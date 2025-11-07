Německo zakročilo proti "TikTokovému islamismu"
7. 11. 2025
Německé ministerstvo vnitra ve středu zakázalo skupinu "Muslim Interaktiv", která volá po celosvětovém chalífátu a odmítá demokratický řád zakotvený v německé ústavě.
Tisková zpráva ministerstva popsala sdružení "Muslim Interaktiv" jako "v rozporu s ústavním pořádkem a myšlenkou mezinárodního porozumění" a dodalo: "Asociace bude rozpuštěna. Aktiva Muslim Interaktiv budou zkonfiskována."
Asociace pohlíží na muslimskou komunitu v Německu jako na menšinu, která je diskriminována a vyloučena ze společnosti. Skupina, která byla založena v roce 2020, je podezírána, že je napojena na organizaci Hizb ut-Tahrir (HuT), která byla zakázána v roce 2003 poté, co propagovala násilí a zabíjení Židů.
Takové zákazy jsou standardním postupem proti aktérům, kteří jsou podezřelí z extremistických aktivit – v tomto případě islamistických aktivit. Lze je napadnout u soudu.
Naposledy, několik týdnů po teroristických útocích vedených Hamásem ze 7. října 2023, při nichž v Izraeli zahynulo více než 1 200 lidí, byla v Německu zakázána mezinárodní síť "Samidún – Síť palestinské solidarity", stejně jako všechny aktivity Hamásu v Německu.
Ministr vnitra Dobrindt hovoří o nepřípustném podněcování
"Odpovíme plnou silou zákona každému, kdo agresivně vyzývá k vytvoření chalífátu v našich ulicích, netolerovatelným způsobem podněcuje nenávist vůči státu Izrael a Židům a pohrdá právy žen a menšin," uvedl v tiskovém prohlášení ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Řekl, že sdružením jako "Muslim Interaktiv" bude zabráněno "podkopávat naši svobodnou společnost, pohrdat naší demokracií a útočit na naši zemi zevnitř".
Po celé měsíce rostou obavy z nových islamisticky motivovaných útoků v Německu, zejména ve světle vyhrocené atmosféry v důsledku války v Gaze.
Vymáhání zákazu extremistických skupin vždy předchází vyhodnocení rizik ze strany ministerstva vnitra, které následně vydá příkaz k uložení zákazu. Právě v brzkých ranních hodinách ve středu ministerstvo vyhlásilo okamžitý zákaz a poskytlo informace o probíhajících prohlídkách kanceláří či jiných nemovitostí. Ve stejné době byly uzavřeny kanály sociálních médií skupiny.
Hlavní důraz byl kladen na Hamburk. Severoněmecké město je v hledáčku vyšetřovatelů stejně jako hlavní město Berlín, pokud jde o islamismus. Podle ministerstva vnitra policejní síly na základě soudního příkazu prohledaly sedm nemovitostí v Hamburku. Takové prohlídky obvykle vyústí ve videoklipy, které ukazují vyšetřovatele odnášející mnoho krabic s materiálem z asociačních místností.
Islamistická radikalizace prostřednictvím sociálních médií
Senátor pro vnitro městského státu Hamburk Andy Grote hovořil o "úderu proti modernímu TikTok-islamismu" a upozornil na to, co je v současné době jednou z největších obav německých vyšetřovatelů. V posledních měsících se objevilo několik případů islamisticky motivovaných činů nebo příprav na činy týkající se velmi mladých lidí, na které se vyšetřovatelé v minulosti zaměřili jen zřídka.
Aplikace sociálních médií TikTok je médiem volby pro ty, kteří chtějí oslovit mladé publikum.
Šéf hamburské rozvědky Torsten Voss zdůraznil, že tento krok chrání náboženskou svobodu, protože zákaz "není namířen proti muslimům, ale proti nepřátelům ústavy, kteří zneužívají islám k politickým účelům".
V prosinci 2024 například vnitřní zpravodajská služba spolkové země Bádensko-Württembersko varovala, že islamismus dnes není stejný jako před několika lety. Salafističtí kazatelé a influenceři nyní používají sociální média k šíření svého islamistického světonázoru mezi mladými lidmi, uvedla agentura.
Zpravodajská agentura konkrétně zmínila TikTok, Instagram a podobné platformy navržené tak, aby "oslovily mladé lidi a nezletilé rychlými a zábavnými formáty", které obsahují extremistický obsah.
Odborník na Blízký východ Andreas Jacobs, vedoucí divize pro společenskou soudržnost v Nadaci Konrada Adenauera, která je přidružena ke konzervativní Křesťanskodemokratické unii (CDU), řekl DW v květnu 2024, že považuje Muslim Interaktiv za "identitární kult mládeže".
V dubnu 2024 vyvolalo shromáždění v Hamburku celonárodní pobouření. Bylo zaregistrováno členem "Muslim Interaktiv" a více než 1 200 lidí demonstrovalo proti údajné islamofobní politice Německa. Protestující drželi transparenty s hesly jako "Chalífát je řešení". Politici napříč stranickými liniemi byli pobouřeni. Od té doby se ozývají hlasy volající po zákazu organizací, jako je "Muslim Interaktiv".
Úřady prohledaly sedm nemovitostí v Hamburku a další tucet v Berlíně a středoněmecké spolkové zemi Hesensko. Posledně jmenované byly součástí předběžného vyšetřování dvou dalších organizací, "Generation Islam" a "Realität Islam" (nebo Reality Islam), uvedlo ministerstvo.
Tyto skupiny, i když jsou stále legální, jsou silně podezřelé z toho, že splňují stejné podmínky pro zákaz jako "Muslim Interaktiv", protože mohou být dokonce pobočkami nyní zakázané skupiny.
Podle ministerstva vnitra byly prohlídky 12 nemovitostí provedeny pouze za účelem získání dalších informací.
Zdroj v němčině: ZDE
