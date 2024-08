Británie: Výtržníci se pokusili zapálit hotel pro žadatele o azyl v Rotherhamu uprostřed krajně pravicového násilí

5. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: Kde všude došlo k násilnostem. Ve Skotsku ne

Na otázku jednoho z obyvatel, proč rozbíjejí okna, jeden násilník odpověděl: "Protože jsme Angličané"

Ministryně vnitra odsoudila "naprosto otřesné" scény, kdy byly před hotelem Holiday Inn Express házeny lahve a židle



Krajně pravicový dav maskovaných výtržníků se pokusil zapálit hotel, v němž jsou ubytováni žadatelé o azyl, zatímco v celé Angliii se při protiimigračních protestech rozhořely další násilnosti.



Před hotelem Holiday Inn Express v Rotherhamu se shromáždilo asi 700 lidí, kteří se pak střetli s policií. Někteří výtržníci házeli kusy dřeva, lahve a židle a stříkali na policisty hasicími přístroji.



Policie hrabství South Yorkshire uvedla, že nejméně 10 policistů bylo zraněno, z toho jeden zůstal v bezvědomí s poraněním hlavy.





Záběry z místa ukázaly hořící odpadkový koš a protestující, z nichž někteří byli zahaleni anglických vlajek a skandovali: "Pryč s nimi." V jednu chvíli se zdálo, že demonstranti vtrhli do hotelu, uvnitř prý hořelo a lidé vykukovali z oken.



Ministryně vnitra Yvette Cooperová výtržníky odsoudila: "Zločinný a násilný útok na hotel, kde jsou ubytováni žadatelé o azyl, je naprosto otřesný," řekla. "Úmyslné zapálení budovy, o které se ví, že jsou v ní lidé."



Protesty u hotelu Holiday Inn Express začaly v poledne a okamžitě se změnily ve výtržnosti, když dav krajně pravicových osob, převážně mužů, rozbil okna a zapálil schodiště v budově a dočasně převládl nad policii.



Shabnam Shabir, která přišla jako členka skupiny protiprotestujících, uvedla, že byla traumatizovaná poté, co byla její skupina obklíčena davem, který skandoval rasistická slova a nadával jí.



"Byla to spousta naštvaných, rozzuřených, rozzuřených krajních pravičáků," řekla. "Je to velmi děsivé."



Zůstala uvězněná v autě před hotelem a nemohla odjet. "A uvnitř hotelu máme lidi, kteří se bojí o život, takže je to děsivé."



Policie uzavřela silnice v okolí hotelu, který se nachází na velkém kruhovém objezdu a je ze tří stran propojen silnicemi. Do 17 hodin udělali kolem budovy prostor a zatlačili výtržníky zpět svými štíty.



Několik policistů bylo zraněno a jeden byl převezen do nemocnice se zraněním hlavy způsobeným cihlou, kterou hodil jeden z příslušníků krajní pravice. Jeden ze zkušených policistů z Jižního Yorkshiru uvedl, že se jednalo o zdaleka nejhorší výtržnost, které se zúčastnil.



Jedna výtržnice plakala, když ji odváděli do bezpečí za policejní linii s krvácejícím zraněním na zátylku. Někteří rodiče přivedli své děti, které bylo možné vidět, jak házejí na policisty kamením.



Krátce po 18. hodině policie hrabství South Yorkshire uvedla, že nikdo ze zaměstnanců ani hostů hotelu nebyl zraněn a že policisté znovu získali přístup do hotelu a "pokračují v rozhánění" výtržníků. Zatím došlo k jednomu zatčení.



Zástupce vrchního komisaře Lindsey Butterfield uvedla, že chování, které jsme viděli, nebylo "nic jiného než nechutné".



Řekla: "I když se násilí a ničení rozhodl páchat menší počet účastníků, ti, kteří jen přihlíželi, se na tom naprosto podíleli. Ti, kteří se rozhodli šířit dezinformace a nenávist na internetu, musí také převzít odpovědnost za dnešní scény. Nebyl to protest, jen rozzlobení lidé reagující na falešný narativ, kteří k tomu mají vlastní motivaci. Jediné, čeho se dnes dosáhlo, je odklonění policejních a partnerských zdrojů, operačních policistů, kteří nyní budou mimo aktivní službu, zatímco se budou zotavovat ze svých zranění, a další použití veřejných peněz na úklid nepořádku, který po sobě zanechali."



Dodala, že ti, kdo se podíleli na násilnostech, "by měli očekávat, že se brzy objevíme u jejich dveří".



Na neděli byly naplánovány protesty také v Boltonu, Lancasteru, Weymouthu a Middlesbrough, kde více než 300 protestujících pochodovalo centrem města a skandovalo: "Chceme naši zemi zpět".



Výtržníci v Middlesbrough házeli na policii cihly, plechovky a hrnce a na řadu policistů se štíty tlačili hořící popelnice a zanechali silnici posetou kouřícími odpadky.



Jedna skupina procházela obytnou čtvrtí a rozbíjela okna domů a aut. Na otázku jednoho z obyvatel, proč rozbíjejí okna, jeden z nich odpověděl: "Protože jsme Angličané", uvedla tisková agentura PA.



Představitelé náboženských obcí v celém Merseyside uvedli, že komunity, které byly těžce zasaženy vraždami v Southportu a násilím, které se po nich rozšířilo, se snaží regenerovat.



Ve společném prohlášení uvedli: "Lidé všech vyznání i bez vyznání, kteří vyšli zametat ulice, obnovovat zdi a tak štědře darovali peníze na památku těch tří dívek: to je duch, který nám pomůže překonat toto neuvěřitelně náročné období.



I když události tohoto týdne mohou nadále otřásat naší vírou v lidskost, zůstává neporušená.







V této době musíme zachovat klid a mír a jako věřící představitelé jsme jednotní v touze po míru a spravedlnosti. Nyní je čas, abychom byli opět hrdí na ducha naší komunity.

V rámci našich různých společenství se modlíme za všechny postižené. A za všechny zraněné, aby se dobře zotavili."







Podrobnosti v angličtině ZDE

