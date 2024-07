Nejméně 10 mrtvých na Izraelem okupovaných Golanských výšinách po vypálení raket z Libanonu

27. 7. 2024

Fotbalové hřiště v odlehlém městě Majdal Šam bylo zasaženo palbou z Libanonu



Při zásahu fotbalového hřiště v odlehlém městě na okupovaných Golanských výšinách zahynulo nejméně 10 mladých lidí uprostřed celodenní raketové palby z Libanonu, která mířila na izraelské území.

Izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že na místo bylo vysláno „velké množství“ sanitek, které ošetřily oběti ve věku od 10 do 20 let. Videozáznamy a snímky ukazovaly mladé oběti poházené po trávě, některé z nich měly na sobě sportovní trička.



Útok zasáhl převážně drúzské město Majdal Šams na hornatých Golanských výšinách, poblíž hranic se Sýrií. Izrael tuto oblast okupuje od roku 1967 a v roce 1981 ji anektoval. Izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že na místo bylo vysláno „velké množství“ sanitek, které ošetřily oběti ve věku od 10 do 20 let. Videozáznamy a snímky ukazovaly mladé oběti poházené po trávě, některé z nich měly na sobě sportovní trička.Útok zasáhl převážně drúzské město Majdal Šams na hornatých Golanských výšinách, poblíž hranic se Sýrií. Izrael tuto oblast okupuje od roku 1967 a v roce 1981 ji anektoval.



Úder znamenal vážnou eskalaci po salvě raketové palby z jižního Libanonu namířené na několik měst na okupovaných Golanských výšinách. Mohammad Afif, vysoký představitel Hizballáhu, v rozhovoru pro agenturu Reuters odmítl odpovědnost za úder na Majdal Šams. V prohlášení militantní skupina uvedla, že s incidentem nemá „absolutně nic společného“, a obvinila nepřátelské sdělovací prostředky z „falešných tvrzení“.





Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že odletí domů dříve z návštěvy USA, kde se setkal s prezidentem Joem Bidenem, viceprezidentkou a kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. „Ihned poté, co se o neštěstí dozvěděl, nařídil premiér Benjamin Netanjahu, aby byl jeho návrat do Izraele co nejrychleji uspíšen,“ uvedli.





Izraelské obranné síly i izraelští představitelé připsali úder Hizballáhu.„Srdce puká tváří v tvář šokující a strašlivé katastrofě v drúzské vesnici Majdal Šams,“ prohlásil izraelský prezident Isaac Herzog a obvinil Hizballáh z útoku na „děti, jejichž jediným prohřeškem bylo, že si šly zahrát fotbal.A už se nevrátily."





Příval raketové palby následoval po úderu izraelského letectva na město Kfar Kila v jižním Libanonu, poblíž linie, která vymezuje libanonské a izraelské území.





Podle agentury Reuters a prohlášení skupiny Hizballáh byly při úderu zabity čtyři osoby, včetně několika jejích členů. Izraelské síly rovněž uvedly, že zachytily bezpilotní letoun z Libanonu zaměřený na plynovou plošinu na moři, zatímco libanonská státní tisková agentura uvedla, že izraelský bezpilotní letoun zasáhl pohraniční město Odiseh a vyvolal požár.

Dělostřelectvo na město Meiss el-Jabal rovněž vyvolalo požáry v jižním Libanonu, zatímco izraelské stíhačky prolomily zvukovou bariéru nad jižním městem Tyre.







