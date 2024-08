Turecko schválilo dohodu o volném obchodu s Ukrajinou

5. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Turecko ratifikovalo dohodu o zóně volného obchodu (FTA) s Ukrajinou, uvádí oficiální věstník země Resmi Gazete. Nyní musí podobné rozhodnutí učinit Nejvyšší rada, pak dokument vstoupí v platnost.

Země dohodu podepsaly 3. února 2022. V jejím rámci Turecko zruší clo na 10 337 komoditních položek z oblasti průmyslu (93,4 %) a zemědělství (7,6 %), což je 95 % z celkového množství produktů, které Ukrajina do republiky vyváží. Dalších 1348 položek bude podléhat kvótám nebo sníženým clům.

Po přechodných obdobích, která budou trvat tři až sedm let, Turecko zruší dovozní poplatky u dalších 1,5 % průmyslových a 28,5 % zemědělských produktů.

Kromě toho budou výrobky vyrobené Ukrajinou z tureckých surovin považovány za ukrajinské a budou moci vstoupit na trhy všech evropských zemí bez cla. Podle vlády země dohoda každoročně zvýší HDP o 2,2 % a příjmy domácností o 2,6 %.

Ukrajina zase zruší cla na 56 % průmyslových a 11,5 % zemědělských produktů. Toto řešení bude zaváděno postupně, s přechodným obdobím 2 až 5 let v prvním případě a od 2 do 10 let ve druhém případě. Poté budou zrušena dovozní cla pro dalších 43,2 % průmyslových a 53,7 % zemědělských produktů.

Ukrajina zároveň zachová poplatek za dovoz ojetých automobilů a použitých věcí a zavede tříletá a pětiletá přechodná období cel na vozidla a výrobky lehkého průmyslu.

V roce 2023 dosáhl objem bilaterálního obchodu mezi Tureckem a Ukrajinou 7,3 miliardy dolarů, z toho ukrajinský vývoz činil 4,1 miliardy dolarů a dovoz 3,2 miliardy dolarů.

Očekává se, že zóna volného obchodu zvýší obchod v krátké době na 10 miliard dolarů, řekl turecký ministr obchodu Omer Bolat 1. srpna po setkání v Ankaře s první místopředsedkyní vlády a ministryní hospodářství Ukrajiny Julií Svyrydenkovou.

Protistrana poznamenala, že provádění dohody "by mělo harmonizovat vzájemný obchod, zjednodušit logistiku, usnadnit vstup většího počtu ukrajinských a tureckých výrobců na trhy obou zemí a otevřít nové vyhlídky na realizaci společných ekonomických projektů".

Zdroj v ruštině: ZDE

