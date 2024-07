Suverénní Maďarsko bez ropy

25. 7. 2024 / Boris Cvek

Žasnu stále více. Maďarsko je jistě vzorem nezávislého, suverénního státu, jehož premiér jedná s prezidentem Putinem, prezidentem Si, exprezidentem Trumpem. A najednou čtu o tom, že Ukrajina zablokovala Maďarsku ruskou ropu.

Jinak než z Ruska a než přes Ukrajinu ropa prý do Maďarska téct nemůže, říká maďarský ministr zahraničí. Teda myslel jsem, že Maďarsko je suverénnější, že Orbán má nějakou kouzelnou hůlku a vyčaruje suverénní řešení. Prý ale jiná infrastruktura není k dispozici.

Nezbývá než psát dopisy ukrajinskému vedení a blokovat unijní pomoc Ukrajině. Možná by se mohl Orbán taky pokusit apelovat na Brusel, aby mu pomohl. Ale ne, Brusel přece on nepotřebuje, naopak Brusel potřebuje Orbána. Jen si zkouším představit ty důsledky, kdyby to Ukrajina držela opravdu důsledně a dlouho. Maďarsko bez ropy. Co by asi Orbán mohl dělat? Vždyť by to znamenalo zhroucení celé ekonomiky, celé země. Suverenita až do morku kostí.

