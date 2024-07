Pravice, všude tady samá pravice

26. 7. 2024 / Petr Haraším

Ve světě za velkou louží odchází jeden starší pán ze scény, nerad, leč ano. U nás jsme na tom mnohem lépe. U nás starší vyžilí holubi nevydrželi už kvality vlády a chystají se zpět na okap.

Dobří sešlí holubi dali zobany dohromady a rozhodli, že je vlast v potížích znovu k zobu volá.

Miroslav, pro vlast již toho vykonal, slušných 65 let na tachometru dějin. Jeho kamarád Mirek, příkladný aktivní svazák momentálně plně dotovaný fosilním oligarchou, 68 let na témž tachometru.

Akce Dvě recese jsou lepší než jedna vynesla Miroslava na piedestal světových ministrů financí všech dob. Mirek si svého času velice rozumí s válečným a fosilním zločincem Putinem, což by fakt jako mohlo vypálit volební rybníček i chaloupku z mechu a kapradí Rusku oddaným stranám zde.

Tak jako tak, jeden i druhý, jako sveřepá naprostá většina politiků po Sametu bez rozdílů stran a bez svědomí odhodlaně slouží, jak dosud příkladně sloužili a pravidelně ustupovali české oligarchii, neboť jsme už prostě takoví zvyklí.

A ti od Zemana, Nejedlého? Jednoduše Kreml zadal úkol, vybral loutky, zvolil kejklíře a má hotovo. Nezafungoval jeden, nezafungoval druhý, zkusí třetího a pak klidně další, poněvadž v této oblasti nemá nouzi o lidské zdroje zde.

Východ nazval další projekt Hlas samospráv. Jeden Hlas samospráv vede sociální demokrat Štěpán, přičemž společníky mu dělají roztodivní politici rozličných směrů zde . Druhý Hlas samospráv v zastoupení vede Zemanův Novák prostřednictvím agenta Nejedlého s Krem-líkem bok po boku zde.

Co oba Hlasy vlastně chtějí není tak složité odhalit. Spolku Hlas samospráv už mezitím přejmenovaném na Férově pro obce a regiony a taktéž zemanovu pnutí v hnutí Hlas samospráv jde pochopitelně o blahobyt, štěstí a spokojenost. Pochybuje někdo? Lišák Zeman přeživší největší Spiknutí na světě zatím zdárně zalehl divoký rybníčkový člun Challenger a vydal se odvážně na cestu kolem světa za 80 rublů zde.

Je to tady samá ultrapravice, konzervativní pravice, klerofašistická pravice, liberální pravice, populistická pravice, proto je čas, aby bývalý ministr Miroslav založil další pravicovou stranu s nějakým tím přívlastkem. Možná k sobě přizve i svého nejvíce největšího kamaráda Mirka Topolánka a po očekávaném šťavnatém vyrovnání s Diag Human nastane pravý čas tvrdě udeřit na voliče zde.

Guru Mára nelení a osloven hodnými hochy pečlivě zkoumá veřejné mínění nespokojených voličů. Je třeba rychle najít, kde je díra, kterou by byznysu mohla pláchnout finanční myš. Průzkumem odhalenou díru je nutno okamžitě zalít fosilním betonem, aby snad nedošlo k nežádoucím změnám na úkor nešťastných majetných vrstev zde.

Skvělý dotační podnikatel Jančura zde nadšeně volá po někom s koulemi, nutnou to podmínkou pro zvrat vládního systému. Nesměle ohledně „gulí“ se jeden chlapák hlásí zde.

Současná fosilní neoliberální vláda je totiž dle hodných skromných dotačních podnikatelů, kteří si bez dotací nedojdou ani na malou, moc hodná na sociální spodinu a moc zlá na ubohé byznysmeny. Guru Mára už raportuje. Nižší daně, zlikvidování překážek pro dobré podnikání, privatizace a malý a efektivní stát. Už se popírají zhoubné následky maržové inflace, ceny elektřiny nejsou problém a není důvod vyplácet tak štědré dávky nárokové společnosti napínající deficit víc než za Babiše.

Tak dlouho jsme s nadšenou klient korupční pravicovou hydrou doháněli Západ, až nás předběhl Východ. Šetřili, škudlili, škrtali jsme až jsme se opět za vlády ODS proškrtali ke zdárným metám zde. Ale máme našlápnuto ještě níž, mnohem níž.

Docentka ekonomka Švihlíková po nelichotivé obžalobě vlády ODS stran šedé ekonomiky, švarcsystému a ohromnému stamiliardovému každoročnímu zákonného i méně vývozu peněz z republiky našla další segmenty, které nás tlačí dolů o další příčky na ekonomických žebřících.

Vláda se jen hloupě směje a pokračuje v nastoleném směru zbaběle dál. Nepřekvapivě je hlavním důvodem ne ekonomiky Česka teorie a praxe udržení velice nízkých mezd a platů, které vůbec neodpovídají hospodářskému výkonu naší země.

Záměrně velice nízko násilně udržovaná minimální mzda činí firmám velké ziskové bakchanálie. Nejsou příjmy pro zaměstnance, není spotřeba, není spotřeba, klesá průmysl, stavebnictví, obchod i služby, nejsou příjmy, není… .

Dále se docentka obává tolik moc prosazovaných projektů PPP, ve kterých vidí naopak zářnou budoucnost ODS rozuměj oligarchové kolem ODS, abychom byli přesní. ODS za 35 let jasně prokázala, že neumí hospodařit se státními prostředky bez použití děr v hoře.

Ekonomka Švihlíková potápí další zlovolné nesmysly nynější vlády, Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. Rozstřílí stupidní nepravdy o zákoníku práce a o nutnosti dovozu zahraničních pracovníků na úkor státu a pro potěchu pár byznysmenů. Mnohem více lze číst zde.

Oproti slovům docentky ekonomky Švihlíkové jede atomové bomby ekonom Bartoň na sociálních sítích zde. Velice trapně se vyjadřuje ke stávkové pohotovosti zaměstnanců ve veřejném sektoru. Přidává se tak k eskadře „esoekonomů“ (Zlámalová, Marek, Zamrazilová, Holub, Matesová a další), kteří po nocích vyvolávají ducha mzdově inflační spirály, jež se však ani za ducha svatého neráčit objevit a projevit svá mocná kouzla zde.

Leč i statistici nedobře hovoří o vládě ODS zde. Žádné dobré zvěsti, žádné dobré zprávy, ale zase chmury na obzoru, tedy pokud nevystoupí premiér Fiala a nepřednese pohádky o dobrém stavu naší země, kde se všem báječně daří a kde nás čekají jen dobré časy. Ale k tomu fakt nutně potřebuje ještě další čtyři roky a pár bilionů navrch. Vláda se ekonomicky i morálně topí.

Topícímu se rozhodl hodit namazané laso sám arcibiskup Graubner, jenž do světa vypustil mračno zaostalých blábolů, až se všichni Ježíši v kostelích na křížích nestíhali křižovat nad svým synem božím zde. Ale pozornost odvedl, to zas ano.

Po těchto lapáliích se už není vůbec co divit, že je čas, aby na scénu razantně vstoupili starší léty již prověření holubi s novou pravicovou stranou a potřetí zkusili tutéž šetřící nereálnou cestu vstříc slíbené , leč nikdy nedodané prosperitě. Protože, co si budeme povídat, sociální demokracii utopil soudruh Miloš Zeman v rybníčku Rendlíčku a dojemné články Petříčka a Šmardy oslizlou mrtvolu sociální demokracie nevyloví ani neoživí zde. Pak je tady ještě možnost vzniku anarchokapitalistické strany uctívačů soudruha Mileiho, jenže ti by si měli fakt pospíšit, protože za pár let nebude v Česku nic, co by nepatřilo oligarchickým rodinným klanům a klonům a klaunům. V ODS jim připravuje cestu akce Česko plus a podobné neoliberální taškařice s mručením neomezeným.

Haraším Petr Orlau

Komentář ze země, kde pravice dobyla vše a dobila všechny

