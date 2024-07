Británie: Po bodném útoku v Southportu tam zaútočili ultrapravicoví demonstranti na policii

31. 7. 2024

Krajní pravice zaútočila na policii před mešitou v Southportu



Velká skupina anglických ultrapravicových demonstrantů házela cihly a lahve a zapalovala vozidla, konstatují policejní složky



Krajně pravicoví demonstranti v Southportu po útocích nožem, při kterém byly zabity tři děti, házeli na policii lahve a cihly a zaútočili na mešitu.



Místní policie uvedla, že jeden policista utrpěl podezření na zlomeninu nosu a při výtržnostech byla poškozena a zapálena policejní vozidla.



„Kolem 19:45 začala velká skupina lidí - pravděpodobně příznivců ukltrapravicové Anglické obranné ligy - házet předměty směrem k místní mešitě na St Luke's Road v Southportu,“ uvedla policie.



„Nasazení policisté se v současné době zabývají kriminálním chováním a násilím, při kterém jsou házeny lahve a popelnice.“



Po útoku, za který byl zatčen sedmnáctiletý mladík, se na sociálních sítích rozšířilo několik falešných obvinění s nesprávnými údaji a údajnými jmény útočníka. Jediné údaje, které policie o podezřelém zveřejnila, jsou, že se jedná o sedmnáctiletého mladíka z vesnice Banks v hrabství Lancashire, který se narodil v Cardiffu.



Online dezinformace již dříve odsoudila ministryně vnitra Yvette Cooperová.



Stovky lidí se v úterý večer zúčastnily poklidné vigilie před uměleckým sálem Atkinson v Southportu a mnozí z nich v slzách pokládali květiny a vzpomínkové kartičky. Po vigilii však následoval krajně pravicový protest před místní mešitou, který se rychle změnil v násilnosti.





Demonstranti se shromáždili v okolí ulice Hart Street, kde se pondělní tragédie odehrála. Stovky lidí křičely islamofobní hesla.









Dodal: „Kolem statusu sedmnáctiletého muže, který je v současné době v policejní vazbě, se objevilo mnoho spekulací a hypotéz, čehož někteří jedinci využívají k tomu, aby do našich ulic vnesli násilí a nepořádek.





„Již jsme uvedli, že zadržený se narodil ve Spojeném království a spekulace v tuto chvíli nikomu nepomohou.“

Poslanec za Southport Patrick Hurley uvedl, že odsuzuje jakýkoli útok na záchranné služby, a dodal:

„Jsou to tytéž služby, které včera reagovaly na tragický útok.“





Násilnosti byly tak závažné, že policie v Merseyside byla nucena povolat posily. Přispěchali policisté ze Severního Walesu, Lancashiru, Velkého Manchesteru a také z Cheshire.





Pořádkové síly napadly demonstranty poté, co byla zapálena policejní dodávka a poškozena další policejní vozidla. Policisté nasadili slzný plyn, aby se pokusili zahnat rozzuřené davy převážně mužů, kteří si zakrývali obličeje.Někteří policisté byli zraněni poté, co na ně a na budovu southportské mešity byly házeny předměty, květináče a prázdné popelnice. Skupina lidí se pokusila převrátit dodávku. Někteří muži strhávali rozpadající se zeď, a cihly použili jako zbraň a házeli je na policisty. Jiní trhali černé pytle na odpadky a hledali předměty, které by mohli házet.Někteří diváci přihlíželi z předzahrádek, zatímco kolemjdoucí říkali: „Nemůžu tomu uvěřit, je to hrozné, že?“ Zatímco jiný řekl: „Tohle nic nepřináší.“Zástupce vrchního konstábla Alex Goss řekl: "Je odporné vidět, že se to děje v komunitě, která byla ztraumatizována tragickou ztrátou tří mladých životů..."Naši policisté a další členové záchranných složek včera čelili jedné z nejtěžších situací, jaké kdy zažili. Dnes v noci se ocitli pod palbou útoků, když se snažili zabránit výtržnostem."Ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že je „otřesné“, že policisté v Southportu čelí útokům „grázlů v ulicích, kteří nemají žádný respekt k truchlící komunitě“, a dodala: „Je to naprostá ostuda.“„Chci poděkovat naší komunitě za to, že se semkla a podpořila každého člověka, kterého se pondělní tragický útok dotkl,“ řekl. „Nikde to nebylo patrnější než v solidaritě, vzpomínkách a soucitu, které zazněly na dnešní vigilii.“Podrobnosti v angličtině ZDE