Zvýšení důchodů v Německu

29. 7. 2024

čas čtení 3 minuty

Jak dosáhnout důchodu 2000 euro?



Zákonný důchod pokrývá v Německu jen téměř polovinu životních nákladů. To je záměrné. Pokud chcete mít ve stáří alespoň 2000 eur v hrubém důchodu každý měsíc, musíte hodně vydělávat a vydržet desítky let.



Německý institut pro starobní důchody upozorňuje, že výši důchodu ovlivňuje také pracovní historie jednotlivce. Mezi významné faktory patří inflace, růst mezd, změny zaměstnání a nezaměstnanost během pracovního života. I když to od roku 2023 již nehraje roli, je důležité, zda zaměstnanec v posledních letech pracoval ve východním nebo západním Německu.





Zákonné důchodové pojištění v Německu je založeno na systému výdělkových bodů. Tyto body odrážejí, kolik vyděláváte a platíte v porovnání s průměrem všech pojištěnců. Pro rok 2023 se hodnota jednoho výplatního bodu pohybuje kolem 37,60 eur. Abyste si zajistili důchod ve výši 2 000 eur měsíčně, potřebujete přibližně 53,19 výdělkového bodu.





Abyste dosáhli tohoto počtu mzdových bodů, musíte si v průběhu svého pracovního života vydělat v průměru tolik, kolik je průměr všech pojištěnců. Požadovaný hrubý roční příjem se aktuálně pohybuje kolem 45 358 eur nebo 3 780 eur měsíčně. Za předpokladu životnosti 45 let nebo 540 měsíců to vede k celkové pracovní částce 2 041 110 eur. To by však znamenalo, že zaměstnanci by nasbírali pouze 45 výplatních bodů. Ale na důchod 2000 eur potřebujete 53,19. Zaměstnanec by si tedy musel vydělat hrubou mzdu 53 613 eur ročně. To by odpovídalo minimálně 4 468 eurům hrubého měsíčně.

Přibližně 25,86 milionu lidí (k listopadu 2022) pobírá důchod z německého důchodového pojištění. Po odečtení sirotčích důchodů je příjemců důchodů impozantních 21,26 milionu. Jen zlomek z nich dostává každý měsíc převedených 2000 eur nebo více: v roce 2015 to bylo jen 97 271 lidí v důchodu.





Kromě toho je tu i podniková penze.