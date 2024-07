Do jaké míry Netanjahu ve svém projevu v americkém Kongresu lhal?

25. 7. 2024

Byla tvrzení Benjamina Netanjahua v jeho projevu v americkém Kongresu pravdivá?



Guardian ověřil fakta, která izraelský premiér uvedl v souvislosti s vpuštěním kamionů s pomocí do Gazy, ochranou civilistů a jednáním s Hamásem.



Projev Benjamina Netanjahua v Kongresu byl plný bojovných výroků a také tvrzení o válce v Gaze, která trvá již téměř desátý měsíc.



Izraelský útok na toto území byl vyvolán útoky Hamásu na jižní Izrael ze 7. října a dosud při něm zahynulo více než 39 000 lidí, přičemž se předpokládá, že další tisíce jsou pohřbeny pod troskami.



Netanjahu opakovaně kritizoval mezinárodní trestní soud, jehož žalobci v květnu zažádali o zatykače na izraelského premiéra, jeho ministra obrany Yoava Gallanta a několik vysokých představitelů Hamásu a obvinili je z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.



Zde jsou některá tvrzení, která izraelský premiér během svého projevu uvedl, ověřená na základě aktuálně dostupných informací.

1. Potravinová pomoc pro Gazu



Netanjahu: Žalobce mezinárodního trestního soudu ostudně obvinil Izrael z úmyslného vyhladovění obyvatel Gazy. To je naprostý a totální nesmysl. Je to naprostý výmysl. Izrael umožnil vjezd více než 40 000 nákladních aut s humanitární pomocí do Gazy. To je půl milionu tun potravin!



Podle údajů OSN vjelo od začátku války do Gazy 28 018 kamionů s pomocí. Cesty na území již nezahrnují přechod Rafáh, který izraelské síly napadly na začátku května, čímž do značné míry omezily dodávky pomoci do jižních oblastí.



Od té doby přes přechod Kerem Šalom na jihu a Erez na severu vjelo pouhých 2 835 kamionů, které dodaly jen nepatrný zlomek potřebné pomoci.



Organizace poskytující pomoc obvinily Izrael, že záměrně blokuje vstup pomoci do Gazy a svévolně a neustále měnícími se omezeními omezuje její vstup.



Sally Abi Khalilová, ředitelka organizace Oxfam pro Blízký východ a severní Afriku, v březnu uvedla: „Izraelské úřady nejenže neusnadňují mezinárodní pomoc, ale aktivně jí brání.“



Počátkem tohoto roku varovala přední světová autorita v oblasti hladomoru, Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti, že Gaza je na pokraji hladomoru. V červnu výbor této organizace pro kontrolu hladomoru uvedl, že vzhledem k nárůstu komodit, které byly vpuštěny do severní části Gazy, „dostupné důkazy nenaznačují, že by v současné době docházelo k hladomoru“.





Nicméně uvedl, že vysoké riziko hladomoru přetrvává. „Situace v Gaze zůstává katastrofální a existuje vysoké a trvalé riziko hladomoru v celém pásmu Gazy... Dlouhodobá povaha krize znamená, že toto riziko zůstává přinejmenším stejně vysoké jako kdykoli v posledních několika měsících.“





Evakuační rozkazy vydané IDF znamenají, že mnoho lidí v Gaze je nuceno utíkat opakovaně: začátkem tohoto měsíce Andrea De Domenico, vedoucí organizace OCHA, uvedl, že 90 % obyvatel Gazy bylo nuceno uprchnout alespoň jednou a mnozí byli vysídleni až desetkrát. Izraelské síly sice označily některé oblasti, jako například al-Mawasi, za „humanitární zóny“, ale v oblastech, které byly dříve označeny za bezpečné, dochází k leteckým útokům.





Někteří komentátoři se domnívají, že neustálé příkazy Izraele, aby se Palestinci mezi bombardováním znovu a znovu přesunovali na jiné místo, jsou jen technikou, jak je naprosto zdemoralizovat, nic jiného v tom není,

Tato rozhodnutí podle nich „vystavují civilisty většímu nebezpečí a mohou zvýšit škody způsobené civilistům“.





Izraelští vyjednavači by podle něj měli jednání uzavřít „a předložit je lidem, aby všichni věděli, že dohodu blokuje premiér“.







Izraelské obranné síly (IDF) někdy shazují letáky nebo posílají Palestincům textové zprávy, aby je varovaly před svým záměrem zaútočit na určitou oblast. Taková opatření však často nedokážou zabránit tomu, aby se civilisté ocitli ve válečné zóně, jak se ukázalo tento týden, kdy izraelské síly vydaly příkaz k evakuaci, který se týkal přibližně 400 000 lidí v Chán Júnisu.Úřad OSN pro humanitární záležitosti, OCHA, uvedl: "Příkaz k evakuaci byl vydán v souvislosti s probíhajícími útoky izraelské armády a neposkytl civilistům žádný čas na to, aby věděli, ze kterých oblastí mají odejít nebo kam mají jít. Navzdory příkazu k evakuaci pokračovaly izraelské vojenské operace v oblasti a jejím okolí v nezmenšené míře."Agentura OSN pro palestinské uprchlíky NRWA odhaduje, že na více než 80 % celkové rozlohy pásma Gazy „byl vydán příkaz k evakuaci nebo byla označena za zónu, kam se nesmí“.Palestinci a humanitární organizace opakovaně uvádějí, že v Gaze není žádné místo bezpečné. OCHA označil hromadné evakuační příkazy za „matoucí“ a uvedl, že izraelské síly vydávají tyto požadavky, aby civilisté uprchli, a zároveň zintenzivňují útoky na tytéž lokality nebo místa, která mohou civilisté využít jako únikové cesty.V Netanjahuově projevu nepadla žádná zmínka o příměří, i když se zmínil o probíhajících jednáních. Pochválil izraelskou vojenskou operaci, která minulý měsíc osvobodila čtyři rukojmí, ale zabila přitom nejméněPalestinců.Podle posledních odhadů zůstává v Gaze přibližně 114 rukojmích, ačkoli tento počet zahrnuje i nezveřejněný počet mrtvých zajatců.Netanjahu, který během svého projevu slíbil „totální vítězství“, tvrdil, že pouze vojenský tlak na Hamás jej přiměje k podpisu dohody o příměří. Trval také na tom, že izraelské síly zůstanou v Gaze dlouhodobě a budou moci pokračovat v bojích, i když budou souhlasit s dočasným přerušením bojů.Lidé, kteří jsou s vyjednáváním o rukojmích blíže obeznámeni, hlasitý sbor Izraelců a dokonce i některé rodiny rukojmích obviňují Netanjahua, že stojí v cestě dohodě.Podle průzkumu, který krátce před odletem izraelského premiéra do Washingtonu zveřejnil izraelský zpravodajský kanál Channel 12 News, jsou dvě třetiny izraelské veřejnosti přesvědčeny, že navrácení rukojmích je důležitější než pokračování bojů v Gaze a že Netanjahuovo „úplné vítězství“ je nepravděpodobné."Více než devítiměsíční vojenský tlak vedl pouze k zabití rukojmích a mnoha palestinských nebojovníků. Uzavřete dohodu hned!“ řekl tento měsíc bývalý izraelský vyjednavač Gershon Baskin.