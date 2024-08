Devět zaměstnanců organizace UNRWA "se možná podílelo" na útoku ze 7. října

6. 8. 2024

čas čtení 4 minuty





OSN se rozhodla propustit zaměstnance palestinské agentury pro uprchlíky v návaznosti na interní vyšetřování jejich role v útoku na Izrael vedeném Hamásem





OSN propustila devět zaměstnanců své agentury pro palestinské uprchlíky Unrwa poté, co interní vyšetřování zjistilo, že se mohli podílet na útoku proti Izraeli, který 7. října vedl Hamás.



Úřad generálního tajemníka OSN to oznámil v pondělí v krátkém prohlášení. Neupřesnil, jakou roli mohli zaměstnanci Unrwy v útoku sehrát. Uvedla, že mezi devíti zaměstnanci je sedm těch, kteří byli kvůli tomuto podezření propuštěni již dříve. OSN propustila devět zaměstnanců své agentury pro palestinské uprchlíky Unrwa poté, co interní vyšetřování zjistilo, že se mohli podílet na útoku proti Izraeli, který 7. října vedl Hamás.Úřad generálního tajemníka OSN to oznámil v pondělí v krátkém prohlášení. Neupřesnil, jakou roli mohli zaměstnanci Unrwy v útoku sehrát. Uvedla, že mezi devíti zaměstnanci je sedm těch, kteří byli kvůli tomuto podezření propuštěni již dříve.





Farhan Haq, zástupce mluvčího OSN, uvedl: "U devíti lidí byly důkazy dostatečné k závěru, že se mohli podílet na útocích ze 7. října." V dalších deseti případech důkazy nepotvrdily obvinění z účasti, dodal.



Vnitřní kontrolní orgán OSN, Úřad pro vnitřní dohled nad službami (OIOS), provádí vyšetřování od ledna. Izrael obvinil 19 zaměstnanců Unrwa z účasti na útoku ze 7. října, při němž ozbrojenci z Hamásu zabili 1 200 lidí a dalších asi 250 unesli.



Unrwa zaměstnává v celé oblasti své působnosti 32 000 lidí, z toho 13 000 v Gaze.



"OIOS učinil zjištění týkající se každého z ... 19 zaměstnanců Unrwa, kteří se údajně podíleli na útocích," uvedl Haq.



"V jednom případě OIOS nezískal žádné důkazy, které by potvrdily tvrzení o zapojení zaměstnance, zatímco v devíti dalších případech nebyly důkazy získané OIOS dostatečné k tomu, aby potvrdily zapojení zaměstnance," dodal.



Haq uvedl, že všech devět propuštěných osob byli muži.



Dodal: "Pro nás je jakákoli účast na útocích obrovskou zradou na druhu práce, kterou bychom měli vykonávat ve prospěch palestinského lidu."



Obvinění Izraele přimělo několik předních dárcovských zemí, aby dočasně pozastavily financování Unrwy, hlavního kanálu humanitární podpory nejen pro Palestince v Gaze, ale i pro palestinské uprchlické komunity v celém regionu.



To způsobilo nedostatek peněz ve výši přibližně 450 milionů dolarů, , přestože 2,3 milionu lidí v Gaze, z nichž většina byla izraelskou ofenzívou vyhnána ze svých domovů, se potýká s nedostatkem vody, potravin, přístřeší a lékařské péče.



Od té doby se všechny dárcovské země kromě USA rozhodly financování obnovit.



Šéf Unrwa Philippe Lazzarini ve svém prohlášení uvedl, že tyto osoby "nemohou pracovat pro Unrwa", a zdůraznil, že zaměstnanci musí respektovat její politiku a trvat na "humanitární zásadě neutrality".



"Prioritou agentury je pokračovat v záchraně životů a poskytování kriticky důležitých služeb palestinským uprchlíkům v Gaze a v celém regionu, zejména tváří v tvář probíhající válce, nestabilitě a riziku eskalace v regionu," dodal.



Haq uvedl, že podrobnosti vyšetřování OIOS jsou důvěrné a že vzhledem k tomu, že informace, které úředníci izraelských úřadů použili na podporu svých obvinění, nebyly OSN Izraelem předány, "OIOS nebyl schopen nezávisle ověřit většinu informací".



Když však byl dotázán, proč tedy OSN jednala proti devíti svým zaměstnancům, řekl: "Máme dostatek informací, abychom mohli přijmout opatření, která přijímáme, tedy ukončení činnosti těchto devíti osob."



Na otázku, zda to znamená, že se OSN domnívá, že se těchto devět osob "pravděpodobně nebo s vysokou pravděpodobností" podílelo na útocích, odpověděl: "To je dobrý způsob, jak to popsat."





Unrwa v březnu uvedla, že někteří zaměstnanci propuštění do Gazy z izraelské vazby uvedli, že na ně izraelské úřady vyvíjely nátlak, aby nepravdivě uvedli, že agentura má vazby na Hamás a že se zaměstnanci účastnili útoků ze 7. října.







Zdroj v angličtině ZDE

0