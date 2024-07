29. 7. 2024

„Hostina bohů“ od Jana Harmensze van Biljerta (1598-1671), zobrazující svatbu Pelea a Thetis, uložená v Musée Magnin v Dijonu.

“Feast of the Gods,” by Jan Harmensz van Biljert (1598-1671), depicting the wedding of Peleus and Thetis, housed in the Musée Magnin in Dijon. pic.twitter.com/ACFeJlcmSA