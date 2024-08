Co všechno je vlastně jinak, než se říká…

2. 8. 2024 / Boris Cvek

V pondělí ve Dvaceti minutách Radiožurnálu jsme mohli slyšet rozhovor s jedničkou pirátské kandidátky do krajských voleb v Moravskoslezském kraji paní Klusovou o situaci v podniku Liberty. Na tom, co paní Klusová říkala, bylo něco děsivého. A bohužel docela věřím tomu, že má pravdu.

Vlastně jde o dvě věci. Především prý už od ledna politici věděli, že Liberty skončí špatně. Přitom ale ve veřejnosti a zaměstnancích byla udržována představa, že to tak není. Dále Klusová tvrdila, že tak nějak všichni vědí, že za pádem podniku je kriminální aktivita, ale nikdo – až ona v těchto dnech – nepodal trestní oznámení.

To už abychom měli noční můry o tom, co všechno je vlastně úplně jinak, než se oficiálně říká, a zda politici mají nejen odvahu říci pravdu, ale vůbec schopnost čelit realitě a řídit stát místo cynického kuloárního vykládání si o tom, jak tu vládne zločinnost.

Víme, že Fialova vláda se ústy svého premiéra ráda staví do pozice, že dělá všechno dobře a rozumně. Maximálně dobře a rozumně. Jenže výsledky jsou dost bídné. Namluvit veřejnosti, že s Liberty to dopadlo maximálně dobře a rozumně, nebude úplně snadné. Ještě horší to může být v případě dlouhodobého kolapsu stavebního řízení.

Jako demokraté pořád omíláme, že je třeba budovat důvěru lidí v instituce. Bez toho není možné demokracii udržet. Důvěru ale nelze získat přístupem, který zvolila Fialova vláda, právě naopak. Ostatně třetina stavebních úřadů se z obavy o to, jak dopadne digitalizace, vůbec nepřihlásila do nového systému. To je výmluvná ukázka důvěry ve stát a schopnosti Fialovy vlády.

