V Izraeli došlo k normalizaci hlubokého morálního úpadku

31. 7. 2024

Izraelští ministři a chátra protestující proti zatýkání osob za mučení Palestinců ukazují na klesající respekt k právnímu státu a lidské důstojnosti





Útok krajně pravicové chátry na dvě základny Izraelských obranných sil na podporu vojáků obviněných ze sexuálního mučení zadrženého nepřišel zčistajasna - paralely s incidentem z roku 2016 jsou okamžitě zřejmé, píše Bethan McKernan z Jeruzaléma.



V březnu toho roku Elor Azaria, voják IDF sloužící v okupovaném městě Hebron na Západním břehu Jordánu, klidně přistoupil k Abdel Fattah al-Sharifovi, zraněnému palestinskému útočníkovi s nožem ležícímu na zemi, a střelil ho do hlavy. Videozáznam tohoto zabití, který zveřejnila skupina pro lidská práva, vyvolal politický rozruch.





Velitelé IDF a řada politických představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, odsoudili Azariovo jednání jako porušení etických kodexů armády, které musí být stíháno. Reakce pravice však byla rychlá a ostrá. Průzkumy naznačovaly, že Azariu podporuje více než polovina izraelské veřejnosti, a na jeho obranu se konaly protesty.



Politické i vojenské kruhy v Izraeli jsou ochotny popírat nebo zavírat oči před opakovanými obviněními z mučení v Sde Teimanu.



Zdálo se, že Netanjahu, hrající tak, aby se to líbilo jeho straně, změnil názor: premiér pokračoval v kritice svých generálů za vyšetřování Azarii a nakonec se připojil k výzvám k omilostnění vojáka. Azaria si odseděl devět měsíců ze čtrnáctiměsíčního trestu za neúmyslné zabití a v roce 2018 byl propuštěn na svobodu, kde ho přivítali jako hrdinu.



Odvetné řádění izraelských osadníků v palestinském městě Huwara v únoru loňského roku bylo dalším pochmurným incidentem, stejně jako pokračující dobře zdokumentované válečné zločiny, jako je rabování a vypalování zásob potravin a domů vojáky IDF v Gaze.



Až do tohoto týdne se však vládní ministři sami zdržovali násilných činů. V pondělí provedla izraelská vojenská policie razii v Sde Teimanu, základně IDF v Negevské poušti, která se od začátku války v Gaze změnila v nechvalně proslulé vězeňské středisko pro Palestince podobné Guantánamu, a zatkla devět vojáků podezřelých z těžkého mučení a sexuálního zneužívání vězně.



Zadržený, člen elitní jednotky Hamasu Nuchba, která provedla útok 7. října, byl počátkem tohoto měsíce přijat do nemocnice a podrobil se operaci. Předpokládá se, že nemocnice zahájila vyšetřování tím, že dodržovala postupy pro oběti sexuálního násilí.



To, co následovalo poté, co se zpráva o zatčení rozšířila, byl překvapivý pohled na politické proudy, které zmítají izraelskou společností: asi 200 pravicových demonstrantů, včetně několika poslanců Knesetu a ministrů vlády, vtrhlo na protest proti zatčení na základnu a rozešli se až po několika hodinách po údajném použití slzného plynu.



Poté došlo k další konfrontaci mezi vojenskou policií a vojáky, kteří se uvnitř zabarikádovali ze solidarity se svými zatčenými kolegy, informovala izraelská média. Ke střetům s přibližně 300 protestujícími došlo také na základně vojenské policie v centru Izraele, kde demonstranti napadli novináře.



Levicově orientovaný izraelský deník Haaretz označil pondělní události za důkaz „hlubokého morálního úpadku, který se vyvinul během dlouhých let okupace ... spolu s uvolněním pravidel a zábran“.



Obvinění z týrání Palestinců hromadně zadržovaných v Gaze a držených v Sde Teiman je mnoho, ale pondělní zatčení nepředstavuje nově nabytý pocit odpovědnosti vůči palestinským vězňům ze strany izraelského státu.



Vláda sice uvedla, že plánuje přesunout palestinské vězně jinam, ale prozatím je základna stále využívána jako vazební zařízení.



Podmínky Palestinců držených v běžných izraelských věznicích nejsou o mnoho lepší a od 7. října Izrael porušuje mezinárodní právo tím, že odmítá vpustit inspektory Červeného kříže do vazebních zařízení.



Vyšetřování týrání Palestinců ze strany IDF je mizivé a trestní stíhání ještě vzácnější. Zdá se, že jediný důvod, proč bylo zahájeno vyšetřování tohoto incidentu, je ten, že na poplach upozornili pracovníci nemocnice, kteří ošetřovali oběť mimo základnu.



Zdá se, že v posledním kole krveprolití v izraelsko-palestinském konfliktu, které odstartoval útok Hamásu 7. října, se odporné násilí stále více normalizuje. Nedávná zpráva OSN odhaduje, že od začátku války zemřelo ve vazbě na izraelských vojenských základnách 27 vězňů a nejméně čtyři další zemřeli v izraelském vězeňském systému na následky bití nebo odepření lékařské péče.



Politické i vojenské kruhy v Izraeli jsou ochotny popírat opakovaná obvinění z mučení v Sde Teimanu nebo nad nimi zavírat oči, čímž podporují brutální zacházení s vězni a posilují kulturu beztrestnosti.



Klíčovou zásadou mezinárodního práva je komplementarita, která brání tomu, aby mezinárodní soudy v Haagu stíhaly válečné zločiny, pokud jsou předmětem důvěryhodného vyšetřování nebo trestního řízení na úrovni států. Tamní žalobci si budou všímat pondělních dramatických událostí a budou se snažit zjistit, zda je Izrael schopen - nebo ochoten - vyšetřovat sám sebe.



Nepřátelé Izraele budou rovněž sledovat, co považují za vnitřní nejednotnost a slabost. IDF v úterním prohlášení uvedly, že útoky poškodily národní bezpečnost a tři bojové prapory plánované k nasazení v Gaze byly místo toho přesměrovány do Bejt Lidu.





Pondělní výtržnosti na armádních základnách na obranu vojáků obviněných z hrůzných zločinů nebyly v poslední době prvním náznakem snižující se úcty izraelské pravice k lidské důstojnosti a právnímu státu. Není však pravděpodobné, že by byly poslední.







Zdroj v angličtině ZDE

