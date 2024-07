Proč média v Británii nejmenují sedmnáctiletého útočníka ze Southportu?

31. 7. 2024

čas čtení 1 minuta

Proč média nejmenují sedmnáctiletého podezřelého z útoku nožem v Southportu? A věděli jste, že byste mohli skončit ve vězení, kdybyste ho jmenovali na internetu? Anglie a Wales mají přísné zákony týkající se toho, co můžete veřejně říkat, když je někdo zatčen. Cílem je zajistit, aby porota byla spravedlivá a otevřená. A myslela na to, že pokud se případ dostane k soudu, nebude předpojatá tím, co předtím četla nebo sledovala, a kvůli našim zákonům na ochranu soukromí podezřelé osoby často je média nebudou jmenovat, dokud nebudou obviněny z trestného činu. V případě Southportu jsou pravidla ještě přísnější, protože podezřelý je mladší 18 let. Dětští podezřelí obvykle mají anonymitu, pokud soudce nerozhodne, že mohou být jmenováni. Noviny a televizní pořady si tedy dávají velký pozor na to, co sdělují, a všechny tyto zákony platí pro všechny na internetu, včetně toho, že když porušíte zákon, může to být pohrdání soudem a dokonce vás to může dostat do vězení. Policie dnes uvedla, že jméno, které koluje po internetu, není jméno podezřelého ze Southportu.

