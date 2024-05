Krize na Blízkém východě: Hamás usiluje o vyjasnění podmínek dohody o příměří

1. 5. 2024

čas čtení 12 minut



Egyptský představitel tvrdí, že skupina Hamás chce jasné podmínky, které by umožnily vysídleným lidem návrat na sever Gazy.



Hamás požádal Egypt a Katar o vyjasnění podmínek dohody



Hnutí Hamas požádalo egyptské a katarské zprostředkovatele o vyjasnění podmínek nejnovějšího návrhu příměří, o kterém se jedná v rámci jednání s Izraelem, uvedl ve středu egyptský představitel pro agenturu Associated Press.



Úředník, který má k rozhovorům blízko a hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl o dohodě volně hovořit, uvedl, že Hamás chce jasné podmínky pro bezpodmínečný návrat vysídlených osob na sever Gazy a zajistit, aby druhá fáze dohody zahrnovala projednání postupného a úplného stažení všech izraelských jednotek z celého pásma Gazy.



Úředník uvedl, že současná dohoda plně nevysvětluje, komu bude umožněn návrat na sever a jak se o tom rozhodne.



Vznikající postupná dohoda zahrnuje propuštění 33 civilních a nemocných rukojmích držených militanty výměnou za zastavení bojů a propuštění stovek palestinských vězňů z izraelských věznic.





- Po výrocích ministryně pro osídlování a národní mise Orit Strookové se v Izraeli rozhořel politický spor. Krajně pravicová politička ze strany Náboženský sionismus včera označila vyhlídku na dohodu s Hamásem o rukojmích za „strašnou“.



Řekla, že by to byla zrada vojáků, „kteří nechali všechno za sebou a šli bojovat za cíle, které definovala vláda, a my je hodíme do koše, abychom zachránili 22 lidí nebo 33 nebo nevím kolik. Taková vláda nemá právo na existenci“.



Ministryně bez portfeje ve vládě Benjamina Netanjahua Hili Tropperová uvedla, že její slova byla necitlivá k rodinám rukojmích, zatímco vůdce izraelské opozice Jair Lapid na sociálních sítích kontroval, že „vláda s 22 nebo 33 členy extremistické koalice nemá právo na existenci“.





Strooková byla již dříve kritizována za to, že naznačila, že by lékaři měli odmítnout ošetřit homosexuální pacienty.

- Blinken: USA jsou „odhodlány dosáhnout příměří, které přivede rukojmí domů“.





Izrael a protiizraelské síly mezi sebou vedou téměř nepřetržitou palbu od 7. října. V důsledku potyček bylo ze svých domovů v severním Izraeli evakuováno asi 60 000 Izraelců, zatímco v jižním Libanonu bylo v důsledku bojů nuceno opustit své domovy asi 90 000 lidí.

- Generální komisař Unrwa Philippe Lazzarini prohlásil, že na pracovníky Unrwa, kteří byli vyslýcháni izraelskými bezpečnostními složkami, byl „vyvíjen nátlak, aby uvedli, že agentura je politicky propojena“.





- Spojené království uvedlo, že není připraveno obnovit financování palestinské humanitární agentury Unrwa. Ministr zahraničí David Cameron uvedl, že žádné rozhodnutí Spojeného království o obnovení financování nebude učiněno, dokud nebude zveřejněn výsledek interního vyšetřování OSN ohledně izraelských obvinění, že se 12 zaměstnanců Unrwy zúčastnilo útoku Hamásu na Izrael 7. října.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Francie má tři občany s dvojím občanstvím, které Hamás stále drží jako rukojmí po útoku této skupiny na Izrael 7. října, a úzce spolupracuje s Káhirou při poskytování humanitární a lékařské pomoci Palestincům v Gaze.Agentura Reuters s odvoláním na francouzské diplomaty uvádí, že v rozhovorech s egyptskými představiteli posoudí, zda by tito tři rukojmí, kteří nejsou součástí izraelské armády, mohli být na seznamu propuštěných osob a nakolik je dohoda skutečně blízko.Paříž chce také zařadit francouzský návrh na zmírnění napětí mezi Izraelem a libanonským Hizballáhem podporovaným Íránem vysoko na pořad jednání v případě, že bude dohodnuto příměří v Gaze, uvedli diplomaté.Naposledy, když došlo k přerušení bojů v Gaze a dohodě o propuštění rukojmích, ačkoli Hizballáh nebyl formální stranou dohody, byly boje mezi Izraelem a protiizraelskými silami v jižním Libanonu také většinou přerušeny.Abú Zuhrí rovněž agentuře Reuters řekl, že skupina stále studuje nedávnou nabídku příměří.Americký ministr zahraničí shromáždění řekl:Měl jsem právě příležitost setkat se s rodinami některých rukojmích, jako ostatně při každé návštěvě Izraele. Samozřejmě tak, jak to udělal prezident Biden, jak to udělala řada mých kolegů. A chci se s vámi podělit o to, co jsem jim právě sdělil.Přivést vaše blízké domů je jádrem všeho, o co se snažíme. A nedáme pokoj, dokud všichni - muž, žena, voják, civilista, mladý, starý - nebudou zpátky doma.Blinken dále řekl:Nyní je na stole velmi silný návrh. Hamás musí říci ano a musí to dotáhnout do konce.To je naše odhodlání a my si nedáme pokoj, nezastavíme se, dokud se nespojíte se svými blízkými. Proto prosím, buďte silní, zachovejte si víru, budeme s vámi každý den, dokud to nedotáhneme do konce.Pro zpravodajskou síť píše:Izraelské dělostřelecké jednotky neúnavně ostřelují uprchlický tábor Nuseirat v severní části této hustě obydlené oblasti, kde se nacházejí tisíce Palestinců. Systematicky také přistupují k ničení obytných budov v al-Mughraqa.Situace v Rafáhu na jihu země je rovněž zoufalá. Několik domů bylo terčem útoků, přičemž byly zabity dvě palestinské děti. Děti se dostaly do kuvajtské nemocnice živé, ale svým zraněním podlehly.Netanjahu v něm označil za „nehoráznost historických rozměrů“, že orgán zřízený „po holocaustu spáchaném na židovském národě ... se snaží posadit Izrael na lavici obžalovaných“.Odhaduje se, že více než 1,5 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů, mnozí žijí v provizorních stanových táborech.Informuje, že „izraelské bojové letouny zaútočily na dům v ulici al-Jalaa, přičemž zabily několik palestinských civilistů a další zranily“.Na protestu před hotelem Kempinski podle listu Haaretz skandovali „V Blinkena věříme, že nám je přivede domů“ a „Přiveďte je domů, všechny, hned“.snahy o zajištění příměří mezi Izraelem a Hamásem v Gaze dosahují kritického bodu, uvedl francouzský diplomatický zdroj pro tiskovou agenturu Reuters.Antony Blinken je dnes v Tel Avivu a již se setkal s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem. V rozhovoru s médii americký ministr zahraničí řekl: „I v této velmi obtížné době jsme odhodláni dosáhnout příměří, které přivede rukojmí domů - a to hned. A jediným důvodem, proč by toho nebylo dosaženo, je Hamás.“„Musíme se také zaměřit na lidi, kteří trpí v této křížové palbě,“ řekl podle agentury AFP Blinken Herzogovi. „Soustředit se na to, abychom jim poskytli potřebnou pomoc, potraviny a léky, vodu nebo přístřeší, je také velmi důležité,“ dodal Blinken.Blinken se později ve středu setká s premiérem Benjaminem Netanjahuem a zastaví se mimo jiné v Ašdodu, přístavu poblíž Gazy, který Izrael nedávno znovu otevřel, aby usnadnil další dodávky humanitární pomoci. Nevládní organizace a agentury OSN opakovaně uvádějí, že množství pomoci, které Izrael do pásma Gazy pouští, zdaleka neodpovídá potřebám. Izrael z tohoto problému obviňuje logistické nedostatky těch, kteří pomoc dodávají.Situace se však včera zkomplikovala, když Netanjahu přislíbil, že dojde k pozemnímu útoku na Rafáh s cílem zničit Hamás bez ohledu na to, zda bude uzavřena dohoda, či nikoli. Hamás prohlásil, že na návrhy bude reagovat dnes.“.e. Konkrétně vyzval Izrael, aby splnil slib a otevřel „dva přechody mezi Izraelem a severní částí Gazy, aby bylo možné přivážet pomoc z přístavu Ašdod a Jordánska“.Mezinárodní soudní dvůr uvedl, že nebyly splněny právní podmínky pro vydání takového příkazu. Případ však zcela nezamítl, jak požadovalo Německo. Soud uvedl, že je nadále hluboce znepokojen podmínkami v Gaze.ásem. Civilní záchranná služba v Gaze odhadla, že pod troskami stovek zničených budov se nacházejí těla dalších 10 000 Palestinců. Uvedla, že tyto údaje nebyly zahrnuty do aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví, které eviduje pouze těla převezená do nemocnic.