Izraelci demonstrují za právo IDF znásilňovat Palestince

31. 7. 2024

"Strkat lidem do konečníku (rozžhavenou) tyč, to je legitimní?"

"Drž hubu! Když je to Nukba (palestinský bojovník), je legitimní všechno! "



Někteří poslanci izraelského parlamentu vážně argumentovali, že když oběť není žid, znásilnění je přijatelné.



Když se poprvé objevily hrůzná svědectví z izraelského detenčního tábora Sde Teiman, většina západní politické třídy pokrčila rameny a sionisté obvinění označili za „krvavou pomluvu“. Skandál se znásilňováním a mučením poprvé odhalila před několika měsíci Unrwa, podporovaná Hamásem. Používám zde správnou terminologii? Každý, kdo hájí práva Palestinců, je automaticky obviněn, že "ho podporuje Hamás“, že? píše komentátor Ricky from Council Estate Media.



Každopádně o skandálu informovala Hamásem podporovaná agentura Associated Press a neslyšel jsem ani pípnutí od našich politiků, kteří s radostí prosazovali hoax o masovém znásilňování a uřezávání hlav izraelských dětí Hamásem a všechny ostatní hoaxy. Zdá se, že naši vůdci raději běží se lží než s pravdou, a to i když jde o ty nejzákeřnější zločiny. Měli bychom se chvíli zamyslet nad tím, co to vypovídá o našich vůdcích. Když se poprvé objevily hrůzná svědectví z izraelského detenčního tábora Sde Teiman, většina západní politické třídy pokrčila rameny a sionisté obvinění označili za „krvavou pomluvu“. Skandál se znásilňováním a mučením poprvé odhalila před několika měsíci Unrwa, podporovaná Hamásem. Používám zde správnou terminologii? Každý, kdo hájí práva Palestinců, je automaticky obviněn, že "ho podporuje Hamás“, že?Každopádně o skandálu informovala Hamásem podporovaná agentura Associated Press a neslyšel jsem ani pípnutí od našich politiků, kteří s radostí prosazovali hoax o masovém znásilňování a uřezávání hlav izraelských dětí Hamásem a všechny ostatní hoaxy. Zdá se, že naši vůdci raději běží se lží než s pravdou, a to i když jde o ty nejzákeřnější zločiny. Měli bychom se chvíli zamyslet nad tím, co to vypovídá o našich vůdcích.

Hlavní rabín izraelské armády argumentuje, že znásilňovat lidi, kteří nejsou židé, je ve válce dovoleno.



After a rabbi ruled that Jews raping non-Jews is “permitted during wartime” because “the Torah permitted the individual to satisfy the evil urge” he was appointed to be the Chief Rabbi of the Israeli army, and he is still the army’s Chief Rabbi to this day https://t.co/h7StNZWOVX — David Sheen (@davidsheen) July 30, 2024

Když jsme měli nezpochybnitelné důkazy o tom, že IDF dělá všechny věci, z nichž obviňuje Hamás, naše politická třída si z toho nic nedělala. Děsivé zprávy zahrnovaly: zanedbávání zdravotního stavu vězněných; operace prováděné bez anestetik; hlasitou hudbu pouštěnou po dlouhou dobu; zvukové granáty odpalované po celou noc; bití a násilí s použitím psů; vězně ponechané nahé a se zavázanýma očima, kterým byly po celé měsíce znehybňovány končetiny, až jim musely být amputovány; a další věci, ke kterým se dostanu později.Celé měsíce jsme se dozvídali, jak je Hamás necivilizovaný kvůli údajnému týrání vězňů, ale nemusíme spekulovat o tom, jak s vězni zachází IDF. Nemusíme věřit slovům mučených Palestinců ani lékařů, kteří ošetřují jejich zranění, můžeme se podívat na to, co jsou IDF ochotny veřejně sdílet. Neustále zveřejňují záběry a snímky, na nichž svlékají a týrají vězně, často s úsměvem na tváři. Neskrývají ani mnohé ze svých válečných zločinů.Snad nejznepokojivějším týráním ze strany izraelských vojáků je znásilňování a sexuální násilí, a to nejen kvůli sadistické povaze, ale také proto, že obvinění Hamásu z hromadného znásilňování byla klíčovým ospravedlněním brutality invaze do Gazy. „Bojujeme proti lidským zvířatům a podle toho budeme jednat,“ bylo nám řečeno.Nuže, pokud zprávy o masovém znásilňování ospravedlnily zničení Gazy, co ospravedlňuje masové znásilňování páchané IDF? Vidíte problém s genocidní rétorikou? V tuto chvíli se to stává klišé, ale každé sionistické obvinění je projekcí. Nejenže sionisté páchají všechna zvěrstva, z nichž obviňují Hamás, ale dělají i horší věci. Jejich zločiny jsou tak sadistické, že je nepříjemné je vypisovat, ale patří mezi ně i pronikání do konečníku vězňů elektrifikovanou, rozžhavenou tyčí, což způsobuje nesnesitelnou bolest a děsivá zranění. Jakou zrůdu tohle napadne?Za normálních okolností jednají IDF beztrestně, ale když byla zranění jednoho vězně nahlášena izraelské policii, ke cti jí slouží, že skutečně udělala svou práci. Teď už izraelskému soudnímu systému zrovna nevěřím. Hádám, že jeden nebo dva vojáci si odsedí pár let a budou propuštěni k obdivujícím davům.Izraelská média už oběť označují za „teroristu“, aby ospravedlnila znásilnění a mučení, takže si dovedete představit, kde leží sympatie veřejnosti. Erez Tadmor, bývalý autor Netanjahuových projevů, dokonce tvrdil, že se vězni znásilnili sami. Jak na takové šílenství reagovat?Pokud vím, devět vojáků bylo zatčeno za týrání pouze jednoho vězně, zatímco obětí bylo mnohem více. Veřejný výbor proti mučení v Izraeli vyšetřování uvítal, ale zopakoval, že jde o systémové mučení, nikoli o jeden případ. Armáda nicméně uvádí, že zahájila 70 vyšetřování a že k celé záležitosti přistupuje „velmi vážně“.Každý voják v Sde Teiman by měl být zatčen, protože pokud jsem i já věděl, co se tam děje, oni to určitě věděli! Překvapilo by mě však, kdybychom se dočkali mnohem více zatčení, a ještě více by mě překvapilo, kdybychom se dočkali něčeho, co by se blížilo počtu trestních stíhání, která potřebujeme vidět.Asociace pro občanská práva podala k izraelskému Nejvyššímu soudu petici, která požaduje likvidaci tábora Sde Teiman, a 7. srpna se bude konat slyšení. IDF alespoň uznaly, že došlo k „chybám“. Není to hezké? Slíbili, že se incidenty nebudou opakovat, a pravděpodobně se vrátí k ušlechtilé práci - vyhazování lidí do vzduchu ve stanech. Všechny ujistili, že modernizují zařízení Sde Teiman, i když mi není jasné, proč nás to má uklidňovat.Nějak si nedovedu představit, že by vězni byli z představy modernizované mučírny nadšení. Jak se vůbec modernizuje mučírna?Téměř každý Palestinec zajatý Izraelem se někdy dostane do Sde Teimanu, a to včetně stovek civilistů, jako jsou lékaři a humanitární pracovníci, kteří byli propuštěni bez obvinění. Podle všeho je život v Sde Teimanu ještě horší než na Guantánamu. Za pouhých devět měsíců zemřelo na následky mučení 36 vězňů, zatímco na Guantánamu zemřelo za 20 let 9 vězňů.Čtyři z obviněných vojáků zastupuje organizace pro právní pomoc Honenu, a to se vám bude líbit, tvrdí, že vojáci jednali v sebeobraně. Vydali prohlášení, podle kterého jejich oběť vojáky napadla a pokousala při převozu z věznice Ofer do Sde Teiman. Tak ji museli znásilnit.Není mi jasné, jak by takový útok mohl vyžadovat použití rozpálené tyče, ale je dobré slyšet, že Izraelci mají právo na znásilnění a mučení při sebeobraně. Použijí tento argument u soudu a budou doufat, že soudce a porota jsou blázni? No, je velká šance, že budou. Mluvíme o Izraeli, kde 91 % veřejnosti plně podporuje genocidu.Nejenže lidé, kteří tvrdili, že dochází k masovému znásilňování, lhali, aby ospravedlnili genocidu, ale navíc přišli protestovat za své právo na znásilňování a křičeli do megafonů. Protestující skandovali „hanba“, ne proto, že by znásilňování Palestinců považovali za hanbu, ale proto, že si myslí, že hanba je bránit znásilňování. Davy mávaly izraelskými vlajkami, pravděpodobně proto, že mají pocit, že právě to jejich země představuje. Výtržníci vtrhli do budovy izraelského soudu v Bejt Lidu, někteří měli na sobě uniformy IDF a zdálo se, že jsou ozbrojeni. Požadovali propuštění obviněných násilníků bez vznesení obvinění.Jeden novinářka se pokusila o výtržnostech informovat a později řekla: "Strkali do mě, plivali na mě, řvali na mě 'Kurvo! Arabská děvko a zrádkyně. Dvakrát mi hodili telefon na zem. Jsem v slzách."Pěkní lidé, se kterými máme co do činění, co? Nezapomínejme, že izraelští protestující blokovali kamiony s humanitární pomocí, a dokonce postavili skákací hrady, aby si jejich děti mohly hrát, zatímco palestinské děti hladověly. Je těžké si představit, jak může být společnost tak nemocná. Jednoho dne budou historici toto období studovat a používat ho jako varování.Bylo by snadné naznačit, že jsem melodramatický, že jde jen o hrstku fanatických protestujících, ale tak to není. Politici vládní koalice z Likudu, Jewish Power a dalších stran podporují výtržníky a násilníky.Politik Likudu Hanoch Milwidsky v reakci na zatýkání vyhlásil „hlasovací stávku“. Ministr financí Bezalel Smotrich řekl, že protesty „jsou oprávněné a já je z celého srdce podporuji“.Ministr spravedlnosti Jariv Levin obvinil ze zatýkání Nejvyšší soud a vyzval k revizi soudnictví, pravděpodobně proto, aby se zajistilo, že IDF budou stát nad zákonem. Představa imunity pro vojáky IDF je mezi Izraelci populární.„Byl jsem šokován, když jsem viděl obtížné záběry vojáků zatčených v Sde Teimanu tak, jak jsou zatýkáni nebezpeční zločinci,“ řekl Levin a argumentoval tím, že obvinění násilníci se podíleli na „svaté práci“.Jako by to nebylo dost batshit, izraelský kneset debatoval o tom, zda je znásilňování a mučení Palestinců přijatelné, a mnozí politici si zřejmě mysleli, že ano. Říkám „zdálo“, ve skutečnosti řvali svůj názor jako pomatenci, protože přesně takoví jsou.Když židovský učenec Norman Finkelstein označil Izrael za „stát šílenců“, nepřeháněl. Musíme rozbít mytologii Izraele, protože je přesným opakem toho, za co se vydává, a když se k této přetvářce připojíme, umožňujeme ty nejodpornější zločiny.Děkujeme vám za přečtení. Veškerý můj obsah bude vždy volně dostupný, ale pokud chcete mou práci podpořit, můžete tak učinit na Stripe, Ko-fi nebo Patreonu. 