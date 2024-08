Venezuela: Úřady ignorují výzvy ke zveřejnění papírových hlasů a stupňují útoky proti opozičním lídrům

2. 8. 2024

Vnitřní kruh Nicoláse Madura pohrozil zatčením Edmunda Gonzáleze Urrutii a Maríi Coriny Machadové a neustupuje tlaku Spojených států a latinskoamerických levicových lídrů, kteří požadují ověřitelný výsledek, píše Juan Diego Quesada. Vnitřní kruh Nicoláse Madura pohrozil zatčením Edmunda Gonzáleze Urrutii a Maríi Coriny Machadové a neustupuje tlaku Spojených států a latinskoamerických levicových lídrů, kteří požadují ověřitelný výsledek,

Venezuelské vládní úřady odmítají ustoupit tři dny poté, co prohlásily Nicoláse Madura za vítěze prezidentských voleb ve zpochybněném volebním procesu, a nyní učinily další krok ve svém vzdoru vůči mezinárodnímu společenství, když vyhrožují zatčením a uvězněním Edmunda Gonzáleze Urrutii a Maríi Coriny Machadové, lídrů opozice. Represe se přesunuly do ulic, kde úřady zatkly desítky odpůrců a policie obvinila tisíce demonstrantů protestujících po celé zemi. Tlak na Madurovu vládu se každým dnem zvyšuje. Spojené státy a levicoví lídři regionálních těžkých vah, jako jsou Lula da Silva, Claudia Sheinbaumová, Gabriel Boric a Gustavo Petro, požadují, aby vládnoucí Sjednocená socialistická strana Venezuely (PSUV) zveřejnila papírové výsledky z volebních místností a rozptýlila tak jakýkoli náznak pochybností. Maduro, obklopený bustami Huga Cháveze a malbami Simóna Bolívara, které zdobí palác Miraflores, oficiální sídlo vlády, tomu zatím odmítá věnovat pozornost.

Žádost o zatčení Machada a Urrutii, kterou podal Jorge Rodríguez, hlavní politický činitel Madura, vyvolala všeobecné znepokojení. Pokud by k němu došlo, konflikt by eskaloval do nové dimenze. Americký prezident Joe Biden prostřednictvím mluvčí americké Národní bezpečnostní rady (NSC) Adrienne Watsonové uvedl, že existují jasné náznaky, že výsledek oznámený CNE, venezuelským volebním orgánem, "neodráží vůli venezuelského lidu, jak byla vyjádřena u volebních uren 28. července". Později se Kamala Harrisová, viceprezidentka a pravděpodobná demokratická kandidátka, přímo zmínila o hrozbách vůči anti-chávistům: "Násilí, obtěžování a výhrůžky vůči pokojným demonstrantům a politickým aktérům jsou nepřijatelné. USA stojí na straně venezuelského lidu a vůle lidu musí být respektována." Náměstek amerického ministra zahraničí pro záležitosti západní polokoule Brian A. Nichols se k těmto požadavkům připojil: "Odmítáme výzvy Madura a jeho vnitřního kruhu k zatčení venezuelských opozičních lídrů Edmunda Gonzáleze a Maríi Coriny Machadové."

Carterovo centrum vyslalo v den voleb pozorovací misi, která se skládala ze 17 pozorovatelů, 11 v Caracasu a 6 ve třech dalších městech. V pondělí kvůli obvinění z podvodu vydala komuniké, ve kterém požaduje od CNE transparentnost, aby mohla výsledek ověřit. O den později zrušila předběžné prohlášení, které obvykle vydává před závěrečnou zprávou, která je zveřejněna o dva měsíce později, a o několik hodin později její členové opustili zemi. Později vydala prohlášení, v němž volební proces označila za zdiskreditovaný: "Prezidentské volby ve Venezuele v roce 2024 nesplňovaly mezinárodní standardy volební integrity a nelze je považovat za demokratické [...] To že volební úřad neoznámil strukturované výsledky podle volebních místností představuje závažné porušení volebních zásad," uvádí se v prohlášení.

Protesty se rozšířily po celé zemi a úřady je potlačily policií a motorizovanými stoupenci, odborníky na rozhánění shromáždění a terorizování obyvatelstva. Úřad generálního prokurátora uvedl, že bylo zatčeno více než 700 lidí a organizace Foro Penal, která shromažďuje odsouzení porušování lidských práv, odhaduje počet zabitých lidí na 11. Machadová na oplátku předvedla sílu, když svolala tisíce stoupenců do Caracasu, kteří bez incidentů projevili svou podporu opozičnímu lídrovi. Maduro vyzval své stoupence, aby proti Machadové uspořádali další shromáždění, ale nemělo to žádný efekt a před palácem Miraflores se shromáždilo jen několik desítek lidí. Chávističtí vůdci si uvědomují, že potřebují mobilizovat podporu z vnitrozemí mezi těmi, kdo stále věří v bolívarskou revoluci, kterou zahájil Hugo Chávez v 90. letech.

Nic z toho, co se děje, opozici nepřekvapilo. Poté co se v minulosti dopustili mnoha chyb které pomohly chavismu zůstat u moci, se tentokrát zorganizovali velmi efektivně. Za prvé tím, že se sjednotili kolem Machadové, političky, která má masovou přitažlivost ve všech sektorech země. Pak tím, že se připravovali na kampaň, ve které neměli zdroje vládnoucí strany a museli překonávat nejrůznější překážky. V den hlasování rozmístili své příznivce do všech volebních místností a požádali je, aby zabezpečili co největší počet papírových hlasovacích lístků, aby prokázali podvody, které očekávali. Podle interních zdrojů předvídali scénář, že úřady budou skrývat záznamové archy. Tyto informace byly zkompilovány a nahrány do sítí. Tato taktika je navržena tak, aby demonstrovala změnu výsledků, aniž by poskytovala výmluvy, na které by se Maduro a jeho kruh důvěry mohli upínat.

Vládní strana měla v úmyslu v těchto volbách legitimizovat svou vládu. Podle vysoce postaveného člena PSUV bylo vítězství po svévolné diskvalifikaci Machadové považováno za samozřejmost. Vláda se domnívala, že opozice nebude mít čas najít zaručenou náhradu, která by mobilizovala voliče. Průzkumy veřejného mínění, které začali dostávat několik týdnů po Urrutiově nominaci, je začaly znepokojovat.

Předpokládalo se, že tato situace byla překonána, když Maduro ve velmi krátké době vystoupal v průzkumech z 18 % na 25 %. Očekávali, že tento trend bude i nadále pokračovat. Agentury provádějící průzkumy veřejného mínění však neukázaly dostatečné oživení, aby přetáhly opozici. Pak Maduro a Rodríguez přitlačili: Začali vykreslovat čtyřiasedmdesátiletého Urrutiu jako starého muže, který není schopen vládnout zemi, přičemž si všimli atmosféry, která se vytvořila kolem Bidena ve Spojených státech. Situace byla extrémní. Zastánci tvrdé linie chavismu byli odhodláni neukázat jedinou trhlinu a poskytnout záruky, že revoluce bude pokračovat. O možnosti vzdání se moci se ani neuvažovalo. "To není možné," řekl těmto novinám chávistický byrokrat. V tomto období nestability prezidentův syn Nicolás Maduro Guerra v rozhovoru pro El País ujistil, že pokud Urrutia vyhraje, PSUV projeví demokratického ducha a půjde do opozice. Diosdado Cabello, dvojka PSUV a bývalý voják, který se po boku Cháveze podílel na neúspěšném puči v roce 1992, ho později veřejně pokáral.

Maduro zintenzivnil svá veřejná vystoupení, v nichž obviňuje každého, kdo zpochybňuje jeho triumf, že je "fašista". Vyzval argentinského prezidenta Javiera Mileiho k pěstnímu souboji. Ostře se postavil proti Elonu Muskovi, generálnímu řediteli Tesly a majiteli společnosti X, který se mu už 72 hodin vysmívá a podporuje opozici na své vlastní sociální síti. Prezident také zaútočil na Urrutiu, diskrétního muže s velmi vytříbeným chováním, který nikdy nebyl nepříjemný ke svým protivníkům. Chavismus, i když to neřekl, je zraněn skutečností, že údajný Madurův triumf nebyl uznán. Nezdá se, že by to změnilo názor prezidenta, který zůstává pevně zakotven ve svých pozicích. Nátlak, kterému je vystaven, neměl žádný účinek. Prozatím.

