Kamala Harrisová dohání Trumpa v celostátních průzkumech a klíčových státech

2. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Pouhý týden po svém vstupu do prezidentského klání vdechla Kamala Harrisová energii demokratické volební kampani a smazala stabilní náskok mezi svým předchůdcem a Donaldem Trumpem. A co je nejdůležitější, má dnes podporu většiny voličů v takzvaných "swing states", jejichž názor rozhodl o výsledku několika posledních prezidentských voleb. Pouhý týden po svém vstupu do prezidentského klání vdechla Kamala Harrisová energii demokratické volební kampani a smazala stabilní náskok mezi svým předchůdcem a Donaldem Trumpem. A co je nejdůležitější, má dnes podporu většiny voličů v takzvaných "swing states", jejichž názor rozhodl o výsledku několika posledních prezidentských voleb.

Joe Biden oznámil své odstoupení z kandidatury 21. července. Druhý den Harrisová, s jeho podporou, skutečně zahájila prezidentskou kampaň. Podnikla již několik předvolebních cest, počínaje Wisconsinem. Ten je jedním ze sedmi států (spolu s Arizonou, Georgií, Michiganem, Nevadou, Severní Karolínou a Pensylvánií), kde ani jedna ze stran nemá stabilní většinu mezi voliči. S jejich podporou dokázal Biden v roce 2020 porazit Trumpa a o čtyři roky dříve upřednostnily Trumpa před Hillary Clintonovou.

V těchto sedmi swing states zaostával Biden za Trumpem o 2 procentní body, než byl z voleb vyřazen. Nyní má Harrisová díky nadšení mladých, černošských a hispánských Američanů podporu 48 % voličů, zatímco Trump 47 %.

V Arizoně a Nevadě, kde Biden zaostával za Trumpem, Harrisová porazila republikána a v Michiganu tento rozdíl zdvojnásobila (53 % ku 42 %), ukázal průzkum Bloomberg News/Morning Consult. V Georgii se kandidáti utkají jeden proti jednomu (47 % každý), ve Wisconsinu je rozdíl 2 procentních bodů ve prospěch Harrisové. V Pensylvánii a Severní Karolíně zatím zaostává, v obou státech však ve srovnání s Bidenovými výsledky bodovala.

Více než třetina voličů v nerozhodných státech uvedla, že je pravděpodobnější, že půjdou k volbám nyní, než kdyby bylo na volebním lístku Bidenovo jméno.

Rozdíl mezi kandidáty zůstává v mezích statistické chyby a dosavadní úspěch Harrisové je podle Alexandera Podkula, ředitele výzkumu ve společnosti Morning Consult, spíše způsoben zvýšeným zájmem o zvolení příznivců Demokratické strany, než přechodem nerozhodnutých voličů do jejího tábora nebo poklesem Trumpovy podpory.

Analýza celostátních průzkumů veřejného mínění, kterou provedl deník Financial Times, mezitím zjistila, že podpora demokratické kandidátky proti Trumpovi vzrostla, i když v různé míře, ve všech demografických skupinách kromě jedné. Nezávislí, černošští a hispánští voliči, stejně jako lidé ve věku 18 až 34 let, začali nejaktivněji vystupovat ve prospěch Harrisové. O něco menší, ale také výrazně zvýšená podpora existuje ze strany žen a zástupců věkové skupiny 35-49 let. Běloši a muži projevovali nejmenší nadšení. A mezi Američany staršími 50 let je dnes méně lidí ochotno hlasovat pro devětapadesátiletou Harrisovou (i když mírně) než pro osmasedmdesátiletého Trumpa.

Obecně lze říci, že souhrnná data shromážděná FT o všech národních průzkumech veřejného mínění ukázala podporu Trumpa na úrovni 46,8 % a Harrisové 46,5 %. V průzkumech veřejného mínění v den, kdy oznámil svůj odchod z kampaně, Biden zaostával za Trumpem v průměru o 3 procentní body.

Zdroj v angličtině: ZDE

0