Rusko: Vláda konstatuje zásadní závislost těžby surovin na zahraničních technologiích

31. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruský surovinový průmysl, který zajišťuje 15 % národního HDP a každý druhý rubl rozpočtových příjmů, zůstává téměř zcela závislý na zahraničních technologiích. Ruský surovinový průmysl, který zajišťuje 15 % národního HDP a každý druhý rubl rozpočtových příjmů, zůstává téměř zcela závislý na zahraničních technologiích.

Podíl dováženého vrtného zařízení a analytického softwaru pro těžbu v zemi v současné době přesahuje 90 %, uvádí se ve Strategii rozvoje nerostné surovinové základny Ruské federace do roku 2050, kterou v pondělí schválila vláda.

Kromě toho zůstává dováženo 50 % těžebních strojů používaných těžebními společnostmi a 30 % pozemního geofyzikálního vybavení. O něco menší je závislost na dovozu zařízení pro technologický výzkum rud (20 %) a geofyzikálních zařízení pro testování vrtů (10 %), uvádí se v dokumentu.

Ruská základna nerostných surovin je "základem národního hospodářství", na kterém je založena "národní bezpečnost státu", ale podíl dováženého vybavení a technologických řešení je "vysoký", zdůrazňují autoři dokumentu. Závislost na dovozu podle strategie zůstává ve všech odvětvích surovinového průmyslu: Vyhledávání, hodnocení, průzkum, těžba a zpracování nerostných surovin.

Kvůli nedostatku vlastních technologií se některé druhy strategických nerostných surovin již staly vzácnými a pro jiné je ekonomika závislá na dovozu, přiznávají autoři strategie.

Vláda do první skupiny zařazuje ropu, zlato, stříbro a diamanty: Jejich produkce může podle strategie začít klesat během 15-20 let. Do druhé kategorie patří uran, mangan, chrom, titan, bauxit, molybden, wolfram, lithium, berylium, zirkon, niob, tantal, rhenium, kovy vzácných zemin, grafit, fluorit, ale i bentonitové jíly, kaolin a jód.

V ruském podloží se nacházejí téměř všechny druhy vzácných nerostů, ale rozvoji ložisek brání zejména "nedostatek efektivních průmyslových technologií" nebo jejich nerentabilita, zdůrazňuje strategie.

Mimo jiné působí sankce uvalené na Rusko po anexi Krymu a poté po invazi na Ukrajinu, v jejichž rámci je země zbavena možnosti nákupu pokročilých technologií pro průzkum a těžbu nerostných surovin: "...ekonomické sankce proti Ruské federaci měly do jisté míry dopad na směřování tradičního vývozu ruských surovin, znamenaly zvýšení rizik snížení nabídky..., která je pro domácí ekonomiku nedostatková... zahraničního zařízení a softwaru pro geologický průzkum," uvádí se ve strategii.

Zdroj v ruštině: ZDE

