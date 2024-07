Jak autokraté využívají digitální nostalgii a narušují demokracii

30. 7. 2024

čas čtení 12 minut



Rozhovor s Jasonem Steinhauerem vedl Wojciech Przybylski





Od oživení nacionalistických nálad v Evropě až po strategické využívání historických narativů v americké politice Jason Steinhauer předkládá vybroušenou analýzu toho, jak náš digitální věk přetváří minulost a její roli v naší budoucnosti



V tomto rozhovoru Jason Steinhauer zkoumá, jak platformy sociálních médií podpořily nový druh nostalgie, která ovlivňuje demokratické i autokratické vůdce. Diskutuje o důsledcích této digitální nostalgie pro politický diskurz, tvorbu politiky a širší společenský dopad





Wojciech Przybylski: Jak důležitá je historie pro rozkvět demokracie? Svou knihu jste napsal s ohledem na důležitost tohoto tématu nejen pro historiky, ale i pro praktiky zabývající se demokracií.



Jason Steinhauer: Kniha se jmenuje Narušená historie: Jak sociální média a celosvětová síť změnily minulost. Myšlenka na knihu se vyvíjela několik let, ale do popředí se dostala, když jsem pracoval v knihovně Kongresu USA. Kongresová knihovna, největší knihovna na světě se 175 miliony položek, existuje proto, aby poskytovala informace Kongresu a veřejnosti.



V té době se sociální média stávala významnou součástí našich životů prostřednictvím platforem, jako jsou Twitter, Facebook a Instagram. Všiml jsem si paradoxu: zatímco jsem seděl vedle 175 milionů položek shromážděné moudrosti, politici se při utváření politiky a politické diskuse stále více spoléhali na informace ve svých zpravodajských kanálech. Chtěl jsem pochopit, proč dáváme takovou důvěru informacím v našich telefonech oproti jiným typům informací.



Mám zkušenosti s veřejnou historií, která zahrnuje muzea, archivy, knihovny a vládní instituce - místa, kde se historie využívá pro veřejný prospěch. Zajímalo mě zejména, proč se určitý historický obsah na internetu stává tak vlivným, zatímco jiný obsah nikoli. Proč upřednostňujeme obsah ze sociálních médií před akademickými články a monografiemi uloženými na místech, jako je Kongresová knihovna?



Odpovědi na tyto otázky byly složitější, než jsem očekával. Protínaly se s otázkami, jako je role technologií v našich životech, měnící se mocenské struktury a otázky demokracie a autokracie. Oba systémy využívají političtí aktéři k prosazování konkrétních záměrů.



Přesná a poctivá historie, zakotvená v historických důkazech a pravdivém výkladu, je pro demokracii zásadní. Proto existuje Kongresová knihovna. Zkoumáním všech těchto materiálů se snažíme nalézt pravdu o tom, co se ve světě děje, a využít ji při navrhování politických řešení. Bez tohoto základu je náročné řešit problémy reálného světa.



Pokud jsou historické informace manipulovány nebo překrucovány pro politické účely, vytváří to značné problémy. Kniha, na jejímž počátku stála jednoduchá otázka, se ukázala jako velmi relevantní pro mnoho geopolitických problémů, kterým dnes čelíme, ať už jde o situaci v Rusku a na Ukrajině, nebo o současnou politickou scénu.



To je jeden z důvodů, proč se stále setkáváme na různých akcích. Všichni se snažíme přijít na to, co dělat teď, když džin vyletěl z láhve, pokud jde o historii na těchto platformách a širší vliv technologií na naše životy.



Ptal jsem se vás na to, proč je historie pro demokracii důležitá. Ale možná je historie ještě důležitější pro autokratické strategie.



Zdá se, že autokraté věnují historii a její manipulaci velkou pozornost. Například Putin často používá historická vyprávění a Viktor Orbán v Maďarsku zdůrazňuje vybrané historické události, aby mobilizoval své publikum. Dá se říci, že autokraté věří, že kontrola minulosti pomáhá kontrolovat budoucnost? Nebo je to specifičtější pro Evropu?



Určitě máte pravdu a v knize o tom pojednávám. Rozlišuji mezi historií a minulostí. Historie jako odborná disciplína zahrnuje přísné metodologie a standardy. V Evropě je dokonce považována za vědu s definovanými způsoby, jak ji dělat dobře.



Minulost je naproti tomu vše, co se dosud stalo, včetně našeho nedávného rozhovoru. Autokraté využívají minulosti, protože jim připadá stabilní a důvěrně známá ve srovnání s často nestabilní přítomností a budoucností. V Evropě k pocitu nestability přispívají problémy jako imigrace, automatizace, politická dysfunkce a změna klimatu. Minulost nabízí stabilní kotvu, které se lidé mohou držet.



Populisté a autokraté toho využívají ve svůj prospěch tím, že propagují nostalgický pohled na minulost. Nemusejí navrhovat řešení pro budoucnost, mohou se spolehnout na touhu lidí po návratu do doby, kterou vnímají jako lepší a stabilnější. Tato rétorika se stává obzvláště silnou v dobách nejistoty.



Tato taktika se neomezuje pouze na Evropu, je to celosvětový fenomén. Vůdci po celém světě tuto strategii využívají k získání a udržení moci tím, že slibují návrat do známější minulosti, což odvádí pozornost od řešení složitých budoucích problémů. Pro občany je zásadní, aby tyto nostalgické sliby kriticky posuzovali, protože často slouží spíše k upevnění moci než k řešení skutečných problémů.



Klíčem k rozpoznání těchto manipulativních taktik je vzdělávání voličů a podpora historické a mediální gramotnosti. Pochopení toho, jak je historie využívána k politickému prospěchu, pomáhá při kritickém hodnocení těchto slibů a zajišťuje informovanější veřejnost.



Bulharský spisovatel Georgi Gospodinov byl nedávno oceněn Mezinárodní Bookerovou cenou za knihu Úkryt času. Vytváří v ní fantaskní svět, kde je nostalgie napříč evropskými národy tak silná, že se lidé snaží uměle obnovit minulost. To odráží silnou touhu po návratu do dřívějších dob a zdá se, že se shoduje s vaším popisem toho, jak nostalgie nahrává populistickým hnutím.



Tato hnutí zaznamenala výrazný úspěch v evropských volbách, přestože EU byla vytvořena s cílem omezit nacionalismus. V nedávném newsletteru jste se dotkl předvídatelnosti výsledků a nepředvídatelnosti budoucnosti. Zmínil jste také nestabilitu politických systémů. Myslíte si, že vzhledem k novému vedení evropských institucí nacionalismus roste a budou se tyto trendy přes Atlantik vzájemně posilovat?



Narážíte na zásadní věc. Ve své knize tvrdím, že technologie a sociální média jsou klíčové pro pochopení oživení nostalgie a jejího využívání populisty a autokraty. Mám například kapitolu nazvanou „Nostalgie na přání“, která pojednává o tom, jak byly platformy jako Facebook navrženy tak, aby upřednostňovaly nostalgický obsah. To nejenže udržuje uživatele v napětí, ale také vytváří vizuálně atraktivní zobrazení, která přinášejí příjmy z reklamy.



Vzestup digitální nostalgie na platformách, jako jsou Facebook a Instagram, turboaktivně podpořil nostalgické emoce a politická hnutí. Někteří vědci to předvídali již na počátku roku 2010 a předpovídali, že tyto technologie mohou být využity k vytváření nostalgických momentů a jejich proměnu ve zbraně pro politické účely.



Když jsem navštívil země jako Gruzie, Severní Makedonie a Bulharsko, ukázalo se, že hluboké pronikání sociálních médií do každodenního života koreluje s vzestupem digitální nostalgie jako politického nástroje. Například v Belgii strana Vlaams Belang účinně využívá sociální média k tomu, aby zaujala voliče, zejména ty mladší, prostřednictvím sugestivních a nostalgických obrazů. Podobné vzorce lze pozorovat v Bulharsku i jinde.



S tím souvisí i otázka nestability. Když se svět cítí nestabilní - kvůli otázkám, jako je imigrace, změna klimatu nebo ekonomická nejistota - dochází k ústupu k pohodlí nacionalismu a národního státu. Tento pocit bezpečí v podobě uzavření hranic a omezení identity se stává přitažlivým.



Tato dynamika je patrná v případě brexitu a je vidět také v regionech, jako je Flandry, Španělsko, Francie a Itálie. Technologie, nestabilita, nostalgie a nacionalismus se vzájemně ovlivňují a vytvářejí silný politický mix. Pochopení těchto souvislostí je nezbytné pro pochopení současného politického klimatu a jeho budoucí trajektorie.



Zmínil jste několik evropských zemí. Vzhledem k tomu, že se všichni nacházíme ve stejné digitální a informační bublině, existuje společná dynamika na obou stranách Atlantiku.



V Evropě panuje hluboký strach z návratu k nostalgii minulosti, zejména z doby před sto lety. V USA se v politice „America First“ odráží pocit izolacionismu, který má kořeny v mýtu Ameriky jako nové, soběstačné civilizace. Jak silná je tato nostalgie v USA a jak důležitá je pro americkou veřejnost?



Nostalgie je v americké politice skutečně mocnou silou. Tento sentiment je patrný jak v Republikánské straně, tak do jisté míry i v Demokratické straně.



USA čelí významným výzvám, včetně změny klimatu, rostoucí nerovnosti a dopadu umělé inteligence a automatizace. V mnoha regionech, zejména v těch, které těžce zasáhl úpadek zpracovatelského průmyslu, existují komunity, které se potýkají s chudobou, kriminalitou a nedostatkem příležitostí.



Na tyto problémy upozorňuje J. D. Vance ve své knize Hillbilly Elegy, která odráží realitu mnoha Američanů. Nostalgie po době, kdy bylo ve výrobě dostatek pracovních míst a lidé se cítili bezpečně, byla využita osobnostmi, jako je Vance a Donald Trump. Heslo „Make America Great Again“ (Udělejme Ameriku znovu velkou) využívá tohoto stesku po domnělé lepší minulosti a nabízí pocit naděje a stability uprostřed současných těžkostí.



Tato nostalgie často nahrazuje konkrétní politická řešení. Přestože je například v rámci boje proti změně klimatu zapotřebí přejít na zelenou energii, politická rétorika často lpí na zastaralých energetických politikách, jako je Trumpovo„vrtat, chlapče, vrtat!“. Nostalgie po prosperující minulosti silně rezonuje v komunitách, které čelí hospodářskému úpadku, a nabízí jednodušší, i když v konečném důsledku nedostatečné řešení jejich problémů.



Co lze na základě vaší analýzy v knize History, Disrupted udělat pro řešení problémů spojených s dezinformacemi, rolí sociálních médií a využitím historie v politice? Jak se mohou demokracie v tomto kontextu přizpůsobit a prosperovat?



To je zásadní otázka. Zde je několik klíčových doporučení:



Podporovat přesnou historii: Poctivá a důsledná historická věda je pro demokracii zásadní. Pomáhá objasnit hlubší otázky, které stojí za současnými problémy, a poskytuje informace pro lepší řešení. Financování historického výzkumu bylo bohužel omezeno, a proto je důležité tuto práci podporovat, i když není vždy poutavá nebo okamžitě přitažlivá.

Zapojení historiků do tvorby politik: Historické myšlení by mělo být začleněno do tvorby politik. Federálním agenturám, zejména těm, které nemají specializované historické kanceláře, by prospělo, kdyby se historici podíleli na tvorbě politiky, nejen na uchovávání historie agentury. Tento přístup by se měl rozšířit i na státní a místní úroveň.

Posílit spolupráci mezi historiky a novináři: Historici a novináři by měli spolupracovat od samého počátku na přípravě příběhů, a nikoliv podle současného modelu, kdy novináři žádají historiky o pomoc až dodatečně. Tato spolupráce může vést k diferencovanějšímu a přesnějšímu zpravodajství.

Zapojení historiků do vývoje technologií: Historici a humanitní vědci by se měli podílet na vývoji nových technologií. Pochopení toho, jak byly technologie v minulosti využívány a zneužívány, může poskytnout cenné poznatky pro vytváření etických a efektivních technologií v budoucnosti.





Vytváření těchto vazeb a začleňování historických poznatků do různých oblastí veřejného a politického života pomůže řešit širší výzvy, kterým čelíme. Pro ty, kteří mají zájem se na tomto úsilí podílet, existuje mnoho příležitostí, jak se zapojit a něco změnit.









0

297

Zdroj v angličtině ZDE