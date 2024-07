Izrael v podstatě vyhlásil válku na Blízkém východě - je to konflikt, který nemůže vyhrát

31. 7. 2024

Zabití politického vůdce Hamásu opět zvýšilo napětí. Jedině příměří v Gaze nabízí naději na mír



Jádrem nejnovějšího vražedného barbarství na Blízkém východě je neschopnost zastavit válku v Gaze. Zavraždění politického vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu bude v Izraeli oslavováno jako spravedlivá odplata za zvěrstva ze 7. října. Islamističtí zastánci tvrdé linie v Íránu a militantní skupiny v celém arabském světě ji však budou považovat za další důkaz svého přesvědčení, že stát Izrael je hrozbou, kterou je třeba za každou cenu zničit, píše Simon Tisdall.



A tak bude nenávist, násilí a utrpení nekontrolovaně pokračovat a se vší pravděpodobností se bude zhoršovat a šířit. To, že je tento vražedný cyklus známý, neznamená, že se nemůže zrychlit. Jen málokterá část Blízkého východu - Libanon, Sýrie, Irák, Jemen, Egypt, Jordánsko - unikla toxickým dopadům konfliktu v Gaze.

Ve Washingtonu a v Británii je domácí politika zmítána zuřivostí a smutkem. Bezmocnost OSN je denně odhalována ponižujícím způsobem. Nikdo není vůči tomuto jedu imunní.



Ve Washingtonu a v Británii je domácí politika zmítána zuřivostí a smutkem. Bezmocnost OSN je denně odhalována ponižujícím způsobem. Nikdo není vůči tomuto jedu imunní.



Bylo by lepší, kdyby Haníja, stejně jako vůdci Hamásu sídlící v Gaze, stanul před mezinárodním trestním soudem (ICC) - a musel se zodpovídat ze svých zločinů. To se nyní nemůže stát. Namísto toho Izrael opět usiluje o „spravedlnost“ prostřednictvím mimosoudních vražd. Teprve v dubnu byl při tajném izraelském útoku na íránský konzulát v Damašku zabit jeden z nejvyšších generálů íránských revolučních gard - a region se ocitl na pokraji totální války. K podobným vraždám došlo již mnohokrát.





Muž, který na tyto atentáty dohlíží, Benjamin Netanjahu, izraelský premiér a hlavní strůjce pokračující genocidní kampaně proti palestinským civilistům v Gaze, by se měl ze svých zločinů také zodpovídat. Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu se o to snaží i přes odpor USA. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se tak stalo. Vzhledem k příkladu, který dává, je pravděpodobnější, že se Netanjahu sám stane terčem atentátníků.





Úterní téměř současné údajné zabití vysokého velitele Hizballáhu Fuáda Šukúra při izraelském náletu v jižním Bejrútu pomůže zajistit, že se spirála zkázy Blízkého východu bude nadále zrychlovat. Hnacím motorem je opět válka mezi Izraelem a Hamásem. Útok byl odvetou za údajný raketový útok Hizballáhu na okupovaných Golanských výšinách, při němž minulý víkend zahynulo 12 mladých lidí.





Přesto je nyní hlavním důvodem, proč Hizballáh odpaluje rakety na území ovládané Izraelem, Gaza. Vůdce organizace Hasan Nasralláh je od 7. října vzhledem k obrovským vojenským prostředkům, které má k dispozici, poměrně zdrženlivý. Nasralláh tvrdí, že přeshraniční útoky ustanou, až v Gaze nastane příměří. Zabití Haníji, vysoce postaveného činitele a vyjednavače Hamásu, činí takové příměří ještě méně pravděpodobným, přinejmenším v krátkodobém horizontu. Zabití Šukúra je další nebezpečnou provokací.





V často ohromující záplavě každodenních hrůz je třeba také zdůraznit, že podle libanonských představitelů byly při náletu v Bejrútu zabity dvě děti a 74 lidí bylo zraněno. Ale na druhou stranu izraelské síly zabíjejí děti v Gaze beztrestně již několik měsíců. OSN uvádí celkový počet 15 000 mrtvých. Další dvě úmrtí sotva zaregistrujeme (kromě rodičů a rodin).

Říká se, že Blízký východ je složitý. Je. Říká se, že neexistují odpovědi. To může být pravda. Ale navzdory raketám není Gaza žádná raketová věda. Není to tak složité. Zastavte válku. Zastavte zabíjení. Zachraňte děti. Dohodněte se na příměří a osvoboďte rukojmí. A pak všechny ostatní problémy sice nezmizí, ale možná se budou zvládat o něco snáze.







Není to tak, že by Izrael byl slepý k širším důsledkům své role v tomto nekonečném, začarovaném kruhu.Tvrdí však, že vinu nesou všichni ostatní.„Pokračující agrese a brutální útoky Hizballáhu vtahují obyvatele Libanonu a celého Blízkého východu do širší eskalace,“ uvedl vojenský mluvčí. „Ačkoli dáváme přednost řešení nepřátelských akcí bez širší války, IDF [Izraelské obranné síly] jsou plně připraveny na jakýkoli scénář.“Širší válka, které by se Izrael „raději“ vyhnul, ve skutečnosti již zuří. Izrael tento měsíc opakovaně bombardoval jemenský rudomořský přístav Hodeidah po útoku dronu na Tel Aviv, který provedli Teheránem podporovaní šíitští bojovníci Húsiové. Netanjahu, jehož odpovědí na téměř každý problém je extrémní násilí, se pochlubil, že bombardování „dává našim nepřátelům jasně najevo, že neexistuje místo, kam by nedosáhla dlouhá paže státu Izrael“. To znělo velmi podobně jako vyhlášení války celému regionu. Přesto je to válka, kterou Izrael nakonec nemůže vyhrát.I Húsíové tvrdí, že hlavním důvodem, proč útočí na Izrael a lodní dopravu v Rudém moři - útoky, které vtáhly USA a Británii do riskantní vojenské akce - je Gaza. Tvrdí, že pokud dojde k příměří, jejich útoky ustanou. To je sotva radikální. Jedná se o totéž pomyslné příměří v Gaze, které teoreticky podporují USA, Británie, EU a Rada bezpečnosti OSN. Je to totéž příměří, které miliony lidí v arabském světě, Evropě a USA požadují již několik měsíců. Je to totéž příměří, ke kterému stále - stále - nedochází.Zasáhne ponížený Írán přímo proti zabití Haníji? Bude Hizballáh eskalovat? Ponoří se rozdělený Izrael, jehož pověst byla ještě více znetvořena mučením a sexuálním zneužíváním palestinských vězňů, hlouběji do národního rozkladu, když krajně pravicoví fanatici podporovaní Netanjahuovými ministry vtrhnou na armádní základny, aby údajné násilníky osvobodili? Dost možná. Žádný výsledek není vyloučen v regionu, kde se takzvaná pravidla hry, která dosud bránila všepohlcujícímu požáru, pálí stránku po stránce krvavě.