédští televizní diváci, dokonce i v nejsevernější švédské vesnici, viděli z Gazy víc než Izraelec v Tel Avivu. V izraelské televizi jde jen o vojáky, jejich statečnost, rukojmí a jejich rodiny, vojáky, kteří padli. Nic o utrpení Palestinců; to neexistuje. A pokud se odvážíte projevit empatii k těm, kteří trpí v Gaze, jste považováni za zrádce."[182].Mark Levene a Elyse Semerdjianová lokalizují masové ničení infrastruktury do izraelské doktríny Dahiya, která je proti Gaze uplatňována od roku 2006, přičemž Levene ji označuje za urbicidu a nástroj genocidy[183][184].V článcích zveřejněných v listopadu v časopise Lancet a v únoru 2024 v časopise BMJ Global Health několik lékařů podrobně popsalo, jak se podle jejich odborného názoru útoky na zdravotnickou infrastrukturu a zdravotnický personál v Gaze ve spojení s otevřeně genocidní rétorikou různých izraelských politiků rovnají genocidě. [185][186][187] Toto hodnocení podpořili i právní vědci. 188][189] Zdravotnický systém v Gaze čelil v důsledku izraelského útoku několika humanitárním krizím: nemocnice se potýkaly s nedostatkem paliva[190] a 23. října začaly být zavírány, protože jim došlo palivo. [191] Když nemocnice přišly o elektřinu úplně, zemřelo několik předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní péče. 192][193][194] Izraelské nálety zabily mnoho zdravotníků a byly zničeny sanitky, zdravotnická zařízení, zdravotnická ústředí a nemocnice. [195] Organizace Lékaři bez hranic oznámila, že byly poškozeny nebo zničeny desítky sanitek a zdravotnických zařízení,[196][197] včetně úmrtí zaměstnanců Lékařů bez hranic[198][112] Koncem října ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že systém zdravotní péče se "zcela zhroutil"[199].Dne 11. března 2024 podepsalo 12 izraelských lidskoprávních organizací otevřený dopis, v němž obvinily Izrael z nedodržování rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o zabránění genocidě tím, že usnadňuje dodávky humanitární pomoci[200][162].Odbornice OSN na lidská práva Francesca Albaneseová vypracovala pro OSN zprávu, v níž uvedla, že existují "rozumné důvody se domnívat", že Izrael v Gaze provádí genocidu, a na základě toho se vyslovila pro celosvětové zbrojní embargo. [201] Uvedla, že genocidní akce zahrnují "zabíjení členů skupiny; způsobování vážné tělesné nebo duševní újmy členům skupiny; a úmyslné způsobování skupině životních podmínek, které mají vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení"[45], a zdůraznila, že 70 % zabitých byly ženy a děti a že Izrael neprokázal, že 30 %, kteří jsou dospělými muži, byli bojovníci Hamásu[202].Koncem března bylo oznámeno, že Izrael v Gaze vymezil neoznačené "zóny zabíjení", kde budou všichni civilisté na potkání zastřeleni[203].V dubnu zvláštní zpravodajka OSN pro právo na zdraví Tlaleng Mofokeng uvedl: "Ničení zdravotnických zařízení se nadále katapultuje do rozměrů, které ještě nebyly plně vyčísleny". Mofokengová uvedla, že Izrael nereagoval na její obavy, které v souvislosti se situací vyjádřila, a že nemohla navštívit palestinské území ani Izrael. Řekla však, že je zřejmé, že Izrael "svým bombardováním zabíjí a způsobuje nenapravitelné škody palestinským civilistům", a dodala: "Vědomě a záměrně také způsobuje hladomor, dlouhodobou podvýživu a dehydrataci" a obvinila Izrael z "genocidy". Současná situace v Gaze je podle Mofokenga "zcela neslučitelná s právem na zdraví"[204].V červnu 2024 vyšetřování agentury Associated Press zjistilo, že v "dosud nevídané míře" izraelská kampaň v Gaze zabíjí celé pokrevní linie palestinských rodin[205].Vědci se rozcházejí v názoru na to, zda jednání Izraele představuje genocidu Palestinců[70][206].Raz Segal 13. října označil zesílenou blokádu Gazy, která zahrnovala odepření vody a potravin civilnímu obyvatelstvu, za "učebnicový případ genocidy" a spojil ji s Nakbou, vyhnáním Palestinců během vzniku Izraele v roce 1948[207]. Také další akademici označili izraelské útoky na infrastrukturu, potraviny a vodu za genocidu. [208][209][210] Také novinář Eric Levitz z The Intelligencer 13. října tvrdil, že americké vládní administrativy, včetně Bidenovy, schválily izraelské válečné zločiny proti Palestincům ve válce mezi Izraelem a Hamásem a že žádné vojenské řešení nemůže dosáhnout bezpečnostních cílů Izraele jinak než etnickými čistkami a genocidou[211].19. října 2023 zaslalo 100 organizací občanské společnosti a šest odborníků na genocidu žalobci Mezinárodního trestního soudu Karimu Khanovi dopis, v němž ho vyzvali, aby vydal zatykače na izraelské představitele v případech, které již žalobce projednává; aby vyšetřil nové zločiny spáchané na palestinských územích od 7. října, včetně podněcování ke genocidě; aby vydal preventivní prohlášení proti válečným zločinům a aby všem státům připomněl jejich povinnosti podle mezinárodního práva. V dopise se uvádí, že prohlášení izraelských představitelů prokázala "jasný záměr páchat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a podněcování ke genocidě, přičemž k popisu Palestinců používali dehumanizující jazyk". Dokument podepsali odborníci na genocidu: Raz Segal, Barry Trachtenberg, Robert McNeil, Damien Short, Taner Akçam a Victoria Sanfordová.212 Segal označil válku za "učebnicový případ genocidy". [207][70] Téhož dne právníci z Centra pro ústavní práva uvedli, že izraelská taktika byla "vypočítána tak, aby zničila palestinské obyvatelstvo v Gaze", a varovali Bidenovu administrativu, že "představitelé USA mohou být činěni odpovědnými za to, že nedokázali zabránit rozvíjející se izraelské genocidě, a také za to, že se na ní podíleli tím, že ji povzbuzovali a materiálně podporovali"[213].Koncem října 2023 expert na genocidu William Schabas prohlásil, že existuje "vážné riziko genocidy", a v lednu 2024 dodal: "Důkazy jsou dnes ještě přesvědčivější. Je mi stále jasnější, že cílem Izraele není porazit Hamás, ale spíše vykořenit nebo vymazat obyvatelstvo Gazy."[214] V červnu 2024 Schabas uvedl, že ze všech nedávných případů genocidy u Mezinárodního soudního dvora je případ podaný Jihoafrickou republikou snadno nejsilnější, přičemž se odvolával na zničení infrastruktury v Gaze a výroky politiků v Izraeli, že Gazané jsou nelidská nebo "lidská zvířata" a že jim Izrael odepře elektřinu, vodu a lékařskou péči[215].V říjnu 2023 socioložka Eva Illouzová napsala, že "vojenská odpověď Izraele ... proti nepříteli, který porušil hranice a mezinárodní právo, ... není genocidou",[216][217] ačkoli v listopadovém článku uvedla, že se Izrael možná dopustil válečných zločinů[218][219], a v únoru 2024 uvedla, že vysocí členové izraelské vlády v reakci na útoky ze 7. října vyzvali ke genocidě[220].Dne 9. listopadu 2023 zveřejnilo 47 vědců z oblasti historie, práva a kriminologie prostřednictvím Mezinárodní iniciativy pro státní zločiny se sídlem na londýnské univerzitě Queen Mary otevřený dopis, v němž izraelskou ofenzívu v Gaze označili za genocidu. [47] Vědci napsali, že "izraelský stát využívá své rozsáhlé a vyspělé vojenské kapacity k páchání násilí na palestinském lidu v takovém rozsahu, že je přesné to označit za vyhlazovací fázi genocidy."[47] Omer Bartov 3. listopadu 2023 v rozhovoru pro televizi MSNBC řekl, že "možnost genocidy nám hledí do tváře"[66], a 10. listopadu 2023 napsal v názorovém článku pro New York Times: "Největší obavy mám při sledování vývoje války mezi Izraelem a Gazou z toho, že se jedná o genocidní záměr, který se může snadno zvrhnout v genocidní akci. "[98] V reakci na Bartovův článek skupina pěti vědců zabývajících se holocaustem sice uznala, že izraelští představitelé učinili "opovrženíhodné výroky, které nelze ignorovat",[101] ale uvedla, že takové výroky učinilo jen několik představitelů, a odůvodnila je poukazem na zločiny Hamásu[102]. pět vědců tvrdilo, že dehumanizující výrazy "nejsou důkazem genocidního úmyslu"[103].David Simon, ředitel pro studium genocidy na Yaleově univerzitě, 13. listopadu 2023 uvedl, že je možné, že soud uzná Izraelské obranné síly vinnými ze spáchání činu genocidy, ale dodal: "Rozhodně to není učebnicové v tom smyslu, že spojit úmysl zničit [etnickou] skupinu jako takovou je obtížné."[70] Ben Kiernan z Yaleovy univerzity vyjádřil názor, že události "nesplňují velmi vysoký práh, který je vyžadován pro naplnění právní definice genocidy". "[70] Adam Jones, autor učebnice o genocidě, zastával názor, že kromě masového zabíjení civilistů Izrael zřejmě nastoluje "životní podmínky vypočítané tak, aby došlo k fyzickému zničení [cílové skupiny]", čímž porušuje Úmluvu o genocidě; jiní vědci, jako například Dov Waxman, uvedli, že v Gaze sice existuje "riziko genocidních akcí", ale tvrzení, že k nim již dochází, "příliš roztahují tento pojem a vyprazdňují ho z jakéhokoli významu". "[132] Martin Shaw tvrdil, že pojem "genocida" se používá nedostatečně, protože státy se chtějí "vyhnout odpovědnosti 'zabránit a potrestat'", kterou jim úmluva ukládá; navíc podle něj existuje "zvláštní nechuť zkoumat jeho důsledky pro jednání Izraele. Západní státy ji nadále chrání z mylného přesvědčení, že Židé, kteří byli hlavními historickými oběťmi genocidy, nemohou být zároveň jejími pachateli"[223][224].Jürgen Habermas, německý filozof a sociální teoretik, a jeho tři kolegové z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem zveřejnili 13. listopadu prohlášení, v němž uvedli, že přisuzování genocidních úmyslů izraelskému jednání v Gaze je chybným úsudkem[225]. Toto prohlášení vyvolalo v Německu veřejnou debatu. [226] Ernesto Verdeja, profesor na univerzitě Notre Dame, řekl 14. listopadu časopisu Time, že akce Izraele v Gaze směřují ke "genocidní kampani", a řekl: "reakce, když máte bezpečnostní krizi... může být reakcí na příměří, vyjednávání, nebo to může být genocida. "[70] Odborník na genocidu Mark Levene později tyto názory podpořil a použil analýzu A. Dirka Mosese, podle níž "absolutní sekuritizace svádí ke kolektivnímu cílení na lidské skupiny, přesněji řečeno civilisty, bez ohledu na otázky etnosu nebo genosu"[227].Historici Michael Berenbaum a Polly Zavadivker tvrdí, že diskuse o izraelském útoku na Gazu jako o potenciální genocidě ohrožuje budoucí úspěšné stíhání zločinu genocidy a ohrožuje studia holocaustu a genocidy jako oboru[228]. Jiní vědci tvrdí, že popisování útoku jako "zapojení do etnických čistek, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo má genocidní záměry" aktivně brání možnosti řešení konfliktu[229].Victoria Sanfordová, profesorka na City University of New York, přirovnala události v Gaze k vyvraždění a zmizení 200 000 Mayů v Guatemale v letech 1960-1996, známému jako guatemalská genocida.[70] Sanfordová a odborníci na holocaust a genocidu Barry Trachtenberg a John Cox podrobně popsali podobnosti mezi výroky izraelských vládních představitelů a ministrů a výroky učiněnými během genocidy v Guatemale, Rwandě, Bosně, Dárfúru, severním Iráku a Myanmaru. [66] Norman Finkelstein tvrdil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Palestince za "Amáleka", což byla výzva ke genocidě;[229] obvinil Izrael z vedení "genocidní války". [230] 15. října zveřejnila organizace Third World Approaches to International Law Review na svých internetových stránkách prohlášení podepsané více než 800 odborníky na právo, studium konfliktů a genocidu, v němž vyjádřili "znepokojení nad možností spáchání zločinu genocidy izraelskými silami proti Palestincům v pásmu Gazy" a vyzvali orgány OSN, včetně Úřadu OSN pro prevenci genocidy a odpovědnost za ochranu a Úřadu prokurátora Mezinárodního trestního soudu, aby "okamžitě zasáhly, provedly nezbytná vyšetřování a uplatnily nezbytné varovné postupy na ochranu palestinského obyvatelstva před genocidou". "[95][231]V prosinci 2023 v korespondenci zveřejněné v časopise The Lancet několik odborníků na mezinárodní medicínu a humanitární pomoc znovu varovalo před rizikem genocidy a zároveň podrobně popisovalo, jak blokování humanitární podpory a pomoci ze strany Izraele vede ke zbytečným úmrtím a jak se počet obětí bude nadále jen zhoršovat. Vyzvali signatáře Úmluvy o genocidě, aby prosadili příměří vůči Izraeli. 72] V prosinci také skupina 60 vědců zabývajících se holocaustem a genocidou zveřejnila prohlášení zabývající se důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě při izraelském útoku na Gazu, v němž vyzvala "vědce, programy, centra a instituty zabývající se studiem holocaustu a genocidy, aby zaujali jasný postoj proti izraelskému masovému násilí a připojili se k nám v úsilí o jeho zastavení a zabránění jeho další eskalaci. "[232] Tentýž měsíc Luis Moreno Ocampo, bývalý hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu, řekl televizi Al-Džazíra, že obléhání Gazy je formou genocidy kvůli tomu, že Izrael vnucuje Gaze životní podmínky, které povedou ke smrti Palestinců[233].V lednu 2024 zaslala řada významných Izraelců, zastupovaných právníkem v oblasti lidských práv Michaelem Sfardem, izraelskému generálnímu prokurátorovi a státnímu zástupci otevřený dopis, v němž podrobně uvedli příklady "diskurzu vyhlazování, vyhánění a pomsty"[125]. Signatáři tvrdili, že izraelské soudnictví ignoruje podněcování ke genocidě v Gaze[125].Šmuel Lederman označil izraelské akce za genocidní násilí, ale nepoužívá termín "genocida" a kritizuje zjednodušení záměru v tomto termínu. Situaci v Gaze zasazuje do dlouhé a nepřetržité historie útlaku, včetně masového dohledu, kolektivních trestů, omezení cestování a práce a osadnického kolonialismu. 126] Cituje diskuse socioložky Evy Illouzové o Gaze a určení lidskoprávního advokáta Rabea Eghbariaha, že Izrael provádí genocidu, aby zdůraznil, že i odborníci používající stejný rámec analýzy (U. S. Lederman) se domnívají, že Izrael provádí genocidu. Lederman byl kritizován za to, že necituje analýzy odborníků na genocidu, kteří se neshodují na tom, zda Izrael provádí genocidu[235].Když byl Izrael dříve obviněn z páchání genocidy, došlo k silnému odporu, včetně označení takových obvinění za antisemitská a argumentace, že taková obvinění jsou vznášena s cílem delegitimizovat nebo démonizovat Izrael[236]. antropolog a sociolog Didier Fassin podrobně popsal odpor tohoto druhu od října 2023. [237] Fassin upozorňuje na tři rétorické formace, které se zřejmě opakovaně objevují: prezentování 7. října 2023 jako počátku událostí a ignorování jakékoli historie předtím;[238] hyperbolická tvrzení, jako je označování událostí ze 7. října za "nový holocaust";[239] a překrucování, kdy jsou zpochybňovány akce provedené v Gaze a často se opakuje tvrzení, že Izrael má "nejmorálnější armádu na světě"[240].V lednu 2024 Levene podrobně popsal, že izraelské akce jsou přinejmenším etnickou čistkou v souladu s politickým dokumentem izraelského ministerstva pro zpravodajské služby o násilném a trvalém přesunu všech obyvatel Gazy, který podporuje Netanjahuova vláda[17]. Levene také tvrdí, že akce Izraele a prohlášení jeho politiků a úředníků ukazují, že se Izrael dopouští genocidy[241].V únoru 2024 vydal časopis Children's Geographies úvodník, v němž identifikoval škody způsobené palestinským dětem, prohlásil, že pokračující izraelský útok na Gazu není "ani sebeobranou, ani legitimní", a v souvislosti s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora uvedl, že ukončení nepřátelských akcí musí být doprovázeno také nápravnými opatřeními k obnově gazanských komunit a struktur, aby se zmírnily dlouhodobé hendikepující účinky na gazanské děti[242].V březnu 2024 vydala Asociace blízkovýchodních studií prohlášení, v němž odsoudila "zrychlující se rozsah genocidního násilí páchaného na palestinském obyvatelstvu Gazy" a zároveň uvedla, že jednání Izraele představuje kulturní genocidu[243]: "Musíme také přihlížet decimování tisíce let staré historické hmotné kultury, která je součástí našeho společného světového dědictví. Zdá se, že současné mnohostranné útoky proti Gaze jsou vypočítány tak, aby nedosáhly ničeho menšího než úplného vymazání Palestinců a jejich historie z tohoto malého pobřežního pásma."[244]Sociolog a odborník na genocidu Uğur Ümit Üngör považuje izraelský útok na Gazu v roce 2023 za pokračování historie "asymetrických mocenských vztahů a vyhlazovacích postojů vůči civilistům"[245]. Izraelské akce označuje za "jednoznačně protigenocidní z hlediska kvantity, kvality a dynamiky masového násilí"[246].Britsko-izraelský historik Ilan Pappé řekl: "To, co nyní vidíme, jsou masakry, které jsou součástí genocidního impulsu, totiž zabíjení lidí za účelem snížení počtu lidí žijících v Gaze"[247].Bývalý ředitel ACLU a spoluzakladatel Human Rights Watch Aryeh Neier v rozhovoru z května 2024 podrobně popsal, že blokování pomoci ze strany Izraele a následné vyhladovění obyvatelstva Gazy svědčí o genocidě[248]. Barry Trachtenberg, profesor na Wake Forest University, řekl: "To, co Izrael dělá od 7. října, je jasným porušením mezinárodního práva - konvencí o genocidě a Ženevských konvencí o vedení války. "[249] Ve společné zprávě univerzitní sítě pro lidská práva a právnické fakulty Bostonské univerzity se uvádí: "Izrael se dopustil genocidních činů, konkrétně zabíjení, vážného poškozování a způsobování životních podmínek, které byly vypočítány a jejichž cílem bylo přivodit fyzickou likvidaci Palestinců v Gaze."[93] V květnu právní odborník Nimer Sultany podrobně popsal a podpořil hodnocení Forensic Architecture, že Izrael zbraňoval mezinárodní humanitární právo v "humanitární násilí"[250].Židovský historik holocaustu Amos Goldberg uvedl, že izraelské akce v Gaze vykazují všechny prvky genocidy, a citoval výslovný záměr vysoce postavených úředníků, rozšířené podněcování a všudypřítomnou dehumanizaci Palestinců v izraelské společnosti. Řekl také: "Ano, je to genocida" izraelských akcí v Gaze[251][252].Průzkum Brookings z 23. května až 6. června 2024 se zeptal 758 blízkovýchodních vědců/odborníků, kteří se zabývají touto problematikou, většinou ve Spojených státech, "Jak byste definovali současné vojenské akce Izraele v Gaze?". Odpovědi byly následující: "závažné válečné zločiny podobné genocidě", 41 %; "genocida", 34 %; "závažné válečné zločiny, ale ne podobné genocidě", 16 %; "neoprávněné akce, ale ne závažné válečné zločiny", 4 %; "oprávněné akce v rámci práva na sebeobranu", 4 %; "nevím", 2 %[48][253].