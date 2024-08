Čínská výsadková loď, největší na světě, se připravuje "nervy drásajícím" tempem

5. 8. 2024

čas čtení 6 minut

1. srpna zveřejnil americký think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) zprávu, která odhaluje rychlý pokrok stavby čínského typu 076, útočné vrtulníkové lodi třídy Julan, píše Ashish Dangwal. 1. srpna zveřejnil americký think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) zprávu, která odhaluje rychlý pokrok stavby čínského typu 076, útočné vrtulníkové lodi třídy Julan,

Zpráva založená na satelitních datech ze 4. července 2024 uvedla, že typ 076 je na dobré cestě ke spuštění na vodu v první polovině roku 2025.

Po spuštění bude trvat několik měsíců nebo dokonce let, než bude plně zařazen do námořnictva Lidové osvobozenecké armády (PLAN).

Plavidlo má nakročeno k tomu, aby se stalo největší výsadkovou útočnou lodí na světě. Jeho letová paluba měří přibližně 260 x 52 metrů, téměř 13 500 metrů čtverečních, což odpovídá velikosti tří hřišť amerického fotbalu.

Impozantní rozměry typu 076 předčí LHA amerického námořnictva třídy America a japonské vrtulníkové lodě třídy Izumo. Je také výrazně větší než jeho čínský předchůdce Typ 075.

Nová loď představuje významné zlepšení schopnosti ČLOA projektovat sílu za hranice čínského pobřeží, což představuje významný skok v jejích námořních schopnostech.

Zpráva CSIS uvádí, že rychlost výstavby typu 076 byla pozoruhodná, dokonce i podle "standardů plodných čínských loděnic".

Zpráva porovnávala časové harmonogramy výstavby čínské letadlové lodi Fudžijan a předchozích lodí typu 075 a naznačila, že rychlý vývoj typu 076 odráží rostoucí odborné znalosti Číny v oblasti rozsáhlých námořních staveb.

Zvláště pozoruhodným aspektem konstrukce typu 076 je jeho montáž v nově dokončeném suchém doku na ostrově Čchang-sing, který byl dokončen v září 2023.

Tento suchý dok v současné době také hostí stavbu tří fregat s řízenými střelami typu 054A, což zdůrazňuje rozsáhlé možnosti stavby lodí, které se zde rozvíjejí.

Zpráva dodává, že i když se neočekává, že by zavedení typu 076 zásadně změnilo vojenskou rovnováhu v indo-pacifickém regionu, zvýšilo by schopnost ČLOA projektovat bojovou sílu v západním Pacifiku, Jihočínském moři a dále.

Rozvoj takto vyspělých námořních prostředků odráží pokračující odhodlání Číny posilovat své námořní síly a rozšiřovat svůj strategický dosah.

Jak schopná je čínská masivní výsadková útočná loď nové generace?

Vzhledem k četným územním a námořním sporům Číny s dalšími zeměmi v indo-pacifickém regionu jsou výsadkové platformy klíčové pro rozmístění a udržování jednotek na dálku.

Takové platformy jsou nezbytné v regionu s mnoha ostrovními národy. Proto toto monstrózní plavidlo výrazně posílí schopnost Pekingu prosadit svou dominanci v oblasti.

Kromě impozantní velikosti přináší Type 076 několik pokročilých technologických funkcí, které jej odlišují od ostatních obojživelných útočných lodí. Především půjde o katapultový systém určený pro vypouštění letadel s pevnými křídly.

Tato schopnost je bezprecedentní pro obojživelné útočné lodě, které byly tradičně omezeny na vzlety vrtulníků a letounů kategorie V/STOL, jako je F-35B. Čína dosud nenasadila pilotovaná letadla se schopnostmi V/STOL.

Ve zprávě se uvádí, že systém katapultu na typu 076 měl být podobný elektromagnetickému odpalovacímu systému letadel (EMALS) používanému americkými letadlovými loděmi třídy Ford.

Tato špičková technologie poskytuje větší výkon než tradiční parní katapulty, což umožňuje start větších a těžších letadel.

Důvěra Číny v tuto technologii je zřejmá z používání EMALS na její letadlové lodi typu 003 Fudžijan, která je vybavena třemi katapulty ve stylu EMALS.

Typ 076 je vybaven katapultovou dráhou, která je téměř 130 metrů dlouhá, čímž překonává 108 metrů dlouhý katapult na letadlové lodi Fudžijan. CSIS však objasnila, že je zapotřebí více dat k potvrzení přesných specifikací a schopností katapultového systému Typu 076.

Satelitní snímky také odhalily, že typ 076 bude mít letecké výtahy na obou stranách lodi, což usnadní efektivní přesun letadel z vnitřního hangáru na letovou palubu.

Konstrukce je vylepšením oproti konfiguraci typu 075, která může při používání překážet na letové palubě.

Tyto vlastnosti umožňují Typu 076 potenciálně vypouštět letadla s pevnými křídly, která obecně nabízejí větší dosah, rychlost a nosnost ve srovnání s vrtulníky. Přinejmenším bude loď schopna vypouštět UAV (Unmanned Aerial Vehicles) s pevnými křídly (Unmanned Aerial Vehicles) a UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicles), které se snadněji startují a vytahují než pilotované letouny.

Pokud by se typ 076 soustředil pouze na bezpilotní systémy, měl by stále disponovat vysoce schopnou letkou. Rozšiřující se čínský inventář bezpilotních letounů zahrnuje stealth bojový dron GJ-11, průzkumný dron WZ-7 a útočný UCAV CASC Rainbow.

V červnu EurAsian Times oznámily, že satelitní snímky loděnice na ostrově Čchang-sing odhalily něco, co se zdá být maketami dronů GJ-11 v testovacím zařízení, které se pravděpodobně připravuje na zkoušky na typu 076, jakmile budou dokončeny.

Zahrnutí systémy katapultu, širší letové paluby a volný prostor na dráze naznačuje, že typ 076 by mohl potenciálně nést letadla s posádkou, což by jej jedinečně zařadilo mezi loď třídy LHA a plnohodnotnou letadlovou loď. To by však vyžadovalo, aby se čínské ozbrojené síly vypořádaly s několika novými technickými a provozními výzvami.

Posílení schopností námořního letectva zavedením plavidel typu 076 by navíc PLAN poskytlo výrazně větší operační flexibilitu v blízkosti pevniny.

Pokročilá obojživelná útočná loď by mohla hrát klíčovou roli v různých vojenských strategiích, včetně potenciálních intervencí proti Tchaj-wanu a obrany rozsáhlých a sporných územních nároků.

Zdroj v angličtině: ZDE

0