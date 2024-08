Lulova tvrdohlavost pomáhá Madurově diktatuře

Od vyhlášení venezuelských prezidentských voleb, aby vyhověl dohodě uzavřené se Spojenými státy, která uvolnila embargo uvalené Bílým domem na populistický autokratický režim nastolený Hugem Chávezem, Lula zlehčuje závažnost Madurových protidemokratických kroků, které zabránily skutečně svobodným volbám. Lula neustále opakoval, že světová média z toho dělají vědu. Že bychom měli počkat, až volby proběhnou, a teprve pak rozhodnout, zda jsou demokratické.





Když se pak ukázalo, že Madurova vláda vyhlásila vítězství - aniž by předložila zápisy z volebních uren, které obsahují přesná čísla z jednotlivých volebních místností -, aniž by ve skutečnosti zvítězila, očekávalo se, že brazilský prezident využije nejen sílu své země v ekonomice kontinentu, ale také svou celosvětovou prestiž, kterou mu osladil přátelský vztah s venezuelským diktátorem, aby Madura přesvědčil k předání moci. Dokonce i exil v Rio de Janeiru připravila brazilská komunistická strana v zákulisí (i když dům o rozloze 7 000 metrů čtverečních je velmi kapitalistický) pro případ, že by řidič autobusu, kterého si Chávez vybral za svého nástupce, souhlasil s předáním moci a rozhodl se uprchnout do sousední země.





Lula však projevil ideologickou zaslepenost a odmítl dokonce vyhlásit volby za podezřelé. Pouze trvá na tom, aby Maduro ukázal protokoly, aniž by žádal o urychlení nebo naznačil reakci, pokud tak neučiní. Lulova strana den po volbách zveřejnila blahopřání znovuzvolenému prezidentovi a vyjádřila přesvědčení o férovosti soutěže. Naprostý výsměch obrazu levice, který byl pošpiněn podporou diktátora z banánové republiky jen proto, že o sobě tvrdí, že je levicový.





Americký prezident Joe Biden dokonce Lulovi telefonoval, aby se ho pokusil ovlivnit a postavit se proti zfalšovanému výsledku voleb, ale Brazilec odklonil hovor k vodnatému prohlášení, že věří, že Maduro ukáže protokoly, a že v případě pochybností se opozice může odvolat k soudům (které jsou zcela zmanipulované Madurovými spojenci) a počkat na rozhodnutí. Plivnutí do očí každému, kdo věří v demokracii a lidská práva. Je to jako říkat, že opozice v Bělorusku se může obrátit na soud, pokud si myslí, že Alexandr Lukašenko zfalšoval výsledky voleb.





Lula je vznětlivá osobnost, čím víc se na něj tlačí, tím víc jde na druhou stranu. Má obrovskou základnu bezvýhradné podpory téměř 40 procent obyvatel, kteří si odmítají myslet, že cokoli, co jejich idol udělá, je špatně, přestože od svého návratu k moci, kdy nahradil autokratického Jaira Bolsonara, sbírá faux-pas.





Lula porazil Bolsonara právě proto, že krajně pravicový populista se projevil jako anticivilizační, chaotický, krutý k ženám a domorodému obyvatelstvu, pohrdal těmi, které zabil covid, a zastával odmítavý postoj vůči očkování. Situace původních obyvatel se však zhoršila za Lulovy vlády, která navzdory mnoha projevům nezměnila nic na krocích vlády na jejich ochranu. Lula také nejmenoval více černošských ministrů nebo ženy než Bolsonaro a do Nejvyššího soudu jmenoval pouze muže, bělochy z vyšších vrstev.





Aby toho nebylo málo, říkal věci jako "pokud je násilník z Corynthians (fotbalový tým, kterému Lula fandí), pak mu můžete odpustit". A to právě ve chvíli, kdy jeho nejmladší syn Lulinha (inho/a je jako "ek" v češtině, používá se jako zdrobnělina, tj. malý Lula) byl obviněn svou ženou, psychiatričkou, že ji fyzicky a psychicky napadl, a požádal o policejní ochranná opatření proti němu. Lula dělal vtipy, které jsou dnes již nepřijatelné, na adresu žen, tlustých lidí, trpaslíků a dokonce i původních obyvatel. Když Bolsonaro podobně vtipkoval o černoších, tisk a levice se na něj tvrdě obořily. Nyní, když Lula chybu opakuje, je téměř úplné ticho.





Brazílie výsledky venezuelských voleb neuznává ani nevyvrací. Jak je tradicí země, která se snaží být jakýmsi Švýcarskem tropů, brazilská diplomacie udržuje s Venezuelou přátelské vztahy a dokonce převzala diplomatické funkce konkurenční Argentiny poté, co Maduro vyhostil celé velvyslanectví země, které vládne krajně pravicový populista Javier Milei, a také celý diplomatický sbor zemí, jako je Chile, Peru a Uruguay, a to vše proto, že neuznaly platnost výsledků vyhlášených chavistickým soudem.





Gabriel Boric, mladý levicový chilský prezident chorvatského původu, požadoval, aby Lula zaujal pevnější postoj, ale nechal se slyšet, že se musí od starého brazilského vůdce ještě hodně učit, než mu bude moci radit. Díky tomu je zřejmé, že se levice konečně odděluje a zahajuje hnutí obnovy, i když její cestu stále blokují staří vlci jako Lula, kteří zastávají zastaralé postoje, jež jsou v rozporu s přáními nové levice.





Lula také neochvějně podporuje Vladimira Putina, kterého odmítá kritizovat, což je odhalující podobnost s jeho předchůdcem Bolsonarem. Oba vyjadřují otevřený obdiv ke kremelskému diktátorovi. Lula dává najevo své antipatie vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, kterého označuje za youtubera.





To vše ohrožuje jeho případné znovuzvolení a otevírá Bolsonarovi cestu k návratu, byť prostřednictvím náhradního kandidáta, neboť kvůli soudnímu odsouzení nemůže kandidovat. Lula byl zvolen nejen hlasy svých fanoušků, ale získal také miliony hlasů od voličů, jejichž jediným cílem bylo zabránit Bolsonarovi v pokračování vlády. Kvůli svým kontroverzním postojům k Madurovi a Putinovi si však Lula tyto umírněné a pragmatické voliče definitivně odcizil. Vzhledem k tomu, že nebude kandidovat proti Bolsonarovi, což je jméno, které tato část obyvatelstva nechce vidět zpět u moci, ztratí Lula podstatnou část voličů, kteří se mohou rozhodnout změnit stranu nebo zůstat doma.





Nicolás Maduro se nenechá porazit bez nátlaku a nabídku, že se mu poskytne východisko, aby se jeho rodina a spojenci vyhnuli trestu a mohli pokračovat v nakládání s majetkem, který nashromáždili, odmítá. Spojené státy nejsou schopny změnit kurz mafie, která se ve Venezuele chopila moci. Potřebnou sílu má pouze Brazílie, jak ukázala, když odradila Madura od vstupu do sousední Guyany, aby se zmocnil území oblast Essequibo. Lula to však nedovolí.





Touto podporou Madura a Putina Lula ukazuje, že mu diktatury nevadí. Pokud patří jeho přátelům.