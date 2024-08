Nepokoje v Bangladéši: Nejméně 135 lidí bylo zabito při pondělních násilnostech v celé zemi

7. 8. 2024

V neděli země ohlásila nejméně 96 úmrtí. V neděli země ohlásila nejméně 96 úmrtí.

Policejní střelba, bití davem a žhářství po celé zemi zabily nejméně 135 lidí před a poté, co Šejk Hasina v pondělí rezignovala na funkci premiérky.

Den předtím země ohlásila nejméně 96 úmrtí při policejní střelbě v důsledku střetů mezi členy Ligy Awami a protestujícími.

Nejméně 18 lidí bylo zabito v oblastech Savar a Dhamrai na okraji hlavního města poté, co v pondělí vypukly střety mezi policií a darebáky.

Dalších 50 lidí bylo zraněno, když policie střílela slznými granáty a kulkami. Mezi zastřelenými bylo i několik novinářů, uvedli místní lidé.

Nejméně 10 lidí bylo zabito a mnoho dalších zraněno v pondělí odpoledne ve městě Uttara poté, co jednotlivci v civilním oblečení údajně zahájili palbu do demonstrantů. Výstřely byly vypáleny z policejní stanice Uttara East. V reakci na to stovky rozzuřených lidí obklopily policejní stanici a zapálily ji.

Zdroje z různých nemocnic potvrdily nejméně 78 úmrtí v hlavním městě.

V Habiganji bylo při střetu mezi demonstranty a policií zabito nejméně šest lidí a více než 100 jich bylo zraněno. Mrtví byli identifikováni jako Hasan Mia, 12 let, Ashraful, 17 let, Nayan, 18 let, Tofazzal, 18 let, Mojakkir, 40 let, a Sadiqur, 30 let.

V Jessore bylo upáleno nejméně osm lidí a 84 dalších bylo zraněno poté, co neidentifikovaní žháři zapálili ubytovnu.

Hotel vlastnil Shahin Chakladar, generální tajemník AL okresu Jessore.

V Khulně byli davem ubiti k smrti tři lidé, včetně předsedy Koyra Upazila Parishad a prezidenta Upazila Awami League, GM Mohsina Rezy.

Další dva mrtví byli identifikováni jako Rezův řidič Alamgir a jeho osobní asistent Mofizul Islam.

V Barisalu byli upáleni tři lidé poté, co agitátoři v pondělí upálili bývalého starostu města Serniabata Sadika Abdullaha.

Arichur Huq, OC z policejní stanice v Kotwali, záležitost potvrdil.

V Tangailu byli v pondělí zabiti dva lidé v Sadar Upazila a další člověk zemřel při policejní střelbě v Dhanbari Upazila.

Nejméně 40 dalších bylo v okrese zraněno.

Jinde v Lakšmípuru bylo v pondělí při střetech zabito nejméně 11 lidí. Nemocniční zdroje uvedly, že dalších 35 utrpělo střelná zranění.

Celkem sedm těl bylo nalezeno před domem bývalého vůdce Ligy Jubo a předsedy Sadar Upazila AKM Salaha Uddina Tipu v okrese Tamiz Market.

V Kuštii bylo zabito šest lidí, včetně třináctiletého chlapce.

Další tři lidé byli zabiti v Satkhira.

Mezitím bylo zastřeleno nejméně šest lidí, když muži z bangladéšské pohraniční stráže (BGB) zahájili palbu na darebáky, kteří zablokovali dvě vozidla BGB ve Sreepuru v Gazipuru.

Ve vozidlech bylo nejméně 80 mužů BGB.

Incident se odehrál v pondělí kolem 12. hodiny.

V Safipuru v provincii Gazipur zemřeli dva lidé poté, co členové skupiny Ansar v pondělí odpoledne zahájili palbu.

Zdroje uvedly, že darebáci zaútočili na akademii Ansar-VDP v Safipuru a zdemolovali její prostory. Členové Ansar zahájili palbu v sebeobraně a dva lidé na místě zemřeli.

Více než 100 dalších bylo při incidentu zraněno.

Darebáci také zaútočili na policejní stanice v Konabari a Basanu.

V Naogaonu skupina ničemů poničila rezidenci ministra potravin Sadhana Chandra Majumdera.

Mezitím darebáci v pondělí poničili a zapálili dům Mashrafe Bin Mortazy, poslance za volební obvod Narail-2.

Kromě toho zapálili kancelář okresního AL a zdemolovali domy šéfa okresní AL Subashe Chandry Boseho.

V Narayanganj darebáci zdemolovali rezidenci Shamima Osmana, poslance za volební obvod Narayanganj-4.

Také se zaměřili na okresní kancelář AL a poničili ji.

V Comille byl zapálen dům AKM Bahauddin Bahar, poslance za volební obvod Comilla-6 (Sadar).

Dav zaútočil na Baharův dům v oblasti Manoharpur Munsefbari ve městě Comilla a způsobil rozsáhlé škody, než majetek zapálil.

V Šerpúru darebáci vtrhli do okresní věznice a umožnili 500 vězňům uprchnout z vězení.

Dav vyzbrojený klacky a místními zbraněmi vyvedl v pondělí odpoledne průvod uprostřed zákazu vycházení.

V Čittagongu ničemové napadli, poničili a zapálili nejméně šest policejních stanic, ukradli zbraně, náboje a různé vybavení.

Kromě toho se terčem útoků staly domy a kanceláře vůdců a aktivistů AL.

