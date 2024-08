Severní Korea mohla předat Rusku protitankové raketové systémy

2. 8. 2024

Ukrajinští vojáci v posledních dnech pozorovali v blízkosti ruských jednotek severokorejské protitankové samohybné raketové systémy. Až dosud se věřilo, že KLDR dodala Vladimiru Putinovi dělostřelecké granáty a také malý počet raket pro válku, kterou rozpoutal na Ukrajině. Před měsícem a půl však Putin odcestoval do Pchjongjangu a podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) se nabídka dodávek může rozšířit. Ukrajinští vojáci v posledních dnech pozorovali v blízkosti ruských jednotek severokorejské protitankové samohybné raketové systémy. Až dosud se věřilo, že KLDR dodala Vladimiru Putinovi dělostřelecké granáty a také malý počet raket pro válku, kterou rozpoutal na Ukrajině. Před měsícem a půl však Putin odcestoval do Pchjongjangu a podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) se nabídka dodávek může rozšířit.

Tento týden byl na hranici s Charkovskou oblastí, nedaleko Vovčansku, který se ruské armádě nepodařilo dobýt již téměř tři měsíce, spatřen šestikolový samohybný raketový stíhač tanků. Ukázalo se, že jde o severokorejský Bulsae-4. Podle operátora dronu z jednotky leteckého průzkumu vypálil šest raket a odjel.

Raketový systém Bulsae-4, instalovaný na severokorejském kolovém obrněném transportéru M2010, byl spatřen poblíž města Šebekino, které se nachází na opačné straně hranice než Vovčansk.

Bulsae-4 je jedinečným produktem vojensko-průmyslového komplexu KLDR, který nelze zaměňovat s vybavením jiných zemí. Korba severokorejské verze ruského obrněného transportéru BTR-80 je vybavena objemnou věží s osmi protitankovými řízenými střelami. Mohou zasáhnout cíle na vzdálenost více než 10 km.

Vitalij Sarancev, zástupce charkovské operačně-taktické skupiny, uvedl, že informace o Bulsae-4 se ověřují, hlásí Unian. Zatím podle něj skupina "nezaznamenává ani příchod tohoto zařízení, ani fakta o jeho použití".

ISW nemůže ověřit, zda ruské jednotky používají severokorejský komplex, ale pokud se to potvrdí, bude to znamenat, že KLDR zvyšuje počet zbraní dodávaných do Ruska, píší analytici institutu. Jihokorejská publikace NK Pro, specializující se na informace o KLDR, 26. července uvedla, že podle satelitních snímků zvyšuje výrobu protitankových střel – pravděpodobně kvůli rostoucímu zájmu Ruska o ně. Jak zjistila společnost NK Pro, v květnu byla zahájena výstavba velkého výrobního zařízení v továrně na měřicí přístroje a v červnu začala modernizace několika zařízení ve sklárně. Oba tyto podniky vyrábějí protitankové střely.

Rozšíření rozsahu a objemu dodávek zbraní do Ruska je pravděpodobně podmínkou komplexní dohody o strategickém partnerství, kterou Kim Čong-un a Putin podepsali během jeho návštěvy v Pchjongjangu.

Potřeba protitankových systémů v ruské armádě je značná. Na začátku války měla ve výzbroji pravděpodobně několik stovek takových komplexů, ale o mnoho z nich rychle přišla v důsledku akcí ukrajinských jednotek. "V poslední době byla tato vozidla s raketovými zbraněmi na frontové linii k vidění jen zřídka, možná proto, že jich zůstalo příliš málo," píší noviny.

Podle webu Oryx, který zaznamenává ztráty vojenské techniky, Rusko ztratilo 44 samohybných protitankových raketových systémů, včetně 38 systémů Šturm, dvou Kornetů a čtyř Konkursů.

