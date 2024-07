Ředitel sirotčince v Gaze: Chlapce s dětskou mozkovou obrnou jsem odnesl do bezpečí, ale brzy poté zemřel

26. 7. 2024

Bombardování donutilo Hazema Rahmu uprchnout z Gazy i s dětmi, které měl v péči. Útoky však pokračují - a dětí, o které se musí starat, je stále více



Hazem Rahma, 39 let, je ředitelem sirotčince Mubarrat Al Rehmat ve městě Gaza



Jaký byl váš život před 7. říjnem?

Pocházím z Rimalu ve městě Gaza.V sirotčinci pracujeme s manželkou od roku 2010. Před válkou jsme měli 22 dětí. Většina z nich nemá dohledatelnou rodinu a mnohé jsou invalidní. Většinou k nám přicházejí po narození z nemocnic, protože jejich rodiny si nemohou dovolit se o ně postarat. Pět našich svěřenců jsou dívky, kterým je více než 18 let, ale protože nemají rodiny, zůstávají u nás. Pocházím z Rimalu ve městě Gaza.V sirotčinci pracujeme s manželkou od roku 2010. Před válkou jsme měli 22 dětí. Většina z nich nemá dohledatelnou rodinu a mnohé jsou invalidní. Většinou k nám přicházejí po narození z nemocnic, protože jejich rodiny si nemohou dovolit se o ně postarat. Pět našich svěřenců jsou dívky, kterým je více než 18 let, ale protože nemají rodiny, zůstávají u nás.







Jak se vám daří zvládat situaci od začátku války?





Jen já a moje žena jsme mohli zůstat a starat se o děti. Nějakou dobu jsme to zvládali, měli jsme solární panely a vodu.Ale začaly docházet potraviny a bombardování se k nám přibližovalo čím dál víc. Děti pochopitelně velmi trpěly. Byly hodně úzkostné, plakaly a pomočovaly se. Izraelci všem řekli, aby odešli, ale my jsme neměli žádnou možnost, jak děti bezpečně dostat do Rafáhu nebo kamkoli jinam. Dvanáct dětí je postižených a mnohé jsou velmi malé. Obávali jsme se, že v útulcích OSN nebude místo a nebude možné se o tyto děti, které potřebují velkou péči, postarat. Ale pak vybombardovali mešitu vedle nás. Všechna okna vyletěla do povětří a hrací místnost a kuchyně byly poškozeny. Záchranná služba se tam nemohla dostat, takže museli přijít sousedé, aby pomohli uhasit budovy, které vzplály. Potom jsme byli všichni jen ve třech zbývajících nepoškozených místnostech.

Kdy a jak jste opustil město Gaza?





Jaká je situace v al-Mawasi?





Netušíme, odkud pocházejí ani kdo jsou jejich rodiny; dostali jsme je z nemocnic. Jejich rodiny musely být zabity. Po válce se je pokusíme najít, ale dá-li Bůh, budeme zatím jejich rodinou my. Pokusíme se jim vynahradit to, co ztratili. Život nemá smysl, pokud v něm není milosrdenství.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Rozhodli jsme se odejít v prosinci, po bombardování. Cítil jsem, že nemáme na výběr. Pomohli nám sousedé, kteří odnesli děti do velkého bytu na jihu města, který vlastnil můj přítel. Všude bylo slyšet dělostřelectvo a děti byly velmi vystrašené. Poté jsme čekali na přestávku v bojích, abychom mohli jít dál na jih. Téměř nám došlo jídlo. Museli jsme sehnat dobrovolníky - cizí lidi -, aby děti odnesli po evakuační cestě na jih.Bylo to velmi těžké. Nesl jsem Iyase, pětiletého chlapce s mozkovou obrnou, který je slepý a hluchý, a vedle mě šel můj šestiletý syn. Moje žena a další tři děti šly za mnou a izraelská armáda je svévolně nepustila se mnou, když jsme opouštěli město. Od té doby tam uvízli. Ne vždy se mi ozvou, protože tam není elektřina ani telefonní signál, ale dělám si o ně neustále starosti.Nejdříve jsme jeli do Chán Júnisu. Snažil jsem se postavit dětem stany, někteří lidé tam pomáhali, Bůh jim žehnej. Ale nedaleko došlo k dalšímu leteckému útoku a někteří z nás byli zraněni.Iyas zemřel, když jsme byli v Khan Younis. Ne na následky náletu; dostal několik infekcí a měl záchvat. Došly nám jeho léky. Vlastně nevíme, co se stalo, protože jsme nemohli najít žádného lékaře. Byl to velmi milý chlapec a velmi trpěl. Ať Bůh dopřeje jeho duši klid. Nemohli jsme ho zachránit.Poté izraelská armáda postoupila i na Chán Júnis. Šli jsme do al-Mawasi.V pásmu Gazy není žádné bezpečné místo. Izraelská armáda prohlásila al-Mawasi za bezpečnou oblast, ale byla nejednou napadena; v posledních dnech došlo k několika smrtelným útokům. Strach naplňuje naše srdce. Bojíme se všude: když jsme ve stanu, když si jdeme pro něco ven. Kdykoli na nás může spadnout bomba.Zatím jsme fyzicky v pořádku. Je tu spousta lidí, kteří nám dobrovolně pomáhají, děti mají čisté oblečení a stany jsou v pořádku. Je to lepší než pro spoustu lidí. Někteří humanitární pracovníci přivážejí většinu toho, co potřebujeme. Hlavním problémem je jídlo. Stále se snažíme sehnat umělé mléko a pleny. Několik krabic umělé výživy stojí 2 000 dolarů.Od začátku války se snažíme vyjednat, abychom dostali děti z Gazy, ale Egypťané chtějí 6 000 dolarů za dítě. Libyjská vláda nabídla, že děti převezme, což jsme považovali za požehnání, ale palestinský velvyslanec v Tripolisu to zablokoval s odůvodněním, že Izraelci se snaží Palestince z naší země vytlačit, takže jsme nezískali spolupráci, abychom děti zapsali na výjezdní seznam.Další výzvou, kterou jsem nečekal, je, že dostáváme nové děti, o které se musíme starat. Máme tříměsíčního chlapce - říkáme mu Malek -, dvouměsíční holčičku Yazan a pětitýdenní holčičku s Downovým syndromem. Pojmenovali jsme ji Yaffa.