Varování i pro Česko. Jak boti TikToku a umělá inteligence přispěli k obnovení krajně pravicového násilí ve Velké Británii

2. 8. 2024

čas čtení 6 minut





Odborníci varují, že nárůst extremistických influencerů a "mikrodarů" může vyvolat ještě větší vlnu nepokojů



Necelé tři hodiny po pondělním útoku nožem, při němž zemřely tři děti, sdílel účet s názvem Europe Invasion na Twitteru obrázek vytvořený umělou inteligencí. Zobrazoval vousaté muže v tradičním muslimském oděvu před budovou parlamentu, z nichž jeden mával nožem, za plačícím dítětem v tričku, na němž byla britská vlajka



Tweet, který byl od té doby zobrazen 900 000krát, byl opatřen popiskem: "Musíme chránit naše děti!" a byl sdílen jedním z nejsilnějších účtů dezinformací o pobodání v Southportu.



Technologie umělé inteligence byla použita i jinými způsoby, včetně protiimigrační skupiny na Facebooku, která ilustrovala výzvu k účasti na shromáždění v Middlesbrough vygenerováním obrázku velkého davu u městského kenotafu. Necelé tři hodiny po pondělním útoku nožem, při němž zemřely tři děti, sdílel účet s názvem Europe Invasion na Twitteru obrázek vytvořený umělou inteligencí. Zobrazoval vousaté muže v tradičním muslimském oděvu před budovou parlamentu, z nichž jeden mával nožem, za plačícím dítětem v tričku, na němž byla britská vlajkaTweet, který byl od té doby zobrazen 900 000krát, byl opatřen popiskem: "Musíme chránit naše děti!" a byl sdílen jedním z nejsilnějších účtů dezinformací o pobodání v Southportu.Technologie umělé inteligence byla použita i jinými způsoby, včetně protiimigrační skupiny na Facebooku, která ilustrovala výzvu k účasti na shromáždění v Middlesbrough vygenerováním obrázku velkého davu u městského kenotafu.



Platformy, jako je Suno - která využívá umělou inteligenci ke generování hudby doplněné o vokály a nástroje - byly použity k vytvoření online písní kombinujících odkazy na útok v Southportu s xenofobním obsahem. Mezi tituly patří například "Southport Saga", v níž ženský hlas umělé inteligence zpívá slova jako "Nějak je musíme dostat".



Odborníci varovali, že nové nástroje a způsoby organizování umožnily roztříštěné britské krajní pravici využít útoku v Southportu ke sjednocení a omlazení své přítomnosti v ulicích.



V nárůstu aktivity, který nebyl po léta zaznamenán, se po násilných nepokojích v celé zemi na sociálních sítích, jako jsou Twitter, TikTok a Facebook, propaguje více než deset protestů.



Výhrůžky smrtí britskému premiérovi, podněcování k útokům na vládní majetek a extrémní antisemitismus se tento týden objevily i mezi komentáři na telegramovém kanálu jedné krajně pravicové formace.



V souvislosti s obavami z šíření násilí varoval přední protiextremistický thinktank, že existuje riziko, že krajní pravice může dosáhnout mobilizace, jaká tu nebyla od doby, kdy v roce 2010 do ulic vtrhla extremistická organizace Anglická obranná liga (EDL).



Další nový rozměr přinesl nástup snadno dostupných nástrojů umělé inteligence, které extremisté využívají k tvorbě materiálů od podněcujících obrázků až po písně a hudbu.



Andrew Rogoyski, ředitel Institutu pro umělou inteligenci zaměřenou na lidi na univerzitě v Surrey, uvedl, že pokrok - s nástroji pro generování obrázků, které jsou nyní široce dostupné online - znamená, že "kdokoli může vytvořit cokoli".



Dodal: "Schopnost kohokoli vytvářet silné obrazy pomocí generativní umělé inteligence vyvolává obrovské obavy. Na poskytovatelích takových modelů umělé inteligence je pak, aby posílili zabudované ochranné prvky v rámci modelu a ztížili tak vytváření takových snímků."



Joe Mulhall, ředitel výzkumu v kampani Hope Not Hate, uvedl, že používání materiálů generovaných umělou inteligencí je v počátcích, ale odráží rostoucí překrývání a spolupráci na internetu mezi řadou jednotlivců a skupin.



Zatímco krajně pravicové organizace jako Britain First a Patriotic Alternative jsou i nadále v čele mobilizace a agitace, stejně důležitá je i řada jednotlivců, kteří nejsou spojeni s žádnou konkrétní skupinou.



"Ty tvoří tisíce jednotlivců, kteří nabízejí mikrodary času a někdy i peněz, aby spolupracovali na společných politických cílech, a to zcela mimo tradiční organizační struktury," řekl Mulhall. "Tato hnutí postrádají formální vůdce, ale mají spíše figurky, které se často rekrutují z rostoucího výběru krajně pravicových 'influencerů' na sociálních sítích."



Pokud jde o propagaci protestů, hashtag #enoughisenough byl podle Joea Ondraka, vedoucího analytika britské společnosti Logically, která monitoruje dezinformace, používán některými pravicovými influencery.



"Klíčové je, jak se tato fráze a hashtag používaly v souvislosti s předchozím protiimigrantským aktivismem," řekl Ondrák.



Analytici také upozornili na používání botů. Iniciativa Tech Against Terrorism, kterou zahájila pobočka OSN, uvedla účet TikTok, který začal zveřejňovat obsah až po pondělním útoku v Southportu.



"Všechny příspěvky se týkaly Southportu, přičemž většina z nich vyzývala k protestům v blízkosti místa útoku 30. července. Přestože příspěvky týkající se Southportu neměly žádný předchozí obsah, nasbíraly jen na TikToku během několika hodin více než 57 000 kumulativních zobrazení," uvedl mluvčí. "To naznačuje, že botové sítě tento materiál aktivně propagovaly."



Ústřední roli hraje konstelace jednotlivců a skupin kolem Tommyho Robinsona, krajně pravicového aktivisty, který počátkem tohoto týdne uprchl do zahraničí před soudním jednáním. Mezi další patří Laurence Fox, herec, který se stal pravicovým aktivistou a který v posledních dnech sdílel dezinformace, a webové stránky s konspiračními teoriemi, jako je Unity News Network (UNN).



Na kanálu, který UNN provozuje na Telegramu - z velké části nemoderované platformě pro zasílání zpráv - se komentátoři radovali z násilí, které bylo ve středu vidět před Downing Street. "Doufám, že ji vypálí do základů," uvedl jeden z nich. Jiný vyzval k oběšení premiéra Keira Starmera: "Starmer potřebuje Mussaliniho [sic] léčbu."



Mezi těmi, kteří byli spatřeni na místě během nepokojů v Southportu, byli i aktivisté Vlastenecké alternativy - považované za jednu z nejrychleji rostoucích krajně pravicových skupin v poslední době. Zapojit se snažily i další skupiny, včetně těch, které se rozdělily kvůli svým postojům ke konfliktům, jako je válka na Ukrajině nebo Izrael.



Dr. Tim Squirrell, ředitel komunikace protiextremistického thinktanku Institute for Strategic Dialogue, uvedl, že krajní pravice se v uplynulém roce snažila mobilizovat v ulicích, mimo jiné v Den příměří a při promítání Robinsonova filmu.



"Je to horečnaté prostředí a jen ho zhoršuje stav internetového informačního prostředí, které je nejhorší za poslední roky," řekl.



"Robinson zůstává jedním z nejúčinnějších organizátorů britské krajní pravice. Jsme však také svědky vzestupu velkých i malých účtů, které kurátorsky zpracovávají zprávy, jež oslovují protiimigrantské a protimuslimské cítění, a nedbají na šíření neověřených informací.





"Existuje riziko, že by tento moment mohl být zneužit k pokusu o pouliční mobilizaci, která by se více podobala roku 2010."







Podrobnosti v angličtině ZDE

