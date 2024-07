Jak Izrael plánuje zakamuflovat své válečné zločiny v Gaze

25. 7. 2024

čas čtení 7 minut



Izraelská armáda využívá zástěrku vnitřní odpovědnosti, aby se vyhnula vnější kritice. Její záznamy však ukazují, jak málo pachatelů je potrestáno, píše izraelský časopis +972.



Rozsah hrůz, které Izrael v posledních devíti měsících v Gaze napáchal, je téměř nemožné pochopit. Rozhodnutí izraelské armády od počátku války výrazně rozšířit svá oprávnění k bombardování nevojenských cílů a způsobování škod civilistům vedlo k zabití desítek tisíc Palestinců a způsobilo, že pásmo Gazy je k nepoznání. Přeživší obyvatelstvo čelí masovému hladu a vysídlení v důsledku záměrné izraelské politiky, která je v rozporu s mezinárodním válečným právem.

Každý den se objevují další a další děsivé důkazy, které odhalují to, co se mnozí Izraelci snaží potlačit. U Mezinárodního soudního dvora (ICJ) pokračuje jihoafrický případ obvinění Izraele z genocidy. Žalobce Mezinárodního trestního soudu (MTS) požádal o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta pro podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Komise Rady OSN pro lidská práva zjistila, že izraelské bezpečnostní síly se dopustily zločinů, jako je vyhladovění, vražda, úmyslné poškozování civilistů, nucené přemístění, sexuální násilí a mučení. Dokonce i Spojené státy, nejbližší spojenec Izraele, dospěly k závěru, že izraelské použití zbraní v Gaze je „v rozporu“ s právem v oblasti lidských práv.



Zatímco se tato obvinění hromadí, Izrael začíná vedle probíhající vojenské kampaně zahajovat další rozsáhlou operaci: největší zakamuflování svých zločinů v dějinách země.





Izraelští představitelé a diplomaté opakují ad nauseam otřepanou mantru, že izraelská armáda je nejmorálnější na světě. Toto tvrzení se mimo jiné opírá o údajně robustní právní mechanismy armády, které údajně schvalují každý útok a vyšetřují podezření z porušení mezinárodního práva. Ve svých argumentech před Mezinárodním soudním dvorem proti obvinění, že Izrael páchá genocidu, izraelský tým obhájců tyto právní mechanismy opakovaně chválil: i když se izraelští vojáci dopustí válečných zločinů, argumentovali právníci, systém je schopen je sám vyšetřit.

Budou to však pouze výjimky potvrzující pravidlo. V naprosté většině případů bude systém fungovat tak, že válečné zločiny budou zahlazeny.A když se tak stane, neměli by se izraelští představitelé divit, že skončí jako obžalovaní před mezinárodními tribunály.







Zdroj v angličtině ZDE

Nová zpráva, kterou jsem napsal pro lidskoprávní skupinu Yesh Din, však ukazuje, že hlavní úlohou izraelského vojenského donucovacího systému je udržovat zdání vnitřní odpovědnosti, aby se chránil před vnější kritikou. Magazína deníktotiž nedávno odhalily, že izraelské zpravodajské agentury sledují činnost Mezinárodního trestního soudu, částečně proto, aby zjistily, které incidenty byly předány k vyšetřování úřadu prokurátora; Izrael tak mohl zpětně zahájit vyšetřování stejných případů a poté odmítnout mandát Mezinárodního trestního soudu na základě „zásady komplementarity“.Na konci května oznámila izraelská generální vojenská advokátka (MAG) Yifat Tomer-Yerushalmiová, že nařídila trestní vyšetřování nejméně 70 případů podezření z válečných zločinů v Gaze. Stalo se tak poté, co armáda postoupila stovky incidentů mechanismu generálního štábu pro zjišťování skutečností (FFAM), vojenskému orgánu, který má provádět počáteční a rychlé prověřování podezření na porušení mezinárodního práva, než MAG rozhodne, zda zahájí trestní vyšetřování.Údajně se jedná o projevy závazku Izraele dodržovat válečné právo. Nicméně zkoumání posledních deseti izraelských útoků na Gazu - včetně ofenzivy z roku 2014 známé jako „Ochranné ostří“, potlačení Velkého pochodu návratu v letech 2018-19 a operace z roku 2021 známé jako „Strážce hradeb“ - ukazuje, že je krajně nepravděpodobné, že by Izrael měl v úmyslu řádně vyšetřovat, trestat nebo předcházet válečným zločinům.Od roku 2014 byly armádě oznámeny stovky incidentů, které vyvolaly podezření na válečné zločiny. Naprostá většina z nich byla předána FFAM, ale byla uzavřena bez trestního vyšetřování poté, co je pracovníci mechanismu nepřiměřeně dlouho „prověřovali“. Například některé případy týkající se možných trestných činů z roku 2014 byly v roce 2022 stále předmětem přezkumu ze strany FFAM.Práce FFAM a složení jeho členů zůstávají důvěrné, takže se pravděpodobně nikdy nedozvíme podrobnosti o jeho procesu prověřování ani důvody pro uzavření případů bez vyšetřování. Přesto, ať už FFAM doporučil, nebo ne, většina trestních vyšetřování zahájených MAG a vedených vojenskou policií byla uzavřena bez obvinění vojáků nebo velitelů.Z téměř 600 incidentů v Gaze za posledních 10 let, které vyvolaly podezření z porušení zákona a jejichž výsledky jsou známy, pouze tři vyšetřování - jedno na každou vojenskou ofenzívu - vyústila v obvinění. I v těchto ojedinělých případech zůstává ústředním bodem vojenské taktiky obviňování a pachatelé se vyhýbají přísným trestům. K soustavnému selhávání armády při řešení podezření z válečných zločinů přispívá skutečnost, že izraelský systém vymáhání práva se dosud nezabýval izraelskou politikou týkající se použití síly a upustil od vyšetřování vládních a vojenských činitelů. inými slovy, ti, kteří jsou přímo odpovědní za rozvíjející se katastrofu v pásmu Gazy - kteří rozšířili armádní zásahy proti nevinným civilistům, diktovali Izraeli pokyny pro bombardování a otevřenou palbu, omezovali humanitární pomoc a označovali celé oblasti v pásmu Gazy za zóny smrti - zůstanou v Izraeli pravděpodobně nepotrestáni. To částečně vyplývá z přirozeného střetu zájmů v rámci systému vymáhání práva. Generální prokurátor a generální vojenský advokát, kteří mají za úkol vyšetřovat a stíhat podezření z porušení mezinárodního práva, slouží zároveň jako právní poradci pro schvalování izraelské smrtící politiky v Gaze. Je obtížné si představit, jak kterýkoli z těchto orgánů nyní zahájí skutečné a důkladné vyšetřování politiky, kterou sám pomáhal formulovat.Tím, že Mezinárodní soudní dvůr nezastavil genocidu v Gaze, pracuje přesně podle svého záměru.Pravděpodobně některá vyšetřování, která byla nedávno zahájena, povedou k obvinění vojáků nižších šarží z rabování palestinských domů nebo týrání palestinských vězňů. Je však důležité mít na paměti, že tyto případy by mohly ve skutečnosti zlepšit obraz armády tím, že by vnějšímu světu představovaly zdání vnitřní odpovědnosti.