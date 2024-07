Jak Izrael ničí bílým fosforem olivové háje a pole v jižním Libanonu

31. 7. 2024

čas čtení < 1 minuta

Channel 4 News odvysílaly v úterý tuto poněkud děsivou reportáž o tom, jak izraelská armáda systematicky ničí bílým fosforem olivové háje a pole v jižním Libanonu. Olivovníky, které trvá vypěstovat desítky, let, bílým fosforem vypaluje a po útocích bílým fosforem je jedem zasažena i zemědělská půda, takže se tam už nedá nic pěstovat. Podle místních obyvatel jsou to systematické útoky, jejichž cílem je vyhnat obyvatelstvo jižního Libanonu z této oblasti. Izraelská armáda to popírá. V reportáži jsou však důkazy:







