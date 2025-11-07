Po krachu summitu s Trumpem Lavrov u Putina upadl v nemilost
Šestasedmdesátiletý Lavrov, který stál v čele ministerstva zahraničí více než 20 let, se neobjevil na přelomovém zasedání ruské bezpečnostní rady, které Putin uspořádal 5. listopadu.
Na setkání se stálými členy Rady bezpečnosti, mezi něž formálně patří také Lavrov, Putin nařídil vypracovat návrhy na obnovení jaderných testů, které Rusko naposledy provedlo v roce 1990. Lavrov byl "dohodnut, že nebude chybět" na schůzce, řekl zdroj Kommersantu. Ministr zahraničí byl zároveň jediným stálým členem Rady bezpečnosti, který zmeškal toto přelomové setkání.
Ve stejné době Lavrov ztratil status šéfa ruské delegace na summitu G20. Letos ji povede zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Maxim Oreškin, uvedl ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj rozhodnutí o jmenování Oreškina učinil Putin.
Sám prezident se opět neodvážil letět na summit G20, který se bude letos konat v Jihoafrické republice, zemi, která podepsala Římský statut a má povinnost zatknout Putina na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu.
V roce 2025 se Putin kvůli zatykači ICC neodvážil letět do Brazílie, také na summit BRICS. A v roce 2022 vynechal summit G20 na Bali. V obou případech to byl Lavrov, kdo byl vedoucím ruské delegace.
Lavrov, veterán ruské diplomacie, bývalý stálý zástupce Ruské federace v Radě bezpečnosti OSN, měl 21. října telefonický rozhovor s Rubiem, během kterého měl diskutovat o podmínkách nadcházejícího summitu Putin-Trump v Budapešti. Rubio však doporučil Trumpovi, aby schůzku zrušil, a po narušení summitu následovaly americké sankce proti Rosněfti a Lukoilu, první od Trumpova návratu do Bílého domu.
Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací uvedly, že důvodem byl nesmiřitelný postoj Kremlu, který "chtěl příliš mnoho" a odmítl příměří na Ukrajině.
Sám Lavrov, po neúspěšném rozhovoru s Rubiem, znovu hovořil o "nacistickém režimu" v Kyjevě a požadoval, aby byly odstraněny "základní příčiny konfliktu". Okamžité příměří povede k tomu, že většina Ukrajiny "zůstane pod vedením nacistického režimu" a Západ opět "napumpuje" ozbrojené síly Ukrajiny zbraněmi pro "teroristické akce ve formě úderů na civilní infrastrukturu" Ruska, tvrdil Lavrov.
