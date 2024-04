Blinken: USA vidí důkazy o tom, že se Čína pokouší ovlivnit nadcházející americké volby

29. 4. 2024

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že USA zaznamenaly důkazy o čínských pokusech "ovlivnit a pravděpodobně zasahovat" do nadcházejících amerických voleb, a to navzdory dřívějšímu závazku vůdce Si Ťin-pchinga, že tak neučiní. Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že USA zaznamenaly důkazy o čínských pokusech "ovlivnit a pravděpodobně zasahovat" do nadcházejících amerických voleb, a to navzdory dřívějšímu závazku vůdce Si Ťin-pchinga, že tak neučiní.

Blinken to řekl v rozhovoru pro CNN s Kylie Atwoodovou v pátek na závěr třídenní cesty do Číny, kde nejvyšší americký diplomat strávil hodiny schůzkami s nejvyššími čínskými představiteli včetně Si Ťin-pchinga, zatímco obě země procházely řadu sporných otázek, od amerických technických kontrol až po podporu Pekingu Moskvě.

Blinken uvedl, že zopakoval vzkaz, který prezident Joe Biden předal Si Ťin-pchingovi během jejich summitu v San Franciscu loni v listopadu, aby se nevměšoval do amerických prezidentských voleb v roce 2024. Tehdy Si Ťin-pching podle CNN slíbil, že to Čína neudělá.

"Viděli jsme, obecně řečeno, důkazy o pokusech o ovlivňování a pravděpodobně i zasahování, a chceme se ujistit, že to bude co nejrychleji přerušeno," řekl Blinken na otázku, zda Čína dosud porušovala Si Ťin-pchingův závazek vůči Bidenovi.

"Jakékoli vměšování Číny do našich voleb je něco, co velmi pečlivě zkoumáme a co je pro nás naprosto nepřijatelné, takže jsem se chtěl ujistit, že tuto zprávu znovu uslyší," řekl Blinken a dodal, že existují obavy, že Čína a další země budou ve vlivových kampaních hrát na stávající sociální rozdělení v USA.

Peking opakovaně prohlásil, že se nevměšuje do amerických voleb na základě svého principu nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí. Čína nebo aktéři, o nichž se předpokládá, že jsou spojeni s Pekingem, však byli obviněni z politického vměšování v jiných zemích, například v Kanadě.

Blinkenova cesta – jeho druhá v zemi za méně než rok – je poslední z řady jednání na vysoké úrovni, která vyvrcholila koncem loňského roku summitem Biden-Si Ťin-pching a díky nimž obě země začaly rozšiřovat to, co bylo výrazně omezenou bilaterální komunikací.

"Zaměřujeme se (nyní) na oblasti, kde pracujeme na spolupráci, ale také jsme velmi upřímní ohledně našich rozdílů, a to je důležité, pokud se chceme vyhnout konkurenci, ve které se mění v konflikt," řekl Blinken CNN.

Varování před podporou Ruska

Blinken také uvedl, že své setkání využil k tomu, aby vyjádřil obavy Bidenovy administrativy z čínské podpory ruské obranné průmyslové základny – a zdůraznil, že USA přijmou další opatření nad rámec stávajících sankcí vůči více než 100 čínským subjektům a jednotlivcům, pokud bude taková podpora pokračovat.

USA se domnívají, že čínská podpora umožňuje Rusku zvýšit výrobu tanků, munice a obrněných vozidel – a pokračovat v útoku na Ukrajinu.

"Co jsme řekli Číně, je toto: Podnikneme kroky, které již děláme, a pokud to nepřestane, budeme muset podniknout další kroky, a můžete také očekávat, že to udělají i další země," řekl Blinken a dodal, že tuto otázku předložil jak ministru zahraničí Wan Jiovi, tak Si Ťin-pchingovi. "Očekáváme, že budou jednat, a... Pokud to neudělají oni, uděláme to my."

Řekl také, že čínské protějšky neuznaly roli tohoto zboží ve válce na Ukrajině. Místo toho to charakterizovali jako obchod s Ruskem a uvedli, že úspěch Moskvy nezávisí na Číně, dodal Blinken.

Peking již dříve obvinil USA z "nepodložených obvinění" ohledně "normální obchodní a ekonomické výměny" mezi Čínou a Ruskem.

Čína dlouhodobě tvrdí, že si ve válce na Ukrajině zachovává neutralitu a nadále se prezentuje jako potenciální mírový zprostředkovatel v konfliktu, i když od začátku války posiluje ekonomické, strategické a diplomatické vazby s Ruskem.

Obrana práva na protest

Blinken také hájil americké právo na protest, když byl dotázán na propalestinské protesty, které v posledních dnech vypukly na univerzitních kampusech v USA uprostřed rostoucích obav z humanitární krize rozvíjející se v Gaze.

V reakci na otázku odkazující na zprávy o používání antisemitské rétoriky na některých z těchto shromáždění Blinken uvedl, že se vyskytly případy, kdy došlo k jasným projevům antisemitismu, ale "protesty samy o sobě nejsou antisemitské".

"To, co vidíme, jsou také lidé, mladí lidé, lidé z různých společenských vrstev, kteří cítí velmi vášnivě, kteří měli velmi silné emoce ohledně (konfliktu)," řekl.

Zdůraznil také důležitost takového vyjadřování v demokraciích, aniž by výslovně zmínil nedostatek takových svobod v Číně.

"V naší zemi, v naší společnosti a v naší demokracii je to samozřejmě něco, co je vhodné a chráněné," řekl. "Ale určitě jsme viděli případy, kdy se to jasně odchýlilo od zcela legitimního vyjádření názorů a přesvědčení k v některých případech, ano, k jasným projevům antisemitismu."

Blinken řekl, že administrativa naslouchá americkému lidu a "bere v úvahu jeho názory". Nevysvětlil však, jak obavy protestujících ovlivní politiku Bidenovy administrativy.

Na otázku, zda by vláda uvažovala o zastavení posílání zbraní do Izraele, protože to je to, co někteří protestující požadují, odpověděl, že ne.

"Ne, soustředíme se na to, co je v zájmu Spojených států. Jak nejlépe odrážet naše zájmy a naše hodnoty v naší zahraniční politice ve všech oblastech, ať už je to s Izraelem, nebo s kýmkoli jiným," řekl Blinken.

Ukončení války v Gaze

Když byl Blinken dotázán na řešení konfliktu v Gaze, řekl, že je na Hamásu, aby rozhodl, zda umožní pokračování příměří, nebo ne, poté, co militantní skupina odmítla souhlasit s několika možnými dohodami.

Řekl také, že napětí v širším regionu se zdá být zmírněno po zjevných náletech mezi Íránem a Izraelem na začátku tohoto měsíce, které vystupňovaly obavy, že by se válka v Gaze mohla rozšířit do širšího požáru.

"Myslím, že nyní doufejme, že neuvidíme tento druh eskalace," řekl Blinken a vysvětlil, že Hamás se mohl touto eskalací zabývat, když odmítl izraelský návrh na rukojmí.

Blinken také uvedl, že by mohlo být možné zavést rámec pro normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií spolu s návrhem dvoustátního řešení pro Izrael a Palestince před uzavřením příměří v Gaze, což by znamenalo zvrat v pořadí událostí, které američtí představitelé dříve očekávali.

"Jistě, že ano, že je to možné," řekl Blinken. "Ať už je příměří nebo ne, budeme pokračovat v informování o těchto možnostech. Ale abychom si to skutečně uvědomili, bude muset dojít k ukončení konfliktu v Gaze. A jak jsem řekl, bude také muset dojít k vyřešení palestinské otázky, nebo alespoň k dohodě o tom, jak ji vyřešit."

Američtí představitelé již dříve uvedli, že probíhající jednání o zajištění příměří musí dosáhnout dohody, než se projeví jakékoli další regionální úsilí.

S odkazem na země, které přišly na obranu Izraele poté, co Írán zahájil svůj letecký útok 13. dubna, Blinken řekl, že "v budoucnu lze vidět cestu, kde bude Izrael skutečně integrován do regionu, kde ostatní země pomáhají zajistit, aby byl bráněn".

"To ale také vyžaduje, aby konflikt v Gaze skončil a aby existovala jasná cesta k palestinskému státu. V takové budoucnosti Izrael dostane to, o co usiloval od začátku své existence, což jsou normální vztahy se zeměmi v regionu," řekl.

Blinken zmínil trvalé úsilí USA pracovat na normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií jako součást potenciálního dosažení historické dohody o ukončení války mezi Izraelem a Hamásem.

"Intenzivně jsme pracovali na tom, abychom to dotáhli do konce, spolupracovali jsme s našimi partnery, pracovali jsme na tom – i s evropskými partnery. A myslím si, že čím konkrétnější to bude, a čím více se to bude posouvat od hypotetického a teoretického k něčemu, co je skutečně možné, co je reálné, pak se všichni zúčastnění budou muset rozhodovat a volit. A tak děláme tuto práci. A snažíme se, aby to bylo co nejreálnější," řekl Blinken.

