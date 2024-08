Výtržnosti v Anglii a v Severním Irsku: Právníci žádají o ochranu

6. 8. 2024

Policie se připravuje na další nepokoje, zatčených je více než 400; jeden muž v Severním Irsku je ve vážném stavu po brutálním útoku

V souvislosti s nepokoji a výtržnostmi bylo zatčeno více než 400 osob; muž v Belfastu hospitalizován

Právníci naléhají na Starmera, aby zajistil bezpečnost právních poradenských center pro imigranty kvůli hrozbě krajní pravice



Policejní šéfové oznámili nasazení dalších 2 200 policistů pro výtržnosti, na internetu koluje seznam 60 imigračních center

Právníci vyzvali ministry, aby se zabývali vážnými obavami o jejich bezpečnost poté, co vyšlo najevo, že krajně pravicové skupiny plánují v nadcházejících dnech zaútočit na imigrační poradenská centra.

Britská Law Society a Asociace praktikujících právníků v oblasti přistěhovalectví (ILPA) uvedly, že jejich členové jsou v ohrožení poté, co byl na Telegramu rozeslán seznam 60 přistěhovaleckých center pro přistěhovalce se zprávou, která naznačuje, že by se ve středu měly stát terčem násilí.

Politici, například labouristické poslankyně Stella Creasyová a Sarah Sackmanová, rovněž vyjádřili znepokojení nad uvedením jmen imigračních poradenských center ve svých volebních obvodech Walthamstow a Finchley a uvedli, že jsou v kontaktu s policií ohledně bezpečnosti obyvatel.

Do boje proti pravicově extremistickým násilnostem, které propukly minulý týden, bude nasazeno dalších 2 200 policistů vycvičených k potlačování nepokojů, oznámilo dnes vedení policie.

Policejní šéfové se rozhodli výrazně navýšit jejich počet vzhledem k tomu, že násilnosti pokračovaly i v pondělí a další akce jsou naplánovány na dnešek.

Připravují se také na možných 30 tzv. protestů ve středu večer a posuzují důvěryhodnost internetového dokumentu, v němž jsou uvedeny terče plánovaných útoků, z nichž mnohé souvisejí s imigrací a azylem.



Po celé Anglii a Walesu již bylo nasazeno téměř 4 000 policistů. Někteří z nich čelili násilnostem ve své vlastní policejní oblasti, někteří byli vysláni na pomoc jiným složkám, které byly o víkendu pod tlakem.



Všichni příslušníci pořádkových jednotek obvykle vykonávají běžnou policejní práci, a tak policejní zdroj připustil, že stažení dalších 2 200 příslušníků vycvičených k pořádkovým akcím z jejich běžných povinností poškodí běžnou policejní práci.



Celkem je v Anglii a Walesu 18 000 speciálně vyškolených policistů pro boj s veřejným pořádkem nebo výtržnostmi. Rozhodnutí o zvýšení počtu nasazených znamená, že bude nasazeno 30 % z celkového počtu.



Policejní zdroj uvedl, že tento počet bude upraven směrem nahoru nebo dolů podle vývoje situace. Panují obavy z dalších problémů, které se připravují na dnešek a zítřek.



Bylo zatčeno již více než 400 osob a policejní zdroj uvedl, že některé násilnosti jsou plánované, přičemž mnoho z těch, kteří se připojí, jsou místní obyvatelé, kteří se dozvědí o takzvaných protestech a rozhodnou se připojit.

Platformy sociálních médií poskytují krajní pravici "mocný prostor pro podněcování nenávisti a organizování", uvedl zástupce ředitele Amnesty Tech.



Pat de Brún uvedl, že výtržnosti a násilí, které se rozšířily po celé Anglii a byly zaznamenány také v Belfastu, následují po období "intenzivního obviňování uprchlíků a migrantů" ze strany politiků a dalších osob. Popsal algoritmy platforem, které takovou rétoriku "aktivně zesílily a vystupňovaly".



"Tyto toxické algoritmy jsou záměrně navrženy tak, aby upřednostňovaly angažovanost a působily jako podněcovače, které podněcují rozdělení, dezinformace a nenávist," řekl de Brún a dodal, že algoritmy jsou nedílnou součástí obchodních modelů mnoha technologických společností, které se snaží shromažďovat data.



Uvedl, že tento model "s sebou nese katastrofální dlouhodobé důsledky pro lidská práva, zejména pro ty, kteří jsou ve společnosti nejvíce marginalizováni", a vyzval k přísné regulaci těchto algoritmů.

- Lidem, kteří se ve zdravotnických zařízeních chovají rasisticky k personálu zdravotnictví, by měla být odepřena zdravotní péče, prohlásil ministr zdravotnictví.



Wes Streeting řekl agentuře PA, že odsuzuje "bezmyšlenkovitou gangsterství", které se projevuje při výtržnostech, a prohlásil, že vláda "nebude tolerovat" pokračování násilí, které se v uplynulém týdnu rozšířilo po městech v Anglii.



Řekl, že lidé, kteří v Sunderlandu napadli dvě filipínské zdravotní sestry, "udělali naší zemi obrovskou ostudu". Podle zpráv házeli kamením na taxík, kterým zdravotní sestry jely v pátek večer do práce, když cestovaly, aby zajistily pohotovostní službu během nepokojů.



Streeting zdůraznil nulovou toleranci vůči rasismu vůči pracovníkům zdravotnictví a sociální péče a řekl: "Za žádných okolností nebudu tolerovat, aby byl personál zdravotnictví nebo sociální péče v jakémkoli zdravotnickém nebo pečovatelském zařízení vystaven zastrašování, obtěžování nebo rasistickým urážkám."



Dodal: "Lidem, kteří týrají zaměstnance zdravotnictví, bude odepřena zdravotní péče."



Policie v Severním Irsku uvedla, že se domnívá, že do násilných nepokojů, které Belfast v noci na pondělí zažil, je zapojen "polovojenský prvek".



Zástupkyně vrchního konstábla Melanie Jonesová uvedla, že "nepochybuje o tom, že jde o polovojenský prvek", a popsala pondělní scény, kdy se zdálo, že mladší dospělí jsou řízeni staršími lidmi

"To, co jsme viděli včera večer, se podle nás lišilo od toho, co jsme viděli v sobotu. V sobotu jsme viděli hlavně starší dospělé lidi, kteří se zapojili do výtržností.



"Včera večer nám bylo jasné, že se do výtržností zapojil mladší element, hlavně teenageři, ale že na místě byl přítomen prvek organizace a organizování ze strany, jak se zdálo, starších dospělých."



Dodala, že sice "nepochybuje" o tom, že se na události podílel polovojenský prvek, ale nedokáže říci, zda byl "hlavním organizátorem nebo organizátorem těchto událostí".



Keňa a Spojené arabské emiráty varovaly své občany ve Spojeném království, aby se násilným protestům v Anglii vyhýbali.



Podobná varování dosud vydalo nejméně pět dalších zemí: Malajsie, Indonésie, Austrálie, Nigérie a Indie.



- Keir Starmer sdělil kabinetu, že "stálá armáda" veřejných činitelů ve zvláštních službách je připravena být nasazena po celé zemi, aby řešila případné vznikající nepokoje.



Kromě dalších příslušníků pořádkových sil budou z běžných služeb staženy i další specializované jednotky, aby pomohly v boji proti násilnostem, z nichž je obviňováno pravicové extremistické křídlo.



Regionální jednotky a jednotky pro boj s organizovaným zločinem, které se obvykle zabývají drogovými gangy a další závažnou trestnou činností, vyšetřují "vlivné osoby a organizátory", aby zjistily, zda nepřekračují hranici trestného činu podněcování, uvedl policejní zdroj.



V úterý se očekává šest výtržností, ve středu se jich může konat asi 30 a o nadcházejícím víkendu se mohou konat také shromáždění, která dosud často přerůstala v násilnosti. K pocitu, že je policie pod napětím, přispívá i to, že o víkendu začíná fotbalová sezóna.



Policie připouští, že mezi komunitami, které se staly terčem útoku, zejména muslimy a Brity a žadateli o azyl, panuje "určitá míra strachu", uvedl dnes policejní mluvčí.



Ředitel státního zastupitelství Stephen Parkinson uvedl, že v důsledku nepokojů v celé zemi bylo vzneseno asi sto obvinění, informovala agentura PA.



"Bylo vzneseno asi 100 obvinění. Jak jsme slyšeli včera večer, bylo zatčeno asi 400 lidí. Takže většina lidí byla propuštěna na kauci až do dalšího vyšetřování," řekl BBC.





