Izraelský ministr financí vyzývá k „naprostému zničení“ města Rafah v Gaze a ukončení jednání o příměří

30. 4. 2024

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhrožuje, že zaútočí na Rafáh s dohodou o rukojmích nebo bez ní, čímž zkomplikoval jednání o příměří



Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich vyzval k „naprostému zničení“ Rafáhu a dalších měst v Gaze a zároveň odsoudil probíhající jednání Izraele s Hamásem o rukojmích.



„Žádná poloviční práce. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat, totální a naprosté zničení,“ řekl Smotrich s odkazem na dvě města v Gaze a uprchlický tábor Nuseirat.



Smotrichovy výroky podtrhují tlak, kterému čelí premiér Benjamin Netanjahu mezi členy své vládní koalice, aby provedl útok na Rafáh, město na jihu Gazy, kde se ukrývá více než milion vysídlených Palestinců.



Smotrich se obořil na izraelskou vládu, že usiluje o jednání o příměří s Hamásem, které by mohlo pozastavit boje výměnou za výměnu rukojmích držených v Gaze a palestinských vězňů v izraelských věznicích.



„Vyjednáváme s těmi, kteří už dávno neměli existovat,“ řekl.



Izrael a Hamás vedou nepřímé rozhovory zprostředkované Egyptem a Katarem s cílem uzavřít dohodu o rukojmích.



Představitelé Hamásu tvrdí, že zvažují plán na 40denní příměří a výměnu desítek rukojmích za větší počet palestinských vězňů v izraelských věznicích. Vyjednavači čekají na písemnou odpověď Hamásu na poslední návrh.



Jednání však komplikuje hrozba Izraele, že bez ohledu na dohodu zaútočí na Rafáh, kde jsou podle něj umístěny čtyři prapory Hamásu.



„Vstoupíme do Rafáhu a zlikvidujeme tamní prapory Hamásu, ať už s dohodou, nebo bez ní,“ řekl Netanjahu rodinám některých rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, uvedl jeho úřad.



V úterý izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir pohrozil, že pokud Netanjahu přistoupí na „bezohlednou“ dohodu o rukojmích a odloží útok na Rafáh, svrhne vládu.



Ben-Gvir ani Smotrich nejsou členy izraelského válečného kabinetu, který má konečné rozhodování o plánování izraelské války proti Gaze a jehož členy jsou Netanjahu, ministr obrany Yoav Gallant a izraelský politik Benny Gantz.



Netanjahuova vláda je však závislá na podpoře krajně pravicových zákonodárců, aby mohla zůstat u moci.



I když Izrael vede s Hamásem rozhovory o příměří, připravuje se na útok na Rafáh a již několik měsíců útokem hrozí.



Izraelská média informovala o přípravách na vyhnání desítek tisíc vysídlených Palestinců, kteří se tísní ve městě, přičemž stany se staví v Chán Júnisu, asi pět kilometrů od Rafáhu.



Izrael nyní plánuje kruh kontrolních stanovišť, která budou oddělovat ženy, děti a muže, aby zabránil mužům „vojenského věku“ v útěku z Rafahu, informoval v pondělí server Middle East Eye s odvoláním na vysokého západního představitele obeznámeného s izraelskými vojenskými plány.



Spojené státy, jejich evropští spojenci a arabské mocnosti naléhají na Izrael, aby zastavil svou ofenzívu a uzavřel dohodu o příměří s Hamásem, a zabránil tak útoku na Rafáh.



Izraelská hrozba, že vtrhne do Rafáhu s dohodou o rukojmích nebo bez ní, však snahy o dosažení dohody podkopává. Hamas požaduje trvalé příměří, stažení izraelských vojsk z Gazy a návrat násilně vysídlených Palestinců do jejich domovů.



Náměstek britského ministra zahraničí v úterý naznačil, že izraelská vojenská ofenzíva na Rafáh „za současných okolností“ by byla porušením mezinárodního humanitárního práva.



Middle East Eye se obrátil na britské ministerstvo zahraničí a americké ministerstvo zahraničí s žádostí o komentář ke Smotrichovým výrokům, ale do doby zveřejnění článku neobdržel odpověď.





Britská Labouristická strana na žádost o komentář rovněž nereagovala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

