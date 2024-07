Maďarsko se bezprecedentně obrátilo na Čínu s žádostí o půjčku ve výši miliardy eur

31. 7. 2024

čas čtení 1 minuta

V rámci historického kroku si Maďarsko na jaře 2024 v tichosti půjčilo miliardu eur od tří čínských bank. V rámci historického kroku si Maďarsko na jaře 2024 v tichosti půjčilo miliardu eur od tří čínských bank.

O této bezprecedentní půjčce, největší v historii země, informovala maďarská agentura pro správu dluhu a citoval ji server Politico.

Úvěr poskytly Čínská rozvojová banka, Export-Import Bank of China a maďarská pobočka Bank of China. Maďarsko vyčerpalo celou částku půjčky do 19. dubna a očekává se, že ji splatí do tří let.

Maďarská vláda dohodu veřejně neoznámila. Vyšlo to najevo až po zveřejnění údajů agenturou pro správu vládního dluhu. Toto utajení kontrastuje s obvyklou transparentností obklopující tak významné finanční transakce.

Smlouva o půjčce je určena k financování investic do maďarské infrastruktury a energetiky. Jeho cílem je také udržet poměr dluhu země k HDP ve stanovené hranici 28,9 %. Konkrétní podrobnosti o půjčce, jako je úroková sazba a splátkový kalendář, však agentura nezveřejnila.

Tato významná půjčka vzniká na pozadí rostoucího státního dluhu Maďarska, který se vyšplhal na rekordních 140 miliard eur, což představuje 73,5 % maďarského HDP. Kromě toho se země potýká s rozpočtovým deficitem ve výši 6,7 % HDP. Finanční napětí ještě zhoršil pokračující konflikt Maďarska s Bruselem, který mu odřízl přístup k finančním prostředkům EU.

Uprostřed těchto výzev Maďarsko posiluje vztahy s Čínou. Tento vztah byl zdůrazněn květnovou návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Maďarsku, během níž bylo podepsáno několik dohod o infrastruktuře. Tato návštěva následovala po "mírové misi" maďarského premiéra Viktora Orbána v Číně a podtrhla prohlubující se bilaterální vztahy.

Zdroj v angličtině: ZDE

