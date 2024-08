Úřad britského premiéra kritizuje Muska za výrok "Občanská válka je nevyhnutelná"

5. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

Mluvčí britského premiéra konstatoval, že Muskův výrok na Twitteru pod videem s krajně pravicovými nepokoji v Británii "nemá opodstatnění"





Downing Street kritizovala výroky Elona Muska, který na svém účtu na Twitteru pod videem s násilnými nepokoji v Liverpoolu napsal, že "občanská válka je nevyhnutelná".



Mluvčí Keira Starmera uvedl, že násilí pochází od malé menšiny lidí, kteří "nemluví za Británii", a dodal, že premiér nesdílí pocity miliardáře, který byl již dříve kritizován za to, že na svou platformu sociálních médií opět pustil krajně pravicové extremisty.

"Pro takové výroky neexistuje žádné ospravedlnění," uvedl mluvčí. "To, čeho jsme v této zemi svědky, je organizované násilné gangsterství, které nemá místo ani na našich ulicích, ani na internetu.



"Mluvíme o menšině grázlů, kteří nemluví za Británii, a v reakci na to jsme viděli, jak někteří z nejlepších členů našich komunit vycházejí ven a uklízejí nepořádek [a] odstraňují rozvrat těch, kteří nemluví za naši zemi, a viděli jsme reakci lidí, kteří mluví za naši zemi. Myslím, že z toho lze vyčíst, že pan premiér tyto pocity nesdílí."



Starmer po schůzce výboru Cobra pro mimořádné situace s vysokými ministry vlády, policejními šéfy a úředníky ministerstva spravedlnosti varoval, že policie bude stíhat ty, kteří organizují podněcování na internetu. Downing Street kritizovala výroky Elona Muska, který na svém účtu na Twitteru pod videem s násilnými nepokoji v Liverpoolu napsal, že "občanská válka je nevyhnutelná"."Pro takové výroky neexistuje žádné ospravedlnění," uvedl mluvčí. "To, čeho jsme v této zemi svědky, je organizované násilné gangsterství, které nemá místo ani na našich ulicích, ani na internetu."Mluvíme o menšině grázlů, kteří nemluví za Británii, a v reakci na to jsme viděli, jak někteří z nejlepších členů našich komunit vycházejí ven a uklízejí nepořádek [a] odstraňují rozvrat těch, kteří nemluví za naši zemi, a viděli jsme reakci lidí, kteří mluví za naši zemi. Myslím, že z toho lze vyčíst, že pan premiér tyto pocity nesdílí."Starmer po schůzce výboru Cobra pro mimořádné situace s vysokými ministry vlády, policejními šéfy a úředníky ministerstva spravedlnosti varoval, že policie bude stíhat ty, kteří organizují podněcování na internetu.



"Pokud podněcujete k násilí, nezáleží na tom, zda je to online nebo offline," řekl. "A proto očekávám, stejně jako ve vztahu k těm, kteří se přímo účastní na ulicích, že dojde k zatýkání, obvinění a stíhání. Stejně tak může stejnou reakci očekávat každý, u koho bylo zjištěno, že se dopustil trestného činu online."



Úřad britského premiéra uvedl, že se pracuje na tom, aby se na firmy provozující sociální média zapůsobilo, že již mají povinnost odstraňovat kriminální materiál. "Vláda spolupracuje s platformami sociálních médií, aby zajistila, že rychle odstraňují materiál [a] že jejich procesy jsou zavedeny, ale je toho více, co mohou a měly by dělat," uvedl mluvčí.



"Mají povinnost zajistit bezpečnost svých uživatelů a online prostoru, zajistit, aby na jejich platformách nebyla hostována trestná činnost. Neměly by kvůli tomu čekat na zákon o bezpečnosti online. Již nyní mají povinnosti vyplývající ze zákona... Mají povinnosti, za které je budeme volat k odpovědnosti."



Podle mluvčího britského premiéra se v nejbližších dnech očekává setkání ministra pro technologie Petera Kylea s šéfy sociálních médií.



"V posledních dnech jsme zaznamenali určitá opatření ze strany společností provozujících sociální média, která mají zajistit, aby jejich automatizované procesy fungovaly, aby se rychle reagovalo na zavádějící kriminální materiál na internetu a aby byl potlačován nebo odstraňován, ale jak jsem řekl, nejde to dostatečně daleko a je to předmětem rozhovorů, které ministerstvo pro vědu, inovace a technologie nadále vede."



Musk reagoval na video zveřejněné natwitterovém účtu Libs of TikTok, které původně zveřejnil krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, jenž šíří videa s výtržnostmi, jejichž terčem jsou mešity a hotely, v nichž jsou ubytováni žadatelé o azyl.



Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, byl na Twitteru zakázán v roce 2018, ale jeho účet byl Muskem obnoven loni pod jeho novým vlastnictvím. Musk od té doby s Robinsonem na platformě komunikuje a minimálně pod jeden z jeho příspěvků o násilí umístil vykřičníky.



Musk posílil řadu účtů, které zveřejňují pobuřující materiál o násilí, tím, že komentoval nebo zveřejňoval vykřičníky pod příspěvky uživatelů.



V rozhovoru s novináři po zasedání výboru Cobra Starmer uvedl, že byla zavedena "stálá armáda" specializovaných příslušníků veřejné služby, aby policie mohla v případě potřeby řešit nepokoje.



Vláda uvedla, že je dostatek míst ve věznicích, aby se vypořádala s těmi, kteří procházejí soudním systémem po stovkách zatčení, navzdory varování před čtrnácti dny, že kapacita věznic se blíží svému limitu. O víkendu bylo ve službě navíc 70 státních zástupců, kteří obžalovávali pachatele násilných činů a v sobotu se konalo více než 60 vazebních soudů na 50 místech.





Starmer uvedl, že vinu za stísněnou kapacitu věznic nese předchozí vláda, ale dodal: "Zajistíme, aby to fungovalo, a zajistíme, abychom měli místa, která jsou potřebná k rychlému předvedení pachatelů před soud."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0