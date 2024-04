Orbán hostí zuřivé světové populisty na konferenci bezbožníků v Maďarsku

Nejočekávanější čtvrteční události byl projev premiéra Viktora Orbána. "Budeme mít volby po celém světě a bude třeba je vyhrát," vyzval. Podle něj ultrakonzervativní hnutí "ukončí neslavnou éru, kterou Západ prochází". Jeho představa je začátkem "světové éry suverenity", v níž budou národní zájmy jedinou prioritou a "nevládní organizace a podezřelé intelektuály" nahradí volení politici. "Čekají nás volby. Mluvme o tom, jak liberálové přinesli chaos a chtějí zlikvidovat naše rodiny a ukončit národy", pokračoval Orbán. Podle Orbána se tak "Západ stane opět velkým". Jasný odkaz na slogan Donalda Trumpa "MAGA - Make America great again".





Při představování své země Orbán ostatním představitelům světové krajní pravice řekl, že Maďarsko je "ostrovem, který se postavil proti" "pokrokářúm" z Evropské unie. "Jsme zde laboratoří proti viru".





Pochvalu si vysloužil i Elon Musk, majitel Twitteru. Matt Schlapp, bývalý stratég Donalda Trumpa, poukázal na to, jak tento miliardář "reagoval" na údajné pokusy cenzury. Na akci vystoupil také gruzínský premiér Irakli Kobachidze, který varoval, že Evropané se prý tváří v tvář imigraci stávají "menšinami ve svých zemích", což se neshoduje s čísly. Kobakhidze oznámil balík zákonů na posílení "hodnot" na obranu rodiny, proti svazkům osob stejného pohlaví a adopci dětí homosexuálními páry. Balík by umožnil uzavírat manželství pouze mezi "geneticky mužským mužem a geneticky ženskou ženou", a zakázal by lékařské zákroky ke změně pohlaví i "popularizaci" vztahů osob stejného pohlaví. Podle něj je zastrašování konzervativců srovnatelné s tím, co v minulosti dělali "bolševici" proti intelektuálům...