Výtržník, který v Southportu udeřil policistu do obličeje, dostal tři roky vězení

7. 8. 2024

Derek Drummond dostal zatím nejdelší trest za krajně pravicové výtržnosti, další dva lidé dostali po 20 a 30 měsících vězení





Výtržník, který během násilných nepokojů v Southportu udeřil policistu do obličeje, byl uvězněn na tři roky, což je zatím nejdelší trest odnětí svobody za krajně pravicové nepokoje v Anglii a Severním Irsku.



Osmapadesátiletý Derek Drummond se přiznal k násilným výtržnostem a napadení pracovníka záchranné služby během nepokojů.

Soudce Andrew Menary KC uvedl, že Drummond byl součástí "velkého a nezákonného davu", páchajícího nepokoje, při nichž byla obléhána mešita a zraněno více než 50 policistů.

Při jednání u liverpoolského korunního soudu bylo sděleno, že za posledních osm dní bylo zraněno "bezprecedentních" 93 policistů z Merseyside, přičemž další zranění jsou vyhodnocována denně.



V prohlášení, které bylo soudu přečteno, vrchní konstábl merseysidské policie Serena Kennedyová uvedla, že policisté utrpěli řadu fyzických zranění včetně zlomené čelisti a ztráty zubů, zatímco někteří se v noci budili se záchvaty paniky. Policie uvedla, že je neuvěřitelné, že při nepokojích nebyl žádný policista zabit, uvedla Kennedyová, a řada z nich se obávala, zda se "vrátí v pořádku domů ke svým rodinám".



Drummond před úderem pěstí do merseysidského policisty Thomase Balla během nepokojů před southportskou mešitou vykřikl "sráči". Byl také viděn, jak v rámci výtržností, při nichž bylo zraněno více než 50 policistů a zapálena policejní dodávka, hází na policii cihly, uvedl liverpoolský korunní soud.



Christopher Taylor, žalobce, uvedl, že policie odhaduje, že se do nepokojů v Southportu zapojilo asi 1 000 lidí, kteří skandovali "tohle je naše zasraná země" a "hajzlové".



Prokurátor uvedl, že na policisty "pršely" střely včetně cihel, plechovek s barvou a popelnic na kolečkách, přičemž bylo slyšet výkřiky "Alláh, Alláh, kdo je kurva Alláh".



Poté, co se o čtyři dny později Drummond vydal policii, řekl policistům, že byl "blázen" a že "přiznává své provinění". Drummond, který byl v minulosti čtrnáctkrát odsouzen, včetně několika případů násilí, se předtím, než se o dvě hodiny později zúčastnil plánované krajně pravicové demonstrace, zúčastnil vigilie za tři oběti útoku v Southportu, šestiletou Bebe Kingovou, sedmiletou Elsie Dot Stancombeovou a devítiletou Alici Dasilvu Aguiarovou.



Během rozhovoru Drummond uvedl, že "napětí na protestu bylo velmi vysoké", a uznal, že jeho chování bylo "otřesné". "Řekl, že se hluboce omlouvá lidem, které zklamal," řekl Taylorovi.



Lionel Greig, obhájce Drummonda, uvedl, že jeho klient v důsledku svého zatčení přišel o práci a řekl policistům: "Naprosto se stydím za to, jak jsem se zachoval. Zklamal jsem Southport, zklamal jsem děti, zklamal jsem sám sebe. Nejsem tu proto, abych něco popíral."



Další muž, 29letý Declan Geiran, byl uvězněn na 30 měsíců poté, co se přiznal k pokusu zapálit policejní dodávku během sobotního krajně pravicového shromáždění v centru Liverpoolu. Taylor uvedl, že Geiron byl vidět na videu na TikToku, jak zapaluje bezpečnostní pásy policejní dodávky. Vozidlo muselo být odepsáno, což daňové poplatníky stálo více než 32 000 liber, bylo řečeno u soudu.



Geiron policii řekl, že na plánované krajně pravicové shromáždění šel, protože "chtěl vyjádřit podporu pozůstalým rodinám", bylo řečeno u soudu, a popřel, že by měl "negativní myšlenky o imigraci".





Brendan Carville, obhájce Geirona, uvedl, že jeho klient mu řekl, že "neví, co znamená krajní pravice a krajní levice - prostě šel" na výtržnosti.





Policejní složky se připravují na možné nepokoje po celé Velké Británii v noci středu . V chatovacích skupinách byl sdílen seznam advokátních kanceláří a poradenských agentur jako možných cílů shromáždění, přičemž ve zprávě se výtržníkům doporučuje, aby se v případě účasti "zamaskovali".







Třetí muž, 41letý Liam James Riley, byl uvězněn na 20 měsíců poté, co se přiznal k násilným výtržnostem v centru Liverpoolu. "Velmi opilý" Riley byl součástí davu 100 lidí, z nichž někteří házeli kameny a cihly směrem k policistům, bylo řečeno u soudu. Uvedl, že na demonstraci šel, aby projevil "solidaritu a podporu" pozůstalým rodinám obětí ze Southportu.Při zatčení "pronesl řadu negativních poznámek o přistěhovalcích a muslimech" a vyjádřil názor, že "za vraždy v Southportu mohou oni", uvedl Taylor.Carville popsal Rileyho jako "samotáře" a "velmi hloupého člověka", protože se nechal vtáhnout do nepořádku a "hloupě" zůstal na demonstraci, i když mu bylo řečeno, aby ji opustil.Vyšší okresní státní zástupce Jonathan Egan před soudem prohlásil, že tři uvěznění výtržníci jsou "špičkou ledovce" a "teprve začátkem toho, co bude velmi bolestivým procesem pro mnohé, kteří se pošetile rozhodli zapojit do násilných nepokojů".Dodal: "Mnozí ze zúčastněných budou na dlouhou dobu posláni do vězení... Nechť dnešní výsledek slouží jako varování všem, kteří páchají trestnou činnost v našich ulicích: vždy ponesete následky."Od 29. července, kdy došlo k pobodání v Southportu, bylo v souvislosti s výtržnostmi a nepokoji v celé zemi zatčeno více než 400 osob a očekává se, že v následujících dnech se jejich počet ještě zvýší.