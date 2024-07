Několik úvah o atentátu na politického šéfa Hamásu

1. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Zatím není potvrzeno, zda Ismáíla Haníju zabil Izrael a zda to bylo v důsledku leteckého útoku. Pokud to však byl atentát, poskytuje Netanjahuovi několik výhod kromě zřejmého cíle odstranit Haníju v reakci na 7. říjen, píše na X Trita Parsi.

1. Zabíjí jednání o příměří: Netanjahu systematicky sabotuje rozhovory o příměří, protože ukončení války by pravděpodobně ukončilo jeho politickou kariéru. Od Kamaly Harris dostal signál, že nebude tak shovívavá jako Biden k Netanjahuově tvrdohlavosti. Atentát koupí Netanjahuovi několik týdnů, ne-li měsíců, během nichž nebude možné vážně očekávat dohodu o příměří. Válka tak bude pokračovat, stejně jako Netanjahuova vláda.



2. Může to zabít obnovenou diplomacii mezi USA a Íránem: Pezeškján vedl kampaň na platformě obnovené americko-íránské diplomacie. Avšak s tím, jak se po atentátu zvýšilo napětí, se jeho šance na vytvoření diplomatického prostoru s USA alespoň prozatím uzavřely. Izrael se staví proti americko-íránské diplomacii již od počátku 90. let a vytváření politických krizí, které zvyšují náklady na zahájení rozhovorů, bylo nejúčinnějším způsobem, jak diplomacii zabránit.



3. Netanjahuovi to může přinést válku, po které touží: Útok vyvolal v Teheránu hluboké rozpaky. Zničil íránské tvrzení, že obnovil odstrašující účinek vůči Izraeli poté, co Izrael 1. dubna bombardoval íránský konzulát v Damašku. Íránským spojencům vzkázal, že nejsou v bezpečí - ani v Teheránu - a že je Írán nemůže ochránit. V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že Írán podnikne odvetné kroky. V důsledku toho Netanjahu pravděpodobně spustil eskalační spirálu, která může vyústit v plnohodnotnou regionální válku, do níž budou pravděpodobně zataženy i USA. Kalkuluje se s tím, že taková válka zničí a/nebo rozloží mnoho nepřátel Izraele a nastolí novou rovnováhu v regionu, která obnoví izraelskou dominanci a svobodu manévrování. Izrael nemůže takovou rovnováhu nastolit sám, ale podle kalkulace ji mohou nastolit USA.



4. Kamalu Harris zahání do kouta: Jak jsem již zmínil, Harris naznačila, že vůči Netanjahuovi zaujme tvrdší postoj. Pokud se však Netanjahuovi podaří rozpoutat regionální válku dříve, než se potenciálně stane prezidentkou, Netanjahu nejenže donutí USA k válce, ale také zatlačí Harris do kouta a zbaví ji možnosti zaujmout vůči Izraeli tvrdší postoj. Biden se dobrovolně (a hloupě) postavil za Netanjahua. Díky atentátu a jeho důsledkům bude Netanjahu možná schopen totéž provést s Harris.



Pro připomenutí: Kdyby si Biden vynutil příměří hned na začátku, dalo by se tomu všemu - včetně rizika, že USA budou zataženy do další nesmyslné války na Blízkém východě - předejít.

Zdroj v angličtině ZDE

0