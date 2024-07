Ulička hanby pro českou vládu

Páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) potvrdilo, co lidskoprávní organizace a aktivisté říkají už léta. Izraelská okupace palestinských území je protiprávní a je také nelidská. Apartheid je zločin proti lidskosti a Izrael se ho dopouští v plné jeho zrůdnosti.

Soud definitivně potvrdil, že okupovaná palestinská území jsou jak Západní břeh Jordánu, Východní Jeruzalém, tak i Pásmo Gazy, nad kterým Izrael od roku 2005, kdy stáhl své vojáky a osadníky, nadále uplatňuje tzv. efektivní kontrolu.

Čeští politici se však k rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, který tímto uznal Izrael vinným z brutální vojenské okupace se všemi jejími zločiny, necítili potřebu vyjádřit.

Organizátoři protestu si před Úřad vlády přinesli kromě picketů i velkoformátové fotografie zabitých a zmrzačených Gazanů. „Chceme, aby se čeští vládní činitelé podívali do tváře zločinům, které podporují,“ uvedla k tomu svolavatelka akce Jana Ridvanová ze Sdružení Přátelé Palestiny a dodala: „Tyto kolektivní masakry nemohou být omlouvány žádnou tzv. nutnou obranou, navíc vedenou na území, které je Izraelem okupováno. Tato argumentace je absurdní.“

Na protestu též zaznělo varování před tím, aby se česká vláda opětovně nabídla Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) jako amicus curie ve prospěch Izraele. „Již jednou utrpěla česká vláda blamáž, když se jako amicus curie ve prospěch Izraele nabídla na začátku roku 2020 jménem tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka“, říká k tomu Zdeněk Jehlička z hnutí Ne naším jménem!. „Vyzýváme vládu, aby neudělala stejnou chybu, nezatahovala českou společnost do spoluviny za izraelské válečné zločiny a Českou republiku do mezinárodní izolace. Tato vláda odejde, ale ostuda by tady zůstala s námi.“

Na happeningu bylo také přečteno nové prohlášení iniciativy Ne naším jménem!, ve kterém tato iniciativa vyzývá ministra zahraničí Jana Lipavského, aby si stejně jako v případě ruského velvyslance v ČR pozval na kobereček i velvyslankyni Izraele.

„Vzkázal-li ministr Lipavský po ruském velvyslanci do Moskvy, že jsou odpadem lidstva, když ruská armáda neomluvitelně bombardovala kyjevskou dětskou nemocnici, co nyní vzkáže izraelské vládě v Tel Avivu, která nechala v Gaze zničit 31 z 36 nemocnic, včetně nemocnic dětských i s dětmi, pro které dnes v Gaze není bezpečného místa?

Označil-li ministr Lipavský správně ty, kteří útočí na děti, jako vrahy, jaké označení by vyslal do Izraele k těm, kteří zavraždili již přes 26 tisíc dětí? K těm, kteří nechávají děti záměrně vyhladovět či je odpojit od elektrického proudu, když zrovna leží v nemocničních inkubátorech?“, stojí mimo jiné v prohlášení.