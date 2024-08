Výtržnosti v Anglii a v Severním Irsku pokračovaly v pondělí už sedmý den

6. 8. 2024

Policisté byli zraněni při "brutálním násilí" v Plymouthu, kde nepokoje v pondělí pokračovaly již sedmým dnem



V Belfastu záběry ze sociálních médií ukazují policisty napadené házenými předměty v oblastech Donegall Road a Sandy Row. K násilnostem došlo ve stejné oblasti, kde byly v sobotu napadeny dva podniky.



Od pobodání dětí v Southportu před týdnem, po nichž začaly nepokoje, bylo zatčeno téměř 400 osob. Podle Národní rady policejních náčelníků (NPCC) se očekává, že jejich počet bude každým dnem stoupat.



Neil Basu, bývalý šéf britského protiteroristického oddělení, uvedl, že podle jeho názoru by nejhorší krajně pravicové násilnosti měly být považovány za terorismus.





V Severním Irsku je muž ve vážném stavu po nenávistném útoku . K násilnostem došlo ve stejné oblasti, kde byly v sobotu napadeny dva podniky.Podle Národní rady policejních náčelníků (NPCC) se očekává, že jejich počet bude každým dnem stoupat.



Muž byl hospitalizován v Belfastu poté, co v Anglii a Severním Irsku přes noc pokračovaly nepokoje.





Během další noci nepokojů v severoirském Belfastu lidé dupali muži po hlavě při útoku, který policie považuje za zločin z nenávisti.



Podle policie se padesátiletého muže během nepokojů v noci na pondělí v oblasti Donegall Road a Oban Street pokoušeli chránit členové veřejnosti.



Muž byl hospitalizován.



Několik desítek lidí v davu házelo cihly a benzinové bomby, zapálilo policejní Land Rover a pokusilo se zapálit zbytky supermarketu, který byl požárem zničen během sobotních nepokojů. Jeho majitelem je přistěhovalec. "Policistům se podařilo tento malý požár uhasit dříve, než se rozvinul," uvádí se v prohlášení.



Policie uvedla, že vystřelila dva tlumící energetické projektily (AEP), přičemž zasáhla jednoho výtržníka do ruky, a zadržela patnáctiletého chlapce pro podezření z výtržnictví.



"Pro tento typ násilného chování neexistuje nikdy žádné ospravedlnění," řekl BBC Gordon Lyons, ministr pro komunální záležitosti v severoirskom parlamentu, Stormontu. "Neexistuje žádné ospravedlnění pro útoky na policii, musí to okamžitě přestat."



Ve čtvrtek má být svoláno shromáždění Stormontu, aby projednalo výtržnosti a rasové vztahy.



Příznivci krajně pravicových nepokojů se snaží šířit nebezpečný mýtus: myšlenku, že bílí krajně pravicoví "protestující" jsou obětí "dvoustupňového policejního" systému, který je diskriminuje kvůli jejich rase a politickým názorům.



Tuto falešnou představu šířil Tommy Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, a také další osoby i včetně herce Laurence Foxe. Nigel Farage v pondělí prohlásil, že "od doby, kdy se v souvislosti s protesty Black Lives Matter objevilo měkké policejní opatření, se rozšířila praxe dvoustupňové policie".



To odmítli labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová, premiér Keir Starmer i bývalá konzervativní ministryně vnitra Priti Patelová.



Policie hrabství Staffordshire žádá veřejnost o informace poté, co byl o víkendu při násilných nepokojích v Tamworthu a Stoke-on-Trentu zasažen policejní pes cihlou a šest policistů bylo zraněno.



Podle policie měl pes po útoku cihlou tržnou ránu nad pravým okem a byl ošetřen. V Tamworthu byli zraněni také dva další psi.



Během víkendových incidentů v obou oblastech bylo napadeno také šest policistů, žádné z jejich zranění však nebylo vážné.



Poté, co byl v sobotu ve Stoke-on-Trent napaden policista, byl jeden muž obviněn z napadení pracovníka záchranné služby bitím.



Kdokoli, kdo má informace o víkendových útocích na policisty nebo policejní psy nebo kdo má přístup k jakýmkoli záběrům či snímkům incidentu, se o ně může podělit prostřednictvím veřejného portálu pro závažné incidenty na adrese mipp.police.uk nebo kontaktovat Crimestoppers.





Soudy v Anglii by "možná" mohly zasedat i v noci, aby výtržníky rychle viděly na lavici obžalovaných, uvedla ministryně spravedlnosti Heidi Alexanderová.





Počet zatčených a obviněných stále roste.

Clevelandská policie uvedla, že po nedělních nepokojích v Middlesbrough se v úterý před magistrátní soud v Teesside dostaví 28 osob obviněných z násilných výtržností a dalších trestných činů.Další dva lidé byli obviněni z násilných výtržností po nepokojích v Merseyside minulý týden, včetně patnáctiletého chlapce.V souvislosti s víkendovými výtržnostmi v centru Nottinghamu bylo obviněno osm osob - jedna žena a sedm mužů ve věku od 18 do 46 let. Byli obviněni z různých trestných činů, včetně porušování veřejného pořádku, trestných činů se zbraní a napadení pracovníka záchranné služby.Třetí muž byl obviněn v souvislosti se sobotními násilnými výtržnostmi v centru Bristolu, uvedla policie v Avonu a Somersetu. Další dva muži ve věku 45 a 39 let byli v neděli obviněni z přestupků proti veřejnému pořádku podle § 4.Šest lidí bylo obviněno z násilných výtržností, ke kterým došlo v neděli před hotelem v Rotherhamu, uvedla policie hrabství South Yorkshire. Mezi nimi jsou i dva chlapci ve věku 16 a 17 let.Podle durhamské policie byl v Darlingtonu zatčen 18letý muž pro podezření z násilných výtržností, útoku na policistu a držení kontrolované drogy. V úterý ráno zůstal ve vazbě.Muž a žena ve věku 30 let z Chesteru byli zatčeni pro podezření z rasově motivovaného obtěžování s úmyslem vyvolat strach a násilí v návaznosti na příspěvek na sociálních sítích, který vyzýval veřejnost k protestu před hotelem, uvedla policie hrabství Cheshire.Heidi Alexanderová uvedla pro Sky News: "Představa, že můžete sedět za obrazovkou počítače nebo za displejem mobilního telefonu a nějak si myslet, že vás to chrání před zákonem, je falešnu." Dodala, že vláda k firmám provozujícím sociální sítě zaujme "velmi rázný přístup"."Mají morální odpovědnost za to, že na svých platformách nebudou šířit a propagovat zavádějící a podněcující obsah."uvedla ministryně spravedlnosti Heidi Alexanderová.Musk, šéf společnosti X, dříve Twitter, čelil v souvislosti se svými komentáři reakci, sociální sítě byly rovněž kritizovány za to, že nedělají dost pro boj s šířením dezinformací. Tommy Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, je již známý jako jeden z těch, které policie prověřuje kvůli jejich údajné roli v šíření dezinformací.Alexanderová řekla rozhlasové stanici Times Radio: "Pokud máte platformu, velkou platformu sociálních médií, pak máte také odpovědnost." Řekla, že je jejich chování "hluboce nezodpovědné" a že "všichni by měli apelovat na klid"."Používání výrazů jako 'občanská válka' není v žádném případě přijatelné. Jsme svědky vážných zranění policistů, zapalování budov, a tak si opravdu myslím, že každý, kdo má platformu, by měl svou moc uplatňovat zodpovědně," řekla Alexanderová.Žena jménem Anika vyprávěla rozhlasové stanici BBC Radio 4 o nepokojích v její oblasti, které zanechaly škody na jejich majetku. "Zatáhli jsme všechny žaluzie a záclony, okna, cokoli, co se dalo zamknout. Šli jsme samozřejmě do prvního patra, protože v přízemí není bezpečno."Řekla, že se lidé snažili dostat do jejich domu a rozbili okno u dveří. "Křičeli rasistické urážky a pak skákali na čelní sklo [auta], na jeho střechu, rozbíjeli skla bočních zrcátek - auto je na odpis." Dodala, že její matka, pečovatelka, nemohla kvůli výtržnostem a poškození vozidla odjet k dítěti, o které se stará.Anika popsala útok jako "opravdu děsivý". "Byl to prostě traumatický zážitek, jaký jsme v životě nezažili."Vláda v reakci na krajně pravicové výtržnosti vytvořila více než 500 dodatečných míst ve věznicích, uvedla ministryně spravedlnosti, a ti, kteří způsobují nepokoje, budou mít "místo ve vězení, které na ně čeká".Od začátku nepokojů před týdnem, kdy došlo k pobodání v Southportu, bylo zatčeno téměř 400 osob. V pondělí byli napadeni a zraněni policisté v Plymouthu, Belfastu a Darlingtonu."Zajistíme, aby na každého, kdo bude v důsledku nepokojů a výtržností odsouzen k trestu odnětí svobody, čekalo místo ve vězení," řekla ministryně spravedlnosti Heidi Alexanderová v pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4.V reakci na nepokoje vláda zavedla 567 dodatečných míst ve věznicích, která by měla vzniknout koncem měsíce, uvedla Alexanderová.Podrobnosti v angličtině ZDE